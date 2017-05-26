Ритейл заинтересовался общепитом

Давно ничем не примечательная выставка «Food & Drinks», похоже, обрела второе дыхание. Впервые за последние несколько лет у нее появился любопытный гастрономический акцент. Ведущие кишиневские рестораны при поддержке крупных торговых сетей запустили новый экспозиционный проект «Inspiratia vine din Tigaie». В его рамках мастер-класс давали не только известные шеф-повара и сомелье, но и отечественные фуд-блогеры.

Мероприятие отдавало свежестью. Его формат отошел от затянутых кулинарных поединков, ставших частью таких экспозиций. С переменным успехом они проводились каждый год — на весенней «Food & Drinks» либо осенней «Shops & Restaurants». За последние лет десять в МВЦ «Moldexpo» прижились два вида состязаний - Фестиваль высокой кухни и Международный гастрономический чемпионат. Оба инициировала Ассоциация кулинарного искусства, она же дочерняя структура компании «Dina Cociug». В 2008 году Ассоциации даже удалось стать членом престижной WACS - Всемирной Ассоциации сообществ шеф-поваров. В этом статусе она обязана была действовать с наибольшим размахом. Однако в связи с кризисом структура обнищала, ограничившись проведением редких кулинарных салонов (конкурсов готовых блюд).

В 2009-м году интерес к кулинарии неожиданно проявило минэкономики, ставшее соорганизатором выставки «Shops & Restaurants». Тогда же чиновники министерства представили своего нового партнера - Ассоциацию кулинаров кеттеринга Молдовы (ACCM). В ресторанной отрасли эта структура погоды не делала, т. к. ее членами оказались работники одной компании - «Aeroport Catering». Такой альянс ни у кого вопросов не вызывал: минэкономики было держателем госпакета акций «Aeroport Catering», поэтому защищал свои интересы. На тот момент это был единственный представитель системы молдавского авиакеттеринга с полным производственным циклом — от закупки сырья и производства питания до его упаковки и поставки на борт самолетов. Т. е. новая кулинарная организация оказалась не только состоятельной, но и «со связями».

Основной «фишкой» ACCM было проведение Международного гастрономического чемпионата в МВЦ «Moldexpo». Эта территория стала главной промо-площадкой, прежде всего, для «Aeroport Catering», который начал позиционироваться, как ресторан выездного обслуживания. С организацией банкетов, фуршетов для правительственных делегаций, а также частных мероприятий как то свадьбы, юбилеи, презентации, выпускные вечера. Для кулинаров авиакеттеринга это был ежегодный если не выход в свет, то уж точно — выход в люди. Помимо поиска потенциальных заказчиков, компания пиарилась за счет установки мировых рекордов по приготовлению мамалыги, свадебного торта и проч. деликатесов с обязательной массовой дегустацией.

Усилиями того же минэкономики к ACCM перешло и членство в WACS. Тем самым Ассоциация получила право представлять страну на международной гастрономической арене. В частности, поездку в Германию на всемирную «Olimpiade der Koche» профинансировало минэкономики, выделив 200 тыс. леев из фонда по продвижению экспорта. Деньги, правда, потратили не зря: из 58 стран-участниц молдавская команда заняла четвертое место, и это было звездным часом ACCM.

В прошлом году активность данной организации сошла на нет. Видимо, сказался факт продажи 100% пакета акций «Aeroport Catering», который перешел к компании «Graund Avia Partner». В ходе прошлогодней выставки «Food & Drinks» ACCM в последний раз провела свой гастрономический чемпионат под председательством кипрского специалиста Паникоса Панайотиса. В нынешнем году заявки на участие от нее уже не поступало.

Еще в прошлом году менеджер «Food & Drinks» Светлана Гелан поняла, что экспозиции нужен другой формат. Новая идея разрабатывалась больше полугода, в результате ставку сделали на здоровое питание разных кулинарных школ с использованием молдавского высококачественного сырья. Проект назвали «Inspiratia vine din Tigaie» («Попробуй вдохновение на вкус»), который предполагает интерактивный метод общения мастеров и посетителей.

