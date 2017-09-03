Новый регламент субсидирования

Новый Регламент по распределению средств Национального фонда по развитию сельского хозяйства и сельской местности рассчитан на пять лет. Он позволит фермерам более эффективно планировать свои инвестиции, - считает замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Васлиле Лука.
Новый Регламент по распределению средств Национального фонда по развитию сельского хозяйства и сельской местности рассчитан на пять лет. Он позволит фермерам более эффективно планировать свои инвестиции, - считает замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Васлиле Лука.
Директор Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA Николае Чубук отметил, что новый Регламент отличается от прежних документов. Он рассчитан на пять лет, а это является новшеством и позволяет отказаться от необходимости каждый год принимать новый документ.
«В Регламенте установлен минимум Фонда - 2% от поступлений в бюджет, что в этом году составляет порядка 700 млн леев. Конечно, фермеры скажут, что отрасль нуждается в большем финансировании, но если поступления в бюджет будут расти, то и фонд увеличится», - сообщил он.
По словам Чубука, рассчитывать на субсидии могут фермеры, у которых есть план развития хозяйства, оборудование или техника приобретена у поставщиков на легальной основе, нет долгов перед местным и национальным бюджетом. Субсидии доступны тем, кто является членом сельскохозяйственных ассоциаций и представит документы, доказывающие факт инвестиций.
«Мы ввели механизм контроля над реализацией инвестиций, чего не было в других Регламентах. Также предусмотрены субсидии на продвижение своего предприятия, в частности, в СМИ и выставках. В Регламент введена новая позиция - системы по защите от ливней, града и заморозков, а при предоставлении субсидии за инвестицию в тракторы или другую технику будет брать в расчет площадь обрабатываемых полей», - отметил Чубук.
Доля субсидии составит 50% от инвестиции, для молодых фермеров и женщин - 65%, экологического сельского хозяйства - 70%, а для тех, кто закупал оборудование у отечественного производителя - 60%. При этом в Регламенте предусмотрено, что доля субсидии на восстановление инфраструктуры составляет только 30%.
Размер Фонда на этот год составляет 900 млн леев, из которых 231 млн леев предоставлено в рамках Европейской программы по содействию сельскому хозяйству и развитию сельской местности ENPARD Moldova.
Согласно регламенту, прием заявок на субсидирование завершается 31 октября. Процесс по предоставлению субсидии начинается через пять дней после того, как AIPA одобрит заявление.
Заместитель министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.