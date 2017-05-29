Orange Smart City – город будущего

В рамках Национального культурного форума «Творческое и устойчивое развитие городов: роль культуры и творчества в развитии городов», компания Orange Moldova представила проект Smart City - «Умный город», предусматривающий использование цифровых технологий, для городского развития.

В совещании приняли участие национальные и международные эксперты, которые оценили концепцию «Умный город» и методы ее реализации в Молдове.

Андрей Пряшкэ, директор по корпоративным продажам Orange Moldova «Orange Moldova является лидером в области инновационных цифровых технологий и непрерывно сближает человека с технологическим прогрессом. Таким образом, мы создали самую развитую сеть 4G в стране, чтобы цифровые решения были доступны каждому человеку из любой точки республики. Первый проект Smart City мы реализовали в городе Хынчешть. Это позволяет властям оптимизировать потребление уличного освещения до 50%. Постепенно, возможность платформы может быть расширена таким образом, чтобы полностью адаптировать её к потребностям города. Говоря об этом, мы подразумеваем умные решения для общественного транспорта, решения для оценивания качества воздуха и питьевой воды, контроль наземного движения, видеонаблюдение города, дистанционное управление парковками, вывоз мусора и т.п. Этот проект является только первым шагом в создании города будущего, концепцию которого мы планируем расширить на территории других городов Молдовы.»

Инновационные решения для устойчивого развития городов

В работе форума приняли участие национальные и международные эксперты. В течение двух дней в Кишиневе, они анализировали и тестировали потенциал комплексного городского развития, в том числе лёгкой и тяжелой инфраструктуры. Проект Orange Smart City был высоко оценен участниками форума.

Артур Саркисян, мэр города Сисиан, Армения: «Как мэр, могу сказать, что я очень доволен этим проектом и считаю, что он представляет будущее городов. В городе Сисиан, ежемесячный счет за оплату электроэнергии составляет $5000. Внедрение данного проекта позволит сэкономить до 70% финансов, которые могут быть направленны на развитие других инвестиционных проектов в городе».

Александр Цэрану, архитектор, Оргеев: «Нет сомнений в том, что любое решение, направленное на инновационное развитие инфраструктуры города является полезным. Это способствует оптимизации бюджетных расходов и созданию комфорта для горожан. Я уверен, что для достижения этой цели, нам нужны именно инновационные решения».

Реализация концепции Smart City – «Умный город» обеспечивает: - мониторинг сети в режиме реального времени и обеспечение эффективного; - предоставление корректной и полной информации о возможных неполадках сети, что позволяет специялистам быстро реагировать в таких случаях; - уменьшение яркости света на каждом отдельном приборе освещения и его конфигурация на основе индивидуальных программ, в зависимости от интенсивности уличного движения в разных временных интервалах; - обнаружение и предотвращение несанкционированного потребления энергии и случаев мошенничества; - увеличение качества обслуживания, сокращение затрат на техническое обслуживание и возможность экономии 50% средств на потребление электроэнергии.

Проект Orange Smart City – имплементация в городе Хынчешть

Хынчешть первый населенный пункт, где концепция Orange Smart City развилась больше всего. Первый шаг состоял в трансформации города в «умный город», посредством подключения к высокоскоростному интернету по оптическому волокну 4G и бесплатному WiFi. Пилотный проект направлен на повышение эффективности потребления электроэнергии для городского освещения. Инновационное решение, в основе которого лежит сеть LoRaWan, было внедрено впервые в Молдове компанией Orange.

Анатолий Булгару, менеджер M2M Orange Moldova: «Концепция Smart City, внедренная в Хынчештах, предполагает цифровое освещение двух главных улиц города. Для его реализации была построена беспроводная сеть, а на существующие опоры уличного освещения - установлено инновационное оборудование. Программой можно управлять дистанционно, используя специальную платформу менеджмента, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг сети».

Об Orange Moldova

Orange Moldova входит в состав Orange Group, одного из мировых лидеров в области телекоммуникационных услуг, со штаб-квартирой в Париже, Франция. В Молдове, компания начала свою деятельность в октябре 1998 года, как торговая марка Voxtel и, в результате ребрендинга, 25 апреля 2007 года стала Orange Moldova.

Orange является крупнейшим оператором мобильной голосовой связи и интернет-услуг в республике. В настоящее время более 2,6 млн абонентов являются пользователями сети и услуг компании, которая включает в себя квалифицированную команду из более 900 сотрудников. Также компания обладает самой обширной и высокотехнологичной сетью 3G+ и 4G. Услугами Orange можно воспользоваться на всей территории страны, а посетив один из более 3600 пунктов обслуживания можно получить ответы на возникающие вопросы. Являясь признанным лидером в области инноваций, Orange Moldova обладает двумя мировыми новинками: HD Voice и HD Voice International. В 2015 году, бренд Orange эволюционировал, представив свою новую стратегию на уровне Orange Group Essentials 2020, а также обещание, данное свои клиентам: «Ближе к тому, что важно для тебя».