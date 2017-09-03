Инвестиции сократились

Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности Молдовы освоено в первом квартале инвестиций в долгосрочные активы более чем на 2,322 млрд леев ($116,1 млн), что на 1,2% меньше, чем годом ранее (в сопоставимых ценах).

Как свидетельствуют данные Национального бюро статистики, более существенный спад зафиксирован по капиталовложениям в материальные активы - на 1,4%, до 2,281 млрд леев.

Больше всего инвестиций пришлось на приобретение машин, оборудования и средств передачи - 941,5 млн леев (+8,9%), строительство жилья - 441,5 млн (-4,2%) и нежилых помещений - 293 млн (-17,2%).

Инвестиции в нематериальные активы увеличились на 14,3%, составив 40,9 млн леев. Три четверти инвестиций обеспечил частный сектор - 1,742 млрд леев (-4,7%). Доля инвестиций из госбюджета составила лишь 4,4% или 103,1 млн леев. Даже иностранные инвестиции вдвое больше - 205,3 млн леев, хотя они и меньше прошлогодних на 3,2%.