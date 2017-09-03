Виноделы сработали вразнобой

Отчетно-выборная кампания в акционерных обществах подходит к концу. Далеко не все винодельческие предприятия в этом году опубликовали информацию о своей финансово-экономической деятельности – кто-то изменил организационную форму, перейдя из АО в ООО, кто-то по другим причинам «отмолчался». Но даже опубликованные отчеты дают противоречивую картину тенденций в отрасли.

Самую большую прибыль по итогам 2016 года среди отчитавшихся показало АО Vinaria-Bardar – более 27 млн леев. Она увеличилась за год ровно в пять раз. Объём продаж предприятие нарастило в два раза - с 36,7 млн в 2015 г. до 73,5 млн леев (при себестоимости продаж, соответственно, - 13,5 млн и 27,8 млн леев). По нашим сведениям, бардарская коньячная продукция, которая пару-тройку лет назад еще не относилась к категории повышенного спроса, по продажам на внутреннем рынке вдруг поднялась на второе место. Генеральный директор предприятия Михаил Дука довольно скупо прокомментировал эти успехи: «Хорошие результаты за 2016 г. получены благодаря двум факторам. Во-первых, росту объема продаж как на традиционных рынках - в Молдове и странах СНГ, так и на новых рынках – в Нигерии и Прибалтийских странах. Во-вторых, благодаря выполненной оптимизации производства и сохранению контроля себестоимости продукции».

Тоже впечатляющее увеличение прибыли (в два раза) отмечено у АО Vinuri de Comrat – с 4,7 млн леев до 9,9 млн леев. Объем продаж вырос более, чем вдвое – с 34,3 млн до 79, 2 млн леев. Но себестоимость продукции поднялась почти в три раза – с 22,5 млн до 60,3 млн., скорее всего, из-за подорожавшего винограда (у предприятия нет своих виноградников).

На третьем месте среди отчитавшихся акционерных обществ расположилаcь Fabrica de vinuri Slobozia Mare с 6,6 млн леев прибыли. Правда, в данном случае произошло снижение прибыли (в 2015 г. она составляла 11 млн леев), несмотря на рост объема продаж за последний год с 37,9 млн леев до 45,5 млн леев (при себестоимости, соответственно, 20 млн и 30 млн леев).

«Прибыль уменьшилась, потому что виноград в прошлом сезоне был дороже, его цена доходила до 5 леев за килограмм, - говорит генеральный директор Владимир Давидеску. - И мы его больше купили для переработки на этом винзаводе (всего в холдинг Vinaria-din-Vale входят три винзавода, на двух из них перерабатывают виноград. – прим. авт.), где переработали 5-6 тыс. т. В связи с этим 2015-й год был намного лучше, потому что виноград был дешевле, а его стоимость оказывает решающее влияние на формирование себестоимости продукции. Кроме того, выросли и затраты по переработке: зарплата персонала каждый год корректируется в сторону повышения. На заводе продолжается реконструкция. В настоящее время оформляем кредит в рамках программы Filiera Vinului, хотим приобрести холодильные установки, улучшить инфраструктуру, модернизировать котельную, чтобы заодно она была и более энергоэффективной, т.к. газ и электроэнергия в Молдове дорогие (пытаемся оптимизировать затраты). Также стараемся, кроме производственных нужд, инвестировать и в благоустройство, чтобы можно было принимать туристов. Надеемся к осени подготовиться к визитам гостей».

Из тех, кто тоже снизил прибыль, - АО Cioc-Maidan-vin (занимается поставками виноматериалов наливом). Если за 2015 г. оно получило 2,5 млн леев прибыли, то за прошлый год – 1,7 млн. Объем продаж уменьшился примерно на треть – с 99,6 млн леев до 62 млн. Видимо, причины те же – в подорожавшем сырье.

АО Tomai-vinex, напротив, смогло улучшить свои финансовые результаты: за 2015 г. его прибыль составила 2,9 млн леев, а за 2016 г. – 3,5 млн. Но объем продаж сократился с 74,5 млн леев до 70,6 млн леев.

