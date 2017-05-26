Мунсовет утвердил ставки

Ставки местных сборов в муниципии Кишинэу остались на уровне прошлого года. За некоторыми исключениями.

Принятие бюджета муниципия на 2017 год во втором чтении острой дискуссией по местным сборам не сопровождалось. Управление транспорта предлагало в целом повысить ставки сбора, одновременно снизив их для некоторых нерентабельных линий маршрутных такси, но эти предложения не прошли. Повышение коснулось только АЗС. Хотя в прошлом году был установлен мораторий на строительство новых станций в зеленых зонах муниципия, их продолжают строить, поэтому советники решили увеличить сбор. Его размер вырос с 21 тыс. леев до 36 тыс. леев в год за каждую распределительную колонку.

Кроме того, утверждено несколько нововведений. Это сбор за размещение социальной рекламы и рекламы на почтовых отправлениях, по которому в этом году будет применяться нулевая ставка. Аннулирован сбор для сифонных/насосных установок, так как их в Кишиневе нет. Значительно расширен перечень объектов торговли и объектов по оказанию социальных услуг, облагаемых местным сбором.

«Это произошло в соответствии с изменениями, внесенными в Закон о внутренней торговле», - объяснила заместитель начальника управления торговли примэрии Валентина Константинова. Так, в городе появились новые торговые объекты - автосалоны, которые выставляют свою продукцию для демонстрации на прилегающей открытой территории или автостоянках. Раньше владельцы подобных объектов платили отдельно или сбор за парковку, или рыночный сбор. Теперь они будут облагаться новым сбором. Его размер зависит от площади стоянки. До 100 кв. м ставка составляет 30 тыс. леев в год. От 100 кв. м до 500 кв. м – 55 тыс. леев, свыше 500 кв. м – 80 тыс. леев в год.

В список введены и интернет-магазины, которые продают технику и другие товары со складов, цветы и т.д. Их зарегистрировано более 250, и с прошлого года они также облагаются сбором, размер которого составляет 4 тыс. леев в год. Для торговых посредников ставка сбора установлена на уровне 5 тыс. леев в год, для объектов, предоставляющих услуги ксерокопирования, переплета, ламинирования, – 2 тыс. леев в год. Сбор для фотоателье варьируется в зависимости от площади. Объекты площадью до 50 кв. м должны уплатить местный сбор в размере 2,3 тыс. леев, более 50 кв. м – 3,5 тыс. леев.

Введен местный сбор для агентств по продаже авиабилетов (3 тыс. леев в год), а также билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия (1,5 тыс. леев). Собственники детских развлекательных центров, вне зависимости от площади, будут платить сбор в размере 3 тыс. леев. Для других видов развлекательных центров и спорткомплексов ставка сбора сохранилась на уровне 3 тыс. леев (если их площадь не выше 300 кв. м) и 8 тыс. леев (свыше 300 кв. м). Сбор для агентств недвижимости составляет 5 тыс. леев, для туристических агентств – 3 тыс. леев в год. Существует даже сбор для «единиц по оказанию услуг сопровождения, служб знакомств и т. д.», который составляет 3 тыс. леев в год.

Владельцы всех киосков (включая газетные) платят одинаковый сбор – 3,5 тыс. леев в год. В управлении торговли объясняют это тем, что киосков, которые бы продавали только газеты, практически нет, все они совмещают это с торговлей другими товарами. Табачные киоски еще доплачивают по 5 тыс. леев за кассовый аппарат. Газетные киоски в центре города, из-за которых ранее разразился громкий скандал, убрали в связи с ремонтом центральных улиц, уточнили в примэрии. Но когда он закончится, вероятнее всего, будет объявлен конкурс на установку новых, более современных павильонов.

Ставки сборов в этом году снижены вдвое в отношении мобильных объектов уличной торговли, расположенных в пределах рынков. Для лотков она установлена в размере 1,2 тыс. леев, для палаток – от 1,6 тыс. леев до 2,5 тыс. леев. Владельцы прицепов и авто-магазинов должны будут заплатить 3,5 тыс. леев, тележек, холодильников, торговых автоматов и других объектов – 1,6 тыс. леев. Впервые установлены местные сборы для мобильных торговых объектов, которые работают в местах проведения культурно-развлекательных мероприятий. Если площадь этих объектов не превышает 6 кв. м, - 200 леев в день, свыше 6 кв. м. - 400 леев в день. Во время длительных мероприятий (более трех дней) местный сбор для этих объектов составит 700 леев в день и, соответственно, 1400 леев в день.

Специальные местные сборы введены для мобильных торговых объектов, которые обслуживают горожан в День города. Владельцы организованных «под открытым небом» кафе площадью до 50 кв. м будут платить сбор в размере 3 тыс. леев, свыше 50 кв. м – 5 тыс. леев. Владельцы киосков (домиков) заплатят от 1 тыс. леев до 3 тыс. леев, лотков – 1 тыс. леев, палаток – 500 леев.

Местный сбор для лиц (как физических, так и юридических), оказывающих услуги пассажирских перевозок в режиме такси, установлен в размере 300 леев в месяц за каждую автотранспортную единицу. Для владельцев микроавтобусов и автобусов, курсирующих в черте муниципия, действуют ставки от 325 до 850 леев в месяц. Размер сбора определяется в зависимости от маршрута, его протяженности, пассажиропотока, количества транспортных средств, работающих на линии. Операторы новых маршрутов уплачивают ежемесячный сбор в сумме 325 леев до момента утверждения соответствующего местного сбора муниципальным советом.

Советники не поддержали инициативу о введении местного сбора для касс по обмену валюты (кроме «обменников», принадлежащих банкам). По словам Михая Чебана, председателя комиссии по экономике, финансам и бюджету мунсовета, «видимо, вопрос еще не созрел». В следующем году комиссия подготовится и повторит это предложение. Тем более, что собственники «обменников» согласны, утверждает он.

«Все новые ставки выносились на голосование только после консультаций с субъектами сбора, - продолжает руководитель экономической комиссии в мунсовете. - Более того, инициатива по размеру ставок исходит от них. Город старается согласовывать с бизнесом такие решения. Поработаем год-два. Посмотрим, как собираются налоги, какова будет экономическая ситуация, и тогда будем решать, повышать или, наоборот, снижать понемногу ставки. Я бы еще добавил местный сбор с продаж. С каждой покупки, к примеру, 1,5%.».

В этом контексте совет поручил управлениям экономики, торговли и архитектуры начать разработку Положения о методологии установления местных налогов и сборов в столице. Оно должно быть готово до 10 сентября 2017.

По итогам проведенного примэрией Кишинева конкурса Серджиу Борозан назначен главным архитектором столицы. С сентября 2016 г. он исполнял обязанности главного архитектора. Серджиу Борозан - профессиональный архитектор, старший лектор факультета архитектуры и урбанизма Технического университета Молдовы, автор нескольких архитектурных проектов.

