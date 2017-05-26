ГЦБ растут в цене

Верхний порог доходности государственных ценных бумаг (ГЦБ) успешно преодолел рубеж в 8%, чему способствует растущая инфляция, годовое значение которой составляет 6,6%.

По результатам аукциона во вторник, 23 мая, эмитент разместил бумаг на 179,05 млн леев ($9,8 млн), предложив их на 170 млн леев. Средний показатель доходности бумаг составил 7,69-8,05%, что чуть выше аналогичного показателя на предыдущем аукционе, когда он составлял 7,64-7,98%.

Профессиональные участники рынка капитала прогнозируют, что усиливающиеся «инфляционные настроения и ожидания» не позволят приостановить рост доходности по ЦБ государства.

По мнению некоторых участников рынка, приостановить рост показателя доходности бумаг государства сможет резкое сокращение объема их размещения.

Дилеры банков обращают внимание на то, что доходность в 7,5-8%, которая устроила бы министерство финансов, предложившим бумаги для буфера ликвидности бюджета, не находит поддержки у банков.

«Из 2 млрд леев бюджет буфера сформирован пока только на 28%. И это при такой высокой текущей ликвидности у банков, когда по системе в качестве «горячих денег» свободно гуляет около 6 млрд леев», - сказал один из дилеров.

Большинство участников рынка прогнозируют, что в ближайшие недели ЦБ государства будут торговаться по ставке не ниже 8%, которая пока еще покрывает уровень инфляции.