АО Barza Albă реализовало продукции на 34 млн леев, по сравнению с 32,3 млн годом ранее. Прибыль тоже подросла до 2,2 млн леев (в 2015 г. – 1,9 млн). Известно, как она будет распределена: 775 тыс. леев планируется инвестировать на развитие производства и около 1 млн леев будет направлено на выплату дивидендов. А так как 100% акций принадлежат государству, то деньги пойдут в казну.

АО Ungheni-vin отчиталось об объеме продаж в 11,7 млн леев (в 2015 г. – 10,4 млн) и о прибыли в 1,2 млн леев. «Мы пытались как-то увеличить экспорт и на Запад, и на Восток, поэтому не вылезали из командировок, чтобы появились новые проекты, - рассказывает генеральный директор управляющей компании WIP Вячеслав Левицкий. - Дивины продаем в Молдове, Прибалтике, Казахстане и Румынии. Пока сохраняется проблема с доставкой в Казахстан, т.к. территорию Украины приходится объезжать через Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, в Белоруссии перегружать продукцию из машин в вагоны, и далее она следует на Казахстан по железной дороге. Из-за этого транспортные расходы выросли примерно на 30%. В Казахстане после сильного падения национальной валюты два года назад в 2016 г. ситуация стабилизировалась, потребители начали привыкать к новым ценам, и начало происходить какое-то оживление продаж. В Румынии наши дивины представлены в нескольких крупных сетях супермаркетов, но в целом на этом рынке такой продукции, включая местную, продается немного. В других странах ЕС есть сложности с поставкой дивинов из-за того, что только крупные дистрибьюторы имеют лицензию на оптовую торговлю крепкими напитками. Мы находимся в поиске таких партнеров. И по винам есть небольшой рост продаж, они экспортируются примерно в 15 стран. В прошлом году для них появились новые рынки в республиках бывшей Югославии и Чехии».

Эти контакты были созданы не на выставках, как ожидалось, а, благодаря усилиям самой компании. Однако, по словам Левицкого, участие в выставках (особенно, когда представлена отрасль под брендом Wine of Moldova) создает кумулятивный эффект.

По традиции мы включаем в эти обзоры деятельность только тех предприятий, которые получили положительный результат. Поэтому долгое время в поле зрения читателей не попадало АО Săiţi (завод первичного виноделия), у него долгое время регистрировались убытки. И вот, наконец, в 2016 г. и на его улице наступил праздник – прибыль составила 659 тыс. леев, объем продаж вырос с 4,2 млн леев до 6,2 млн. Генеральный директор Михаил Платон объясняет это так: «За короткий срок продали большой объем вина в Румынию и на Украину. Вот и получилось, что в этот период «выскочила» прибыль. А в сезон 2016 г. произвели очень небольшой объем вина. Его пока можно продать и на внутреннем рынке. Кроме того, с маленьким объемом виноматериалов сложно выйти на экспорт. Чтобы увеличить этот объем, нужно покупать виноград, т.к. у предприятия своих виноградников только 23 га. Но сложность состоит в том, что вблизи винзавода нет виноградников, где можно было бы заготовить сырье. То есть, за каждым килограммом винограда нужно куда-то ехать. Чтобы транспортные расходы были оправданными, нужно купить приличное количество гроздей. Иначе прибыль не получить».

Конечно, было бы хорошо сажать виноградники и самостоятельно обеспечивать себя качественным сырьем. Но для этого нужны средства. По словам собеседника, пока у предприятия нет таких возможностей, т.к. сначала нужно расплатиться по кредиту. Также необходимо переоснастить завод, поскольку сегодня там мало нового оборудования. В настоящее время ситуация на рынке не очень благоприятна для получения высоких доходов. Из-за подорожавшего в прошлом году винограда, цены на виноматериалы выросли, однако покупатели говорят, что $0,5 за литр – дорого.