Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Инвестиции сократились

№ 21 (1187) 02 июня 2017

Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности Молдовы освоено в первом квартале инвестиций в долгосрочные активы более чем на 2,322 млрд леев ($116,1 млн), что на 1,2% меньше, чем годом ранее (в сопоставимых ценах).

 

Как свидетельствуют данные Национального бюро статистики, более существенный спад зафиксирован по капиталовложениям в материальные активы - на 1,4%, до 2,281 млрд леев.

 

Больше всего инвестиций пришлось на приобретение машин, оборудования и средств передачи - 941,5 млн леев (+8,9%), строительство жилья - 441,5 млн (-4,2%) и нежилых помещений - 293 млн (-17,2%).

 

Инвестиции в нематериальные активы увеличились на 14,3%, составив 40,9 млн леев. Три четверти инвестиций обеспечил частный сектор - 1,742 млрд леев (-4,7%). Доля инвестиций из госбюджета составила лишь 4,4% или 103,1 млн леев. Даже иностранные инвестиции вдвое больше - 205,3 млн леев, хотя они и меньше прошлогодних на 3,2%.

4220 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1928
ДРУЦЭ ИонПисатель.
1942
ЧИМПОЙ МихайФилолог.
1942
КАРАЖИЯ ВавилТехнолог.
1956
АВАСИЛОАЕ ПетруМенеджер.
1957
ПАСЮТИН ВладимирПредприниматель.
1966
СТРАТАН АндрейБывший заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции.
1980
ПОДКОРЫТОВ РоманМенеджер.


Курс валют НБМ на 03.09.2017
EUR
21.3077
+0.0000
USD
17.8337
+0.0000
RON
4.6379
+0.0000
RUB
0.3042
+0.0000
UAH
0.6969
+0.0000

27/0803/09


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
16%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
9%
Каждую неделю
14%
Каждый день
59%
Всего голосов: 44




Список персон


Онлайн
«Floarea Soarelui закупит минимум 200 тыс. тонн подсолнечника урожая-2017, в том числе 80 тыс. тонн – уже в сентябре»
Что нужно знать о винах, произведенных в регионе с защищенным географическим указанием (ЗГУ) «Валул луй Траян»
Что нужно знать о винах, произведенных в регионе с защищенным географическим указанием (ЗГУ) «Дивин»
Международная выставка моды «СРМ-2017.Осень» (г. Москва)
Oсобые продукты от AVISELECT
Количество пользователей услуг мобильной телефонии растет, а объем продаж этих услуг сокращается
Как молдавский пивовар «оживил» рынок пива
Войчех Колигнан: Мы довольны, как развивается «Moldova-Zahăr»
Фестиваль "DeVin&DeGust" в Ватре!
Invitation for Bids




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».