Кредиты подросли, капитал «подсох»

Представленные в нашей таблице данные за апрель дают основания как для оптимистических, так и для пессимистических прогнозов в отношении выхода банковской системы из хронического кризиса.

Прежде всего, обратим внимание на слабый сигнал оживления кредитования. Второй месяц подряд «кредиты нетто» демонстрируют прирост. За март – на 0,5%, за апрель – на 0,6%. Наметившемуся тренду не смогло помешать даже то, что кредиты в инвалюте, особенно в долларах, в пересчете на леи «полегчали».

Курсовой фактор с начала года оказывает все более существенное влияние на статистику. За четыре месяца евро подешевел по отношению к молдавскому лею на 0,5%, а доллар - более чем на 3,6%. С начала мая евро обесценился ещё на 1,9%, а доллар на - 4,8%.

Если сложившийся курс лея удержится до конца мая, мы вряд ли увидим рост кредитования – его съест неблагоприятная для отчетности курсовая разница.

Но даже если принять во внимание курсовую разницу и посчитать не нетто, а брутто кредитного портфеля, то и тогда «минус» остается большим. Восстановление кредитного портфеля с темпом роста в полпроцента за месяц – это топтание на месте, а не рост. Напомним, что НБМ прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,8%. И на этот, и на следующий год. Так что сегодня мы можем констатировать не рост и не восстановление кредитования, а только номинальную приостановку спада.

На этом фоне обнадеживает небольшое – на полпроцента – сокращение отчислений на возможные потери от кредитования за апрель. До сих пор «подушки безопасности» увеличивались в объеме, несмотря на сокращение кредитного портфеля. За первый квартал они выросли на 192 млн леев. И даже после сокращения на 18 млн в апреле, расчетный прирост отчислений за двенадцать месяцев составил 30,3%, или 754 млн леев.

Но и тут оптимисты находят светлую сторону. В соответствующий период прошлого года темп роста отчислений превышал 65%. То есть, за последние двенадцать месяцев темп упал в два раза. А вот пессимисты указывают на то, что фонд скидок на возможные потери от кредитования за два года вырос более чем вдвое. К началу мая в него было отчислено из собственного капитала банков 3 248 млн леев, против 1 510 млн леев в апреле 2015 года.

По нашим подсчетам, объем совокупного нормативного капитала в целом по системе за двенадцать месяцев увеличился всего на 2,1% (200 млн леев). Правда, динамика СНК значительно разнится от банка к банку. Так собственный капитал MOBIASBANCĂ с апреля прошлого года вырос на 197,5 млн леев (+17,5%). А у VICTORIABANK за тот же период сократился почти на 286 млн (-19,4%). Но с начала текущего года ситуация в VICTORIABANK поменялась – с декабря по апрель он добился обратного притока в СНК 175 млн леев.

А вот у Moldindconbank, находящегося под управлением временной администрации, сокращение СНК только за апрель - 339 млн леев, что превышает 18% от его капитала по состоянию на начало месяца. Однако по сравнению с апрелем 2016 года сокращение составило менее 15 млн леев, или около 1%. Второй по величине банк теряет накопленный за прошедший год «жирок», но не хочет терять завоеванные доли рынка.

В целом по системе за апрель сокращение СНК зарегистрировано у пяти банков. За последние двенадцать месяцев – у трёх.

Что касается основной ресурсной базы кредитования – депозитов физических лиц, то статистика показывает явное замедление темпов их привлечения. За первый квартал прирост на счетах физлиц в целом по системе составил 1,5%. А в апреле – всего 0,2%. Тут свою роль сыграли сразу несколько факторов. Главным из них некоторые эксперты считают бум пасхально-праздничных расходов населения. Другие считают, что сокращение вкладов физлиц - это новый тренд, складывающийся под влиянием тотального понижения ставок по депозитам в нацвалюте.

И какие бы сезонные или курсовые факторы дополнительно ни влияли на вкладчиков, по нашему мнению, главной причиной снижения интереса к пополнению счетов в банках стало снижение ставки доходности. В апреле 2016 года средняя ставка по депозитам для физлиц составляла 16,45% годовых, к апрелю 2017 года она опустилась до 5,95%. В то время, как даже по официальным данным инфляция зашкалила за отметку в 6,6%.

К тому же депозиты в иностранной валюте, и прежде низкодоходные, теперь - вследствие укрепления курса лея - стали и вовсе убыточными. Средняя ставка по вкладам физических лиц в инвалюте всего 1,84% годовых. Даже по вкладам со сроками от двух до пяти лет она не превышает трёх процентов. И это тогда, когда евро обесценился по отношению к лею с апреля прошлого года на 6,5%. А доллар за последние четыре месяца потерял в весе более 3,6%.

Пополняют вклады в инвалюте те физические лица, которым дома хранить доллары и евро боязно и те, которые рассчитывают, что курс лея со временем ослабнет. Напомним в этой связи, что прогнозы курса молдавского лея к доллару на конец текущего года превышают 20,5 MDL/USD. Но это только прогнозы, как оно сложится на практике, зависит от многих противоречивых факторов.

Мы же констатируем, что привлечение средств населения идёт на спад.В то же время отметим заметный рост остатков на счетах юридических лиц. С начала года они выросли в леевом эквиваленте на 550 млн леев. А по сравнению с апрелем 2016 года - более чем на 3 млрд леев, или на 21%! Комментируя этот факт, специалисты говорят, что рост остатков средств на счетах хозяйствующих субъектов объективно снижает их потребность в кредитовании. В том числе, краткосрочном.

Прирост средств на текущих и краткосрочных счетах корпоративных клиентов влияет на увеличение объема ликвидных средств комбанков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ликвидные активы в целом по системе увеличились более чем на 7,5 млрд леев, или почти на 25%! В том числе за последний отчетный месяц – еще на 734 млн, или плюс 2%.

Сейчас банки располагают «горячими» средствами на сумму 38 млрд в леевом эквиваленте. Наши эксперты обращают внимание на то, что в системе все больше денег, ищущих и не находящих иного применения, кроме как для «квази-инвестирования» в ГЦБ и доходные финансовые инструменты НБМ.

Исполнительный комитет НБМ 24 мая принял решение сохранить базисную ставку на прежнем уровне 9,0% годовых. Соответственно, ставка по кредитам овернайт по-прежнему остается на уровне 12,0%, а по депозитам овернайт – 6,0% годовых.

Прежними остались и нормативы обязательных резервов. От привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемой валюте - 40,0%, от средств в конвертируемой валюте – 14,0% от расчетной базы.