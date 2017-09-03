Новый регламент субсидирования

Новый Регламент по распределению средств Национального фонда по развитию сельского хозяйства и сельской местности рассчитан на пять лет. Он позволит фермерам более эффективно планировать свои инвестиции, - считает замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Васлиле Лука.

Директор Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA Николае Чубук отметил, что новый Регламент отличается от прежних документов. Он рассчитан на пять лет, а это является новшеством и позволяет отказаться от необходимости каждый год принимать новый документ.

«В Регламенте установлен минимум Фонда - 2% от поступлений в бюджет, что в этом году составляет порядка 700 млн леев. Конечно, фермеры скажут, что отрасль нуждается в большем финансировании, но если поступления в бюджет будут расти, то и фонд увеличится», - сообщил он.

По словам Чубука, рассчитывать на субсидии могут фермеры, у которых есть план развития хозяйства, оборудование или техника приобретена у поставщиков на легальной основе, нет долгов перед местным и национальным бюджетом. Субсидии доступны тем, кто является членом сельскохозяйственных ассоциаций и представит документы, доказывающие факт инвестиций.

«Мы ввели механизм контроля над реализацией инвестиций, чего не было в других Регламентах. Также предусмотрены субсидии на продвижение своего предприятия, в частности, в СМИ и выставках. В Регламент введена новая позиция - системы по защите от ливней, града и заморозков, а при предоставлении субсидии за инвестицию в тракторы или другую технику будет брать в расчет площадь обрабатываемых полей», - отметил Чубук.

Доля субсидии составит 50% от инвестиции, для молодых фермеров и женщин - 65%, экологического сельского хозяйства - 70%, а для тех, кто закупал оборудование у отечественного производителя - 60%. При этом в Регламенте предусмотрено, что доля субсидии на восстановление инфраструктуры составляет только 30%.

Размер Фонда на этот год составляет 900 млн леев, из которых 231 млн леев предоставлено в рамках Европейской программы по содействию сельскому хозяйству и развитию сельской местности ENPARD Moldova.

Согласно регламенту, прием заявок на субсидирование завершается 31 октября. Процесс по предоставлению субсидии начинается через пять дней после того, как AIPA одобрит заявление.