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Реформа без отставки

№ 20 (1186) 26 May 2017

Европейские кураторы требуют от Молдовы реформы правительства, и Кишинев созрел для этого. Но премьер-министр Павел Филип поспешил сообщить, что реформа правительства не предполагает отставки кабинета министров.

 

Премьер не случайно решил заранее оговорить условия переформатирования своего кабинета. Правящая коалиция уже столкнулась с противодействием президента при попытках назначения новых министров «по алгоритму». Отставки кабмина требует и внесистемная оппозиция.

 

По идее, масштабная реформа правительства с укрупнением и переименованием ведомств должна сопровождаться отставкой действующего кабинета и назначением новых министров. Но коалиция прекрасно осознает (вспоминая к тому же перипетии утверждения команды Павла Филипа), что такой путь может привести к усилению противостояния с главой государства и даже утратой контроля над одним из ветвей власти. Оно им надо?

 

Так что реформы реформами, но отставки не будет.

7610 Автор: Соб. инф.
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