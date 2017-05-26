Соцопрос по заказу ДПМ

В случае проведения референдума по вектору развития Молдовы, 52% граждан выступили бы за интеграцию в Евразийский Экономический союз, а 42% - в Европейский союз. Об этом свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса «Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в РМ».

Опрос был проведен в мае-апреле среди 12 322 граждан из 382 населенных пунктов. Опрос проводился американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Согласно представленным данным, пять партий могут пройти в парламент, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Партия социалистов (ПСРМ) набрала бы 39% голосов избирателей, Партия «Действие и солидарность» (PAS) - 15%, ДПМ - 8%, партия «Платформа «DA» и ПКРМ - по 6%. Не пошли бы на выборы или не знают за кого голосовать 16% избирателей. На вопрос, за какую партию они не станут голосовать ни в коем случае, 27% назвали Либеральную партию, 16% - ДПМ, а 12% - ПСРМ.

Авторы отметили, что данные по всем партиям варьируют, в то время как рейтинг ПСРМ достаточно устойчив.

Согласно результатам опроса, по уровню доверия лидирует президент РМ Игорь Додон с 34%. За ним следуют председатель PAS Майя Санду и премьер-министр Павел Филип, которым доверяют по 21% респондентов. Председателю ДПМ Владу Плахотнюку доверяют 8% граждан, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу - 3%.

За изменение избирательной системы выступают 57% граждан Молдовы, в то время как 43 % хотят сохранить пропорциональную систему.

Около 75% населения Молдовы считает, что страна движется в неправильном направлении, и только 19% - в правильном. Авторы подчеркивают, что ситуация улучшилась в сравнении с опросами двухгодичной давности.

Больше всего людей заботят социально-экономические вопросы. Не очень довольны уровнем жизни 32% респондентов, не определились - 27%, довольны - 20%, недовольны - 19% и только 2% очень довольны жизнью. Безработица волнует 44%, низкие зарплаты и пенсии - 39%, коррупция - 33%, бедность - 21%, миграция - 14%.