ГНС увидела «здоровый рост»

Данные о поступлениях по подоходному налогу в 2016 году свидетельствуют о «здоровом экономическом росте». Это заявление сделал генеральный директор Государственной налоговой службы Сергей Пушкуца, представляя итоги кампании по сдаче деклараций по подоходному налогу за прошлый год. В структуре налогов и сборов, администрируемых ГНС, сборы по подоходному налогу в прошлом году составили 23,9%. Больше только взносы в соцфонд (34,9%).

Акцент в презентации ГНС был сделан на доходах физлиц. Тем не менее, Сергей Пушкуца отметил рост количества деклараций, который наблюдается не только среди граждан, но и субъектов предпринимательской деятельности. В целом количество предприятий, которые сдают декларации о подоходном налоге, на протяжении последних лет постоянно растет: в 2014 году 90 054 предприятия, в 2015 году – 91 704, в 2016 – 93 555 предприятий. При этом в прошлом году отмечено небольшое снижение деклараций в секторе малых и средних предприятий. Напомним, это неплательщики НДС, которые отчитываются по упрощенному варианту и у которых объем продаж по итогам года не превышает 600 тыс. леев. Они платят налог с операционной деятельности в размере 3%.

Небольшое снижение (19 968 деклараций против 21 096 и 21 163, соответственно) по сравнению с предыдущими годами наблюдается также среди индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, у которых не более 3 наемных работников и которые не платят НДС. По предприятиям, которые оплачивают подоходный налог для юрлиц и сдают декларации VEN в обычном режиме, наоборот, отмечен рост, по сравнению с 2015 и 2014 годами (42 815 деклараций против 38 613 и 37 2440). «На наш взгляд, это очень важный показатель, который говорит о том, что в национальной экономике наблюдается рост», - подчеркнул гендиректор ГНС.

Эксперты объясняют это еще и «миграцией» предприятий из одной категории в другую. Достигнув планки в 600 тыс. леев в год, предприятия становятся плательщиками НДС и переходят из IVAO в категорию налогоплательщиков, оплачивающих подоходный налог в размере 12%. Кроме того, сейчас можно стать плательщиком НДС «с нуля». Малым предприятиям, которые занимаются торговлей товарами, выгодно быть плательщиками НДС. Это касается и малых предприятий-экспортеров, которым необходимо возмещение НДС.

Зачастую и крестьянские хозяйства, у которых много видов деятельности, также переходят в категорию плательщиков НДС. Важно то, что общее количество предприятий растет. Но нельзя не учитывать и факт выезда граждан из страны, а также сложность процедуры закрытия предприятий, подчеркивают эксперты.

По сравнению с предыдущим годом количество подавших в этом году декларацию по подоходному налогу физических лиц - граждан было выше на 18 280 или на 10,8%. Сумма средств, поступивших в бюджет от уплаты подоходного налога физлицами, составила 3,12 млрд леев. Пушкуца отметил и рост количества граждан, подавших декларации в электронном виде и, особенно, в форме т.н. «предварительно заполненной декларации».

Всего в прошлом году 1,2 млн граждан Молдовы получили налогооблагаемый доход в размере 42,846 млрд леев. Из этой суммы был выплачен подоходный налог в 3,126 млрд. леев. Большую часть (около 85%) налогооблагаемого дохода физических лиц в прошлом году составляла зарплата – 36,44 млрд леев. По сравнению с 2015 годом ее сумма выросла на 7,9%. До 3,7 млрд леев выросли доходы физических лиц в форме дивидендов (+25,7%). «Этот показатель также свидетельствует о том, что реальный сектор экономики генерирует прибыль, - сказал Сергей Пушкуца. - Он подтверждает факт, что доходы предприятий растут, о чем свидетельствуют и текущий рост выплат по подоходному налогу в среднем на 20%».

Далее идут доходы, полученные гражданами от сдачи в аренду недвижимости – 1,22 млрд леев. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 17,3%. Как уточнил Пушкуца, на этот резерв (когда речь идет о сдаче недвижимости физическим лицом другому лицу) ведомство намерено обратить более пристальное внимание. Пока в столице подобных договоров зарегистрировано около тысячи. Доходы от прироста капитала составили 239,04 млн леев и снизились на13,5%, роялти – 179,8 млн леев (+4,4%). Значительно (+43,4%) выросли доходы граждан, полученные из-за рубежа - 22,8 млн леев, доходы от процентов (кроме банковских депозитов) составили 13,89 млн леев (+34,2%). Зарплаты программистов, которые пользуются льготным режимом налогообложения, превысили сумму в 199 млн леев (+37,2%). Глава ГНС подчеркнул в этой связи стимулирующую политику государства.

Большая часть презентации традиционно была посвящена физическим лицам – миллионерам. В 2016 году в Молдове был 1161 миллионер - на 14% больше, чем в 2015 году (1017). Среди них 422 гражданина Молдовы заработали больше миллиона леев зарплаты, а в отношении 739 действует механизм «окончательное удержание налога». Имеются в виду граждане, которые получили доходы от дивидендов, роялти, сдачи в аренду недвижимости, проведения промокампаний и продажи сельхозпродукции. Эти доходы не указываются в декларации, т. к. заявляются у источника выплаты.

По сравнению с данными за 2015 год количество миллионеров в этих двух категориях выросло, соответственно, на 17,8% и 12,1%. В целом они получили официальный доход в 987,06 млн леев, уплатив подоходный налог в размере 109,74 млн леев. В прошлом году 667 миллионеров получили дивиденды в сумме 2,7 млрд леев. При этом уплаченный подоходный налог составил 179,6 млн леев, а 379 человек зарегистрировали доход в сумме более 320,3 млн леев от сдачи в аренду недвижимости (подоходный налог – 31,8 млн леев). Доходы от продажи сельхозпродукции в сумме 145,4 млн леев получили 64 человека (налог – 2,9 млн леев), и 9 человек - доход от роялти в сумме 53,7 млн леев (налог – 6,3 млн леев). Еще 1 гражданин заработал 1 млн леев в результате проведения промокампании. Источник выплаты перечислил в бюджет 250 тыс. леев в форме подоходного налога.

Максимальный доход, полученный одним лицом, в прошлом году составил 16,45 млн леев. Больше всего граждан Молдовы задекларировали доход в размере от 1 млн до 3 млн леев - 345 человек, от 3 млн до 6 млн леев - 48 человек, от 6 млн леев до 11 млн леев - 22 человека, а доходы 7-ми человек превысили 11 млн леев. Больше всего (80) миллионеров в сфере торговли, 72 - в финансовой сфере, 63 – в сфере недвижимости. В прошлом году больше миллиона получили зарплату 314 мужчин и 108 женщин. Самому молодому - 18 лет, самому пожилому – 89 лет. Больше всего миллионеров в возрасте от 40 до 50 лет (154), от 30 до 40 лет (103), от 50 до 60 лет (100), старше 60 лет (50) и 15 человек в возрасте до 30 лет. Среди миллионеров 357 человек проживают в Кишиневе, 8 – в Бельцах, 6 – в Оргееве, по 4 зарегистрированы в Анений Ной, Хынчешть и Яловень. По сравнению с 2015 годом, число граждан с доходом более 1 млн леев сократилось в Кишиневе и Бельцах, но выросло в районах республики.

Впервые в этом году ГНС выделила в отдельную группу налогоплательщиков граждан, которые перечислили 2% подоходного налога в пользу неправительственных организаций. Всего их 19 806 человек, сумма перечисленного подоходного налога составила 4, 230 млн леев.