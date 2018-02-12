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Спад услуг фиксированной телефонии

Спад услуг фиксированной телефонии

В период с января по март 2017 года на рынке публичных услуг фиксированной телефонии продолжало сокращаться количество абонентов, объем голосового трафика и доходов от продажи этих услуг.

 

Статистические данные о динамике рынка за соответствующий период, обработанные Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), говорят о том, что количество абонентов сократилось, по сравнению с концом прошлого года, более чем на 3,7 тыс. (-0,3%) и составило свыше 1.1 млн. Объем голосового трафика упал на 73,2 тыс. минут (-14,2%) и составил 443,2 тыс. минут, а объем продажи услуг снизился на 53,1 млн леев (-22,5%) по сравнению с тем же периодом 2016 г. и составил свыше 182,8 млн леев.

 

Согласно данным НАРЭКИТ по 23 активным поставщикам услуг фиксированной телефонии, уменьшение общего количества абонентов было обусловлено сокращением базы абонентов АО «Moldtelecom» на 5,9 тыс. (-0,6%), их количество к концу первого квартала составило более 1 млн. В то же время, совокупная база абонентов альтернативных поставщиков фиксированной телефонии увеличилась на 2,2 тыс. (+1,7%) и составила 129,8 тыс. Вследствие такой динамики, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии на 100 жителей республики сократился в течение трех месяцев на 0,09 п.п. и составил 32,9 %.

 

Сокращение общего объема голосового трафика в фиксированных сетях было вызвано сокращением всех видов трафика. Так, трафик к международным сетям снизился на 28,3%, трафик в собственных сетях - на 13,3% и трафик к мобильным сетям – на 12,6%. Вследствие такой динамики, среднемесячный голосовой трафик на одного абонента (MoU) сократился на 10,6% и составил 201 минуту (три часа и 21 минута).

 

Сокращение общего объема продажи услуг фиксированной телефонии было обусловлено сокращением продаж у всех операторов соответствующего рынка. Так, продажи АО «Moldtelecom» снизились на 52,1 млн леев (-22,8%) и составили примерно 176,6 млн леев, а совокупные продажи альтернативных поставщиков сократились на 0,9 млн леев (-13,7%) и составили свыше 6 млн леев. В итоге среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) упал примерно на 13,4 леев (-20,4%) и составил 52,1 леев. АО «Moldtelecom» зарегистрировал ARPU в размере 56,6 леев, а альтернативные поставщики - ARPU в размере 16 леев.

 

Вследствие динамики вышеуказанных показателей за отчетный период рыночная доля АО «Moldtelecom» по объему продаж составила 96,6%, а совокупная доля альтернативных поставщиков фиксированной телефонии  более 3,3%.

3520 Автор: Пресс-служба НАРЭКИТ
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