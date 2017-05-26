Реформа без отставки

Европейские кураторы требуют от Молдовы реформы правительства, и Кишинев созрел для этого. Но премьер-министр Павел Филип поспешил сообщить, что реформа правительства не предполагает отставки кабинета министров.

Премьер не случайно решил заранее оговорить условия переформатирования своего кабинета. Правящая коалиция уже столкнулась с противодействием президента при попытках назначения новых министров «по алгоритму». Отставки кабмина требует и внесистемная оппозиция.

По идее, масштабная реформа правительства с укрупнением и переименованием ведомств должна сопровождаться отставкой действующего кабинета и назначением новых министров. Но коалиция прекрасно осознает (вспоминая к тому же перипетии утверждения команды Павла Филипа), что такой путь может привести к усилению противостояния с главой государства и даже утратой контроля над одним из ветвей власти. Оно им надо?

Так что реформы реформами, но отставки не будет.