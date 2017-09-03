Транзит в Приднестровье – только через ANSA

По оперативной оценке руководства Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA), к концу мая ведомство выдало около десятка разрешений на ввоз в Приднестровье транзитом через Украину нескольких сотен тонн продукции животного происхождения.

На прошлой неделе в ANSA для предприятий из Приднестровья, осуществляющих импорт этой продукции в регион, была организована встреча за «круглым столом». В ходе диалога сотрудники агентства разъяснили им порядок взаимодействия с ANSA в вопросах легализации поставок продуктов животноводства и фуража. По мнению специалистов агентства, процедура проста: предприятию-импортеру необходимо представить ветеринарный сертификат международного образца (признаваемый ANSA) на партию товара, указать ее объем и маршрут транспортировки. В агентстве действует механизм «единого окна», через которое принимаются запросы и выдаются разрешения на импорт. И то, и другое может быть принято/выдано как в «бумажной», так и в электронной форме – по электронной почте. Услуга эта бесплатна, ее порядок одинаков для предприятий как с правого, так и с левого берега Днестра.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на импорт может быть «сомнительное» происхождение товара: из стран/регионов, в которых введен карантин, или от неавторизованных/ненадежных предприятий-поставщиков. Кроме того, сотрудники ANSA считают, что значение будет иметь и то, куда поступит импортируемая продукция. По идее, она должна быть выгружена в специализированные склады, авторизованные инспекторами ближайших территориальных представительств ANSA (авторизация – бессрочна). Ну и, надо полагать, предприятия-импортеры должны быть предварительно легализованы в рамках юридической системы Республики Молдова.

Представители ANSA отмечают, что сегмент импортной продукции животноводства в структуре продовольственного рынка Приднестровья относительно невелик. К тому же он, можно сказать, монополизирован – по крайней мере, наполняется небольшим количеством операторов-поставщиков: их не тысячи и даже не сотни, а лишь несколько десятков. Крупнейшие из них импортируют продукцию как из стран СНГ, так и из Ближнего Востока, Евросоюза. То есть, ввозят товары транзитом и через Украину, и через Молдову. Причем, они импортируют не только готовые продукты питания и сырье, но и живых животных, насекомых – например, для производства продуктов биологической защиты растений. А отдельные предприятия выступают также в качестве экспортеров продуктов животного происхождения – в частности, аквакультуры, в Евросоюз. А значит, все эти структуры располагают определенным опытом взаимодействия с госструктурами Молдовы, в том числе и с ANSA.

Для других импортеров из Приднестровья агентство планирует не позднее, чем в двухнедельный срок, организовать тренинг. Как утверждает директор ANSA Георге Габери, цель агентства - не осложнить жизнь импортерам или тем более потребителям продовольствия в Приднестровье, а в том, чтобы помочь экономическим субъектам региона адаптироваться к реалиям. И Молдова, и Украина гармонизируют институциональную, законодательную и нормативную базу со стандартами Евросоюза. В частности, трейдеры интегрируются в европейскую информационную систему о транспорте/транзите. Приднестровские предприятия не смогут абстрагироваться от этого процесса.

Ранее украинская госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей уведомила власти Приднестровья, что с 20 мая транзит продовольственных грузов, подлежащих ветеринарному контролю, через территорию Украины в этот регион будет осуществляться только по согласованию с ANSA. Украинское ведомство отметило, что эта мера соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения животных и Соглашению о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ (решение от 26 декабря 1995 года).

Администрация Приднестровья расценила «запрет на транзит» как очередную попытку «экономической блокады ПМР со стороны Киева и Кишинева». Между тем, по ее оценке, регион в значительной степени зависит от импорта продовольствия. Так, с начала текущего года Приднестровье направило в Украину 83 заявки на транзит продовольственных грузов 293 автомобилями, в регион было доставлено около 6 тыс. тонн продуктов. Однако из последних заявок две – на 180 тонн, перевозимых 12 автомобилями - не были утверждены украинской стороной (что, видимо, согласуется с сообщением об аннулировании выданных ранее разрешений). В этой связи власти ПМР напомнили, что прежде фитосанитарные и ветеринарные службы Приднестровья и Украины взаимодействовали напрямую, а механизма согласования заявок на транзитные поставки продовольствия с компетентными органами Молдовы не существовало.

В свою очередь директор ANSA Георге Габери полагает, что в контексте проблемы транзита через Украину продукции животноводства и фуража в прямых контактах между агентством и ему подобными структурами в Приднестровье необходимости нет. По запросам предприятий региона ANSA в состоянии документально обеспечить импорт в Приднестровье из третьих стран через территорию соседнего государства, взаимодействуя только с украинской стороной непосредственно.

Впрочем, в руководстве ANSA отмечают, что диалог между представителями агентства и профильными структурами Приднестровья все же состоялся – на «нейтральной территории», по линии ОБСЕ. Поводом для общения послужила нехорошая эпизоотическая ситуация в регионе – угрожающая динамика распространения птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Фактически в зоне очагового поражения последней оказалась вся восточная граница Молдовы. Власти Приднестровья предприняли карантинные меры. А также заявили о готовности официально гарантировать, что продукты животного происхождения, импортируемые в регион через Украину, не поступят в Молдову. Однако агентство ANSA не восприняло эту декларацию всерьез – пошло иным путем.

А именно, обратилось в госслужбу по безопасности пищевых продуктов и минсельхоз Украины с просьбой усилить меры противодействия распространению опасных болезней животных. «Очаги заболеваний чумой свиней отчетливо локализуются вдоль национальных автотрасс Украины, - утверждает Георге Габери. – Соответственно, у нас есть явные подтверждения версии о том, что болезнь распространяется «при содействии» автотранспорта, перевозящего продукцию животноводства и корма». В этом плане усиление контроля товаропотока через территорию соседней страны был крайне необходим с точки зрения обеспечения эпизоотической безопасности – как минимум.

На начальном этапе речь идет о документальном контроле – тех самых разрешениях ANSA на импорт продуктов животноводства и для животноводства, важнейшей частью которых является указание именно транзитного маршрута. Причем, как отмечают сотрудники агентства, в перспективе - по мере либерализации внешней торговли и радикального сокращения количества разрешительных документов в этом контексте – эти документы ANSA в их нынешнем виде будут упразднены. Однако, в иной форме (добровольных нотификаций/деклараций) они останутся – как элемент безопасности.

На следующем этапе, в течение нескольких месяцев, агентство ANSA планирует организовать, наряду с документальным, и физический санитарно-ветеринарный контроль импортируемой продукции на восточной границе Молдовы. Как уточняют специалисты агентства, он состоит из визуального осмотра всех партий товаров и выборочного – по методике мониторинга рисков – отбора проб с их последующим лабораторным анализом. Кстати, ранее таможенные службы Молдовы и Украины сообщили о планах организации 13 совместных пунктов пропуска на приднестровском участке границы. Вероятно, на некоторых из них будут работать инспекторы ANSA.

В агентстве не исключили вероятность того, что в будущем Украина разрешит транзит в Приднестровье и продукции растениеводства только по согласованию с ANSA.