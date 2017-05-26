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В норвежском ритме

№ 20 (1186) 26 May 2017

В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 21 мая состоялся концерт норвежской музыки, приуроченный к Национальному дню Норвегии и 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

 

«Гвоздем» программы стал концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига, одно из самых знаменитых его сочинений. Солировала Михаэла Куля (Молдова), симфоническим оркестром дирижировал норвежский дирижер Тородд Вигум, уже знакомый кишиневскому зрителю.

 

«Работая над программой, мы решили остановиться на двух композиторах: Эдварде Григе, как символе норвежской музыки, и абсолютно новом для нас Сигурде Ли, - говорит музыковед филармонии Ирина Мартынюк. - Кстати, он мало известен и в Скандинавии. Его музыка романтичная, музыкальные «краски» - как у импрессионистов. Мелодика размыта, растворяется в гармонии, в оркестровом звучании».

 

На вопрос о выражении национального духа в произведениях Грига Ирина Мартынюк отвечает: «В Норвегии совсем другая природа, иные краски. Там все как-то спокойнее. И у Грига присутствует это нордическое спокойствие, лирика, поэтичность. Когда его слушаешь, словно растворяешься в атмосфере абсолютной поэтической романтики».

 

Петр Чайковский первым оценил Грига, положительно отзывался о нем в воспоминаниях. Музыковед отметила, что Чайковский тоже тонко чувствовал русскую природу, в его произведениях сквозит особая нежность. «Вот, наконец, я нашла точное слово, описывающее музыку норвежца — это особая нежность Грига. Что, конечно, очень подкупает, потому что нежность — самое трепетное чувство из всех».

 

С другой стороны, любовь к природе у Грига органично сочетается с гражданскими чувствами: прославлением родины, национального искусства. Так, первая и последняя части фортепианного концерта основаны на народных, танцевальных мелодиях. И хотя принято считать, что норвежцы - спокойная нация, пляшут они, судя по мелодике, очень энергично.

 

Также прозвучали два романса Грига и романсы Ли в исполнении сопрано Натальи Танасийчук.

 

«Исполняя романс «Последняя весна», я для себя открыла вокальную музыку Грига, - рассказывает Наталья. - Композитору удалось великолепно выразить красоту, женственность, чистоту этого времени года. Очень ясные музыкальные, стилистические условия для певца».

 

Наталья Танасийчук закончила Республиканский музыкальный лицей-интернат имени Чиприана Порумбеску, Академию музыки, театра и изобразительных искусств. Полтора года работала солисткой Норвежского национального театра оперы и балета в Осло, год - пригашенной солисткой. Сейчас выступает в разных странах.

5300 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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