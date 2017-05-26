Экспроприация во имя «альтернативного газа»

Депутатам парламента, вопреки обыкновению, придется заседать на этой неделе два дня. Постоянное бюро законодательного органа утвердило повестку, включающую в общей сложности около 30 вопросов.

В ходе заседания в четверг депутаты наконец-то одобрили во втором чтении проект закона о неподкупности. Этот документ значится в перечне задолженностей Молдовы перед европейскими партнерами по развитию. Он призван регулировать развитие неподкупности в публичном секторе на политическом, институциональном и профессиональном уровнях, оговаривает обязанности учреждений по борьбе с коррупцией в части консолидации и контроля над неподкупностью в ведомствах, а также в частном секторе. Данный контроль будет осуществляться национальными центрами по борьбе с коррупцией, по неподкупности, Службой информации и безопасности, а также «другими компетентными органами» (ЦИК, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Госканцелярия, Счетная палата, минфин).

Проект определяет акты коррупции, как уголовные и административные правонарушения, совершенные как в публичном, так и частном секторах. К категории уголовных правонарушений авторы причислили случаи «активного коррумпирования». Это дача и получение взятки, подкуп избирателей, извлечение выгоды из влияния, манипулирование мероприятием, подстроенные пари, незаконное финансирование политических формирований, сокрытие имущества и личной заинтересованности, незаконное обогащение, кража госсобственности, хищение и нецелевое использование средств из внешних фондов и др. Закон будет поощрять «осведомительство» по фактам коррупции, а также предусматривает обеспечение безопасности информаторов.

На обсуждение депутатов был вынесен также проект либералов годичной давности, устанавливающий запрет на использование в Молдове одноразовых пластиковых пакетов. Авторы выразили озабоченность в связи с тем, что население «безответственно разбрасывает пластиковую упаковку где попало» - на улицах, в парках. При этом, мало кто задумывается о том, что на разложение данных отходов уходит от 100 до 400 лет, а при их сжигании выделяются токсичные газы. По данным, которыми оперируют либералы, в среднем один житель страны использует ежегодно 140 пакетов, что составляет примерно 420 млн в год.

По словам Валериана Бежана, Еврокомиссия, заботясь об окружающей среде, еще в 2013 рекомендовала странам-членам ЕС сокращать использование пластиковых пакетов. Авторы ссылаются и на исследование, проведенное местной компанией, результаты которой показали, что молдаване готовы использовать экологические пакеты: 80% опрошенных высказались в пользу текстильных сумок, которые могли бы продавать по приемлемой цене торговые сети. Также в оборот можно запустить бумажные, биоразлагаемые пакеты. С тем, чтобы новые правила не остались лишь добрыми намерениями законотворцев, либералы предусмотрели и наказание за использование/продажу одноразовых кульков: 100-150 у.е. для физических лиц и 100-200 – для юридических.

Коммунист Олег Рейдман согласился с тем, что проблему столетиями разлагающейся упаковки нужно решать. Но инициатива либералов - вопрос не только экологического, но и экономического характера. Он задался вопросом, каковы будут последствия для компаний, занятых в сфере производства, импорта пластиковых пакетов? Ведь это рабочие места, налоги в местный и государственный бюджеты. Либерал ответил, что его фракция общалась с представителями бизнеса, и они особо не возмутились инициативой, пообещав перепрофилироваться. Более того, предложенные ограничения позволят наладить в Молдове биоразлагаемую упаковку с использованием крахмала, которого, по данным Бежана, в стране в избытке. Коммунист с ним не согласился и предложил дополнительно изучить вопрос, дабы не наломать дров.

Депутаты потребовали дополнительных разъяснений по поводу того, какие именно виды упаковки предлагается запретить, ведь сегодня торговые сети используют различный пластик - первичная, вторичная тара и т.д. Либерал попытался было что-то сказать про «толщину пластика», но ситуацию прояснил председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ.

