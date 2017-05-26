Ночное рандеву на «бульваре муз»

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Этот день появился в календаре в 1977 году. А начиная с 2005 года, в ближайшую к 18 мая субботу проходит акция «Ночь музеев». В нашей стране она с каждым годом набирает размах и обретает все большую популярность.

Вот уже несколько лет в акции участвуют музеи истории, искусств, природы и этнографии. Они предлагают насыщенную программу - выставки, конкурсы, концерты, мастер-классы, театрализованные представления, исторические реконструкции и т. д. В связи с этим возникает закономерный вопрос: как выбрать главное и самое интересное? Ведь везде побывать невозможно. «Я бы посетила все мероприятия. Ведь к этому событию наши коллеги готовятся настолько творчески и ответственно, что жаль упустить любой пункт программы, - отметила министр культуры Моника Бабук. - Считаю, что в этом году одно из главных событий - V Международная Биеннале живописи, которая открылась 18 мая в музее искусств. Это форум не только национального, но и мирового масштаба, в нем участвуют художники из 27 стран. А если так велик интерес зарубежных мастеров, то это действительно значимое событие».

В музее искусств можно было посетить еще три экспозиции. И услышать замечательные концерты классической музыки в исполнении отечественных коллективов: квартетов «Select Strings Quartet» и «Century», ансамбля аккордеонистов «Concertino». Мастер-класс дал клуб исторического танца «КРИТ». Работали традиционные мастерские по рисованию и раскрашиванию для взрослых и детей, которые завершили работу после 11 ночи. Единственное, что посетителей не очень обрадовало — впервые не проводились экскурсии. А они ведь образуют некую ауру, наполняют его духовно.

Всего во время акции в музее искусств побывали 14 500 человек.

Художественный и исторический музеи расположены на одной улице, которую в тот вечер сделали пешеходной. В Национальном музее истории с 12.00 дня до полуночи прошли различные интерактивные мероприятия, были организованы концертные программы. Все залы были открыты для свободного входа, кроме одной выставки - золотых и серебряных предметов различных эпох. Туда вход остался платным.

К проведению «Ночи музеев» было приурочено открытие 18 мая уникальной выставки часов из коллекции музея, в которой были представлены экспонаты от XVIII века до наших дней. Можно также отметить выставку мотоциклов и автомобилей в стиле «ретро». На ней были выставлены на обозрение публики также автомобили марок «Чайка» и «ЗиЛ» производства СССР, которые обслуживали исключительно партийную верхушку.

Перед входом в музей демонстрировались боевые приемы и военное оружие эпохи средневековья, которые показывала группа представителей Академии полиции РМ. Доступ в свой музей открыла и Таможенная служба Молдовы.

Большой интерес публики вызвал концерт симфонического оркестра под управлением Думитру Кырчумару, который исполнял как классическую, так и эстрадную музыку. Концерт планировался под открытым небом, но зарядил дождь, заставивший музыкантов и гостей вернуться в залы.

Концерт симфонического оркестра и выставка автомобилей — это новые элементы акции «Ночь музеев». «Мы каждый раз ищем различные варианты, чтобы представить публике новые идеи, оригинальные мероприятия» - комментирует генеральный директор Национального музея истории Евгений Сава. Ночь в историческом музее провели более 18,5 тыс. человек.

А что, думаете, дождик случайно пошел? Вовсе нет — его «призвали» артисты болгарского коллектива «Văglence», выступившие в Национальном музее природы и этнографии. Они исполняли обрядовые песни. «Коллектив представил ритуальную куклу Ге́рман, - рассказывает ученый секретарь музея Варвара Бузилэ. - Они сами ее вылепили из глины, сделали волосы из травы, глаза из цветов. И подарили куклу музею».

Каждый раз музей открывает необычную экспозицию. В этом году - «Nunta nunților», что в переводе звучит как «Свадьба свадеб». Представлены экспонаты, начиная с XIX века до наших дней. Музейщики постарались показать все разнообразие костюмов, аксессуаров, используемых в свадебных обрядах, старинные фотографии. И сыграли самую настоящую свадебную церемонию, с участием нанашей и др. Всех угощали калачом невесты, с которым связана примета: вкусившему да будет счастье. Выставка продлится до начала сентября.

Вторую большую экспозицию краеведческий музей открыл в румынском городе Орадя: 38 огромных ковров в просторном зале, специально построенном для молдавской выставки. Отечественные ковры впервые так широко представлены за рубежом. Также был выпущен каталог. «Экспозицию оценили по достоинству, - делится впечатлениями Варвара Бузилэ. - Ее уже пригласила к себе Венгрия, также заинтересовались поляки».

После выступления ансамбля «Plăieșii» гости долго не отпускали музыкантов. Затем солировала Сюзанна Попеску — обладательница уникального голоса в четыре октавы. Она исполнила как старинные песни, так и собственные произведения.

Однако самый большой успех, пожалуй, пришелся на долю этнофольклорного детского ансамбля «Bogheana» из села Кышлица-Прут района Кахул. Они вместе с «Moștenitorii» из Кишинева потрясающе пели и танцевали!