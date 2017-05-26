OIV: как вино влияет на диабет

В группе экспертов «Здоровье, питание и вино» в рамках Международной организации винограда и вина (OIV), председатель которой – представитель Молдовы (директор НБВиВ Георгий Арпентин), - обобщили все исследования, которые были сделаны в мире о влиянии вина и других алкогольных напитков на развитие диабета второго типа (инсулиннезависимого диабета).

Этот труд пока не опубликован, но у «ЛП» была возможность с ним ознакомиться. Его важность объясняется тем, что по всему миру растет распространение сахарного диабета второго типа, который, в основном, развивается у взрослых в возрасте после 45 лет. На его долю приходится более 85% всех случаев сахарного диабета. Данное расстройство характеризуется снижением чувствительности тканей к действию инсулина, который на начальных стадиях нормально вырабатывается в организме, и приводит к значительному увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. А они, в свою очередь, являются основной причиной смертности людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, - до 80% всех смертей, что примерно в три раза выше, чем среди всего населения в этом возрасте.

Кроме того, от 30 до 60% больных этой формой сахарного диабета болеют гипертонией, у них часто встречаются сопутствующие нарушения липидного обмена, снижение «хорошего» холестерина и т.д. У людей с аномально высоким уровнем глюкозы в крови (гипергликемией) существует большой риск заболеть сахарным диабетом второго типа в следующие пять лет. Однако есть убедительные доказательства, полученные в результате международных медицинских научных экспериментов, согласно которым можно предотвратить сахарный диабет второго типа у многих лиц из этой группы высокого риска, благодаря снижению веса, изменению диеты и физической активности.

Помимо тучности и гиподинамии, еще есть несколько факторов риска для развития сахарного диабета второго типа, на которые, однако, можно влиять. Недавние исследования доказали, что существует зависимость между уровнем потребления алкоголя и риском развития сахарного диабета как у мужчин, так и у женщин. Ученые отмечают, что регулярное умеренное потребление алкоголя на 30-40% снижает риск развития диабета второго типа.

Анализ 20 исследований говорит о том, что для большинства женщин при потреблении алкоголя не более 24 г в сутки (здесь и далее - в пересчете на абсолютный алкоголь) риск развития сахарного диабета второго типа сокращается на 40% по сравнению с непьющими женщинами. Потребление алкоголя остается защитной мерой для них в дозе до 50 г/день. Для мужчин защитный эффект потребления алкоголя был наибольшим при 22 г в сутки, с риском диабета в 0,87 раза меньше, чем у трезвенников, и сохранялся защитный характер при потреблении до 60 г/сутки.

Как для женщин, так и мужчин защитный эффект потребления алкоголя при сахарном диабете второго типа был максимальным, когда потребление было разделено на два раза в день. Но более высокие объемы потребления (свыше 50 г/сутки - для женщин и 60 г/день - для мужчин) переставали выполнять защитную функцию и повышали риск развития диабета. Также, как и среди всего населения, в группах больных сахарным диабетом второго типа в связи с умеренным потреблением алкоголя наблюдалось уменьшение риска возникновений сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в этих 20 когортных исследованиях не делали различий между пивом, вином и спиртными напитками.

Экспертов Международной организации винограда и вина в первую очередь интересовало влияние потребления вина на сахарный диабет. В 22 исследованиях, выполненных после 2000 года, оценили эффект потребления вина на риск развития сахарного диабета второго типа. Из них еще шесть исследований продолжают оценивать риск возникновения микрососудистых и других осложнений, связанных с этим заболеванием, а также всех причин смертности. В наблюдения включены группы населения из девяти стран.

Во всех работах отмечается снижение риска развития сахарного диабета второго типа в связи с умеренным потреблением вина и мужчинами и женщинами, хотя в некоторых исследованиях отмечено снижение этого риска при разных количествах потребления вина. Оптимальными оказались две дозы вина в день. Например, в Австралии считается стандартной доза 10 г вина в пересчете на абсолютный алкоголь.

Потребление вина вместе с пищей, особенно в качестве неотъемлемой части диеты средиземноморского типа, находится в обратной зависимости с риском развития сахарного диабета. Это было наиболее выражено у полных и тучных людей, лиц среднего возраста и пожилых людей. Когда доза потребления вина превышает умеренное количество, то, как правило, увеличивается риск развития сахарного диабета второго типа. В таком случае потребление вина становится похожим на потребление других алкогольных напитков и, вероятно, связанно с повышением уровня глюкозы в крови. Повышенный риск в связи с тяжелым потреблением алкогольных напитков также может сказаться на увеличении массы тела, изменении в плазме крови концентрации определенных жиров и поднятии артериального давления.

Такая же обратная зависимость отмечена между микрососудистыми и другими осложнениями сахарного диабета второго типа и регулярным умеренным потреблением вина. Некоторые исследователи предполагают, что одна или две дозы вина в день влияют на снижение риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда и инсульта, а также риска ампутаций для лиц, болеющих сахарным диабетом, по сравнению с непьющими людьми. В медицинской литературе также высказывается мнение о том, что потребление вина может обладать более высокими защитными свойствами, чем пиво и крепкие спиртные напитки, для предотвращения диабета второго типа и связанных с ним осложнений. Исследователи сделали вывод о том, что умеренное потребление вина снижает и риск возникновения аутоиммунного диабета, а также других аутоиммунных заболеваний, как, например, ревматоидный артрит.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2014 г. признала, что регулярное умеренное потребление вина связано с уменьшением риска диабета второго типа для обоих полов, в том числе для лиц с высоким индексом массы тела. И, наоборот, тяжелое потребление увеличивает риск сахарного диабета второго типа. В Глобальном докладе ВОЗ о положении в области алкоголя и здоровья четко сказано, что для сахарного диабета модели с низким уровнем употребления алкоголя могут быть полезны, в то время как пьянство губительно. Кстати, в экспертной группе OIV «Здоровье, питание и вино» есть и представитель ВОЗ.

Ученые считают, что в теме взаимосвязи вина и диабета еще