По его словам, члены комиссии, изучив инициативу, решили несколько переформулировать ее. Так, предложено дополнить Закон о внутренней торговле положениями, предусматривающими поэтапный запрет на использование одноразовой пластиковой упаковки. А именно: с 1 января 2019 г. – пластиковых пакетов для переноса товаров с ручками или без; с 1 января 2020 г. – кульков плотностью до 50 микрон; с 1 января 2021 г. – менее 15 микрон. Депутаты одобрили такое решение проблемы и поддержали проект в первом чтении.

Другая инициатива либералов, рассмотренная вчера, предусматривает дополнение списка объектов публичной собственности, не подлежащих приватизации. Речь идет о медико-санитарных учреждениях, расположенных в Кишиневе (государственного и муниципального значения). По словам одного из авторов Лилиана Карп, выдвинуть предложение депутатов заставили «имевшие в последнее время попытки приватизации больниц, исследовательских институтов и т.д.».

Всего в перечень предложено включить 29 объектов, в том числе, Республиканскую стоматологическую клинику, Институт неврологии и нейрохирурги, Кардиологический институт, Республиканскую больницу, Диагностический центр, Онкологический институт, Центр матери и ребенка, Национальный центр переливания крови, Центр судебно-медицинской экспертизы и др.

Социалист Василий Боля предложил авторам отозвать проект и разработать альтернативный, который бы на законодательном уровне установил запрет на приватизацию всех медико-санитарных учреждений страны. А то получается, что их приватизация будет запрещена только в Кишиневе. Автор согласился с тем, что аналогичный запрет должен распространяться на все больницы страны, и предложил коллеге выдвинуть данное предложение в качестве дополнения ко второму чтению. По мнению же Олега Рейдмана, выдвинутая инициатива концептуально не верна.

«Медико-санитарное учреждение существует до тех пор, пока орган публичной власти, учредивший его, не примет решение о ликвидации. В этом случае земельный участок, имущество переходят в распоряжение органа власти, который должен принять решение об их дальнейшем использовании. Я понимаю: вы пытаетесь сохранить то, что осталось. Но не таким способом. Нужна государственная политика, стратегия в этом плане. Например, если появится инвестор, заинтересованный в получении участка, на котором расположена какая-то морально устаревшая больница, его можно обязать построить в другом месте современное лечебное учреждение, оснастить его и т.д.», - отметил депутат.

И на этот раз всех устроило решение, выдвинутое профильной комиссией: внести в закон дополнение, в соответствии с которым приватизации не подлежат публичные медико-санитарные учреждения. С чем и согласилось большинство.

Дополнительно к повестке дня был рассмотрен проект закона о провозглашении общественной полезности национального значения работ по строительству газопровода по направлению Унгень–Кишинэу (второй этап). Как отметил министр экономики Октавиан Калмык, одобрить его нужно очень оперативно с тем, чтобы продолжить подготовку к реализации данного «проекта стратегического значения».

В соответствии с документом, «объектом экспроприации является недвижимое имущество (земельные участки) частной собственности и собственности административно-территориальных единиц, расположенные на территории мун. Кишинэу и ряда населенных пунктов районов Стрэшень, Кэлэрашь, Ниспорень и Унгень.

Правительству предписано от имени государства принять необходимые меры по экспроприации имущества. Возмещение убытков, связанных с экспроприированными участками, а это порядка 390 га, будет произведено за счет средств правительства, выделенных в качестве контрибуции для реализации проектов, финансируемых внешними донорами. В общей сложности речь идет примерно о 600 тыс. евро.

В то же время, в отступление от положений Закона о разрешении выполнения строительных работ, проект предписывает министерству регионального развития и строительства выдать градостроительный сертификат для проектирования работ по строительству газопровода Унгень–Кишинэу без нотариально заверенного согласия совладельцев недвижимости/земельных участков, «интересы которых могут быть непосредственно затронуты в процессе выполнения строительных работ». Проект одобрили в первом чтении и, судя по всему, второе он пройдет совсем скоро.

А в пятницу депутаты заслушают отчет правительства о проделанной работе, и рассмотрят проект закона, предусматривающий введение нового, десятого, раздела Налогового кодекса - «Налоговый режим резидентов информационно-технологических парков». Об этом мы расскажем в следующем номере.