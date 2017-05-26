«Horizon capital» взял под контроль GCC

Приватизированный в марте этого года пакет акций стекольного завода Glass Container Company (31,42%) пополнил активы, которыми управляет американская компания «Horizon capital» (НС). Она уже контролирует 39,7% акций кишиневского предприятия через инвестиционный фонд Western NIS Enterprise Fund. В мартовской приватизации участвовал другой подконтрольный НС инвестор — молдавская винодельческая компания «Vinaria-Purcari».

Официального подтверждения этого факта по-прежнему нет. GCC не относится к числу компаний публичного интереса и не обязан раскрывать информацию о крупных сделках со своими акциями. По этой же причине он не публикует годовые финансовые отчеты. Других легальных способов открыть широкий доступ к изменениям в реестре акционеров общества просто не существует. Однако, информацией о покупке «Vinaria-Purcari» пакета акций GCC поделились два независимых источника, подтвердив самую очевидную версию - приватизированный пакет остался за «Horizon capital». Трудно было представить, что в довольно концентрированный корпоративный расклад вломится совершенно посторонний инвестор. Учитывая, что Кишиневский стекольный завод все еще не работает, сегодня вся действующая стекольная промышленность Молдовы принадлежит управляемым НС компаниям.

«Horizon capital» управляет тремя фондами: Western NIS Enterprise Fund, Emerging Europe Growth Fund и Emerging Europe Growth Fund II. Фонд WNISEF, кроме того, что владеет крупным пакетом акций GCC, в 2007 году стал учредителем еще одного стекольного производства, фактически второй очереди Glass Container Company - GCC-prim. Третий из названных фондов в 2010 году приобрел контрольный пакет группы компаний «Bostavan», куда структурно входит и «Vinaria-Purcari».

Формально покупка известным молдавским брендом пакета акций стекольного завода выглядит вполне логично — виноделы приобщились к производству бутылки. В связи с этим вспоминается опыт инвестиций, хотя и не совсем удачный, компании «Larga Vin» во флорештский стекольный завод «Cristal Flor» в начале 2000-х. Но «Vinaria-Purcari» и раньше не испытывала недостатка в стеклотаре, тем более в рамках винно-стекольного холдинга. Компания, выпускающая дорогие элитные вина относительно небольшими партиями, вдруг покупает блокирующий пакет акций в предприятии, производящем более 100 млн. бутылок в год? С другой стороны, в собственности «Vinaria-Purcari» и WNISEF теперь сконцентрирован пакет в 71% акций Glass Container Company. И реестр акционеров наконец-то покинуло государство.

Руководство «Horizon capital» не раз подчеркивало, что целью всех инвестиций компании в конечном итоге является продажа активов. С прибылью.