«Идея состояла в том, чтобы собрать в одном месте не только известных поваров, но и популярных фуд-блогеров, - отметила г-жа Гелан. - Из более 40 блогеров мы пригласили восемь, которые участвовали в проекте бесплатно. Продукты для приготовления их авторских блюд предоставил супермаркет «Fourchette Gourmet». Вообще, ритейл впервые проявил столь высокий интерес к выставке: руководство «Metro Cash & Carry», к примеру, вместо одного выставочного дня захотели поддержать весь проект. «Metro» устроила «Cooking & MasterClass», пригласив пять шеф-поваров ведущих ресторанов. Она же организовала выступление известного сомелье Михая Друцэ с дегустацией вин мирового уровня. В результате, выставка получилась насыщенной, несмотря на то, что в ней участвовали всего 150 экспонентов».

Соревнования уступили место зрелищным мастер-классам, для проведения которых пригласили рестораны «Gazetto», «Osho bar & kitchen», «Pegas», «Sherlock Holmes», «Kiku Sreak&Wine» . Так, «Pegas» представлял шеф-повар Виктор Проданов — известный специалист в кишиневском ресторанном бизнесе. Он учился в знаменитой французской школе гостиничного и ресторанного менеджмента «Institut Paul Bocuse», входил в Ассоциацию шеф-поваров Украины, преподавал в украинской Кулинарной академии и долгое время возглавлял один из лучших ресторанов Одессы. От ресторана «Osho» участвовал шеф-повар Ян Маслюков. Он был первым в истории Молдовы полуфиналистом конкурса «San Pellegrino young chef 2015». Работает в стиле «Прогрессивная локальная кухня».

В меню нового проекта включили: немую утку, выдержанную 21 день, с попкорном, а также свекольное мороженое с соленой карамелью от Яна Маслюкова; утиную грудку на пюрированном манго и филе дорадо от Виктора Проданова. Виктор Мащенко (ресторан «Sherlok Holmes») приготовил каре теленка с соусом «Бурбон», перепелов и «правильные» бургеры. Шеф-повар и бар-менеджер ресторана «Gazetto» Владимир Барарь и Андрей Георгица поделились спецификой высокой кухни и нюансами создания коктейлей. Средиземноморскую кухню представлял шеф-повар ресторана «Kiku Sreak&Wine» Петр Кику (его поддерживал «Fourchette Gourmet»).

К кулинарам подтянулись поставщики профессиональной посуды, в результате на выставке была организована зона «Kitchen Help». На этой площадке импортеры выставили кухонную утварь от «Berghoff», «Zepter», «Joseph Joseph», которую предоставляли в пользование хедлайнерам проекта. К примеру, Петру Кику готовил на посуде «Berghoff», блогер Елена Попа отдала предпочтение «Zepter», а «Joseph Joseph» всем желающим предоставил рабочие наборы.

Записалась в экспоненты и сетевая розница. Для нее была создана зона «Ритейл: точка диалога» - специальное место для встреч с молдавскими поставщиками. На этой площадке производители могли напрямую встретиться и наладить контакты с сетями «Green Hills», «Linella», «Metro», «Fourchette», что упрощало доступ местных продуктов на полки супермаркетов. Эффективная получилась бизнес-идея! Автор этих строк, к примеру, битый час вела беседу с представителем «Metro» о возможности входа в аффилированную сеть дискаунтеров «Odido», получив «полный расклад».

Выставка оказалась еще и грамотно оформленной. В частности, это заслуга «Moldagroproduct», которая выступила главным партнером «Food & Drinks». По словам генерального директора компании Сергея Гладкова, интерес к экспозиции он проявил после неудавшегося проекта с запуском книги рецептов. «Когда наш «grand book» не пошел, я понял, что в Молдове нет культуры кулинарных экспериментов. Люди не привыкли ежедневно готовить новые блюда, не любопытный в этом плане у нас народ. Стало очевидным: начинать подобные проекты нужно с обучения, наглядных мастер-классов не столько для кулинаров, столько для простой публики. Именно поэтому меня заинтересовал нынешний формат «Food & Drinks». Ежедневно на выставку приходит 3 тыс. посетителей. Помимо потенциальных зрителей, это еще и 3 тыс. покупателей. То есть, на пять дней экспозиция превратилась в маркет, обеспечив неожиданный коммерческий эффект».