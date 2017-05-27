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Книга для укрепления духа при падении курса

Книга для укрепления духа при падении курса

В издательстве «Универсул» вышла новая книга, двенадцатая по счету, писателя-сатирика Сергея Евстратьева «Поминуха в Кушмарии». Как и остальные, она на двух языках: русском и молдавском, так называемый «перевертыш». Переводчик — Всеволод Черней. Книга снабжена остроумными иллюстрациями художника Анатолия Смышляева.

 

На вопрос о том, что подтолкнуло к выбору столь необычной темы и названия, автор отвечает: «Придя однажды к знакомым, увидел у дверей … крышку гроба. Оказалось, никто не умер, просто хозяйка решила сделать поминки по себе живой. Православная церковь, оказывается, такое позволяет. Так появилась идея».

 

Писатель обозначил жанр, как сатирическая повесть, у которой вполне документальная основа — события, происходящие в Молдове. За что автор родной стране премного благодарен. «Она создала людей и явления, описываемые в книге. Без нее роды не состоялись бы. Жизнь — это поминки не только по людям, которые их именуют поминуха, но и по деяниям: добрым и вредным, печальным и радующим, вдохновляющим и вызывающим негодование. Кстати, на севере страны поминки переводятся, как праздник. Мудр народ. Действительно, разве не будет праздником, если покинут этот мир взяточничество под ручку с коррупцией? А вслед за ними — несправедливость, бюрократизм и предательство власти, избранной людьми».

 

И обложка как нельзя лучше отражает эту мечту: черти сыплют на землю взятки, законы, партбилеты и т. д. - «все, что портит нам жизнь».

 

«Кушмария», христианско-православная страна, узнаваема практически во всех описаниях. Например: «Принятие европейцами закона о равенстве шансов и легализации однополых браков вызвали непонятное негодование более чем квалифицированного большинства населения. Парламент, глубоко не подумав, подчинился желанию сексуально малограмотных избирателей, и закон не был принят. В Евросоюзе удивились, и задали руководству Кушмарии один вопрос - «с какого числа оно отказывается от финансовой помощи ЕС?». Если помянут лихом многих персонажей, значит, главная цель автора достигнута.

 

Сергей Евстратьев одной из задач книги считает укрепление и поднятие духа народа при падении курса национальной валюты. И советует при появлении побочных эффектов обратиться к сомелье или бармену.

830 Автор: Соб. инф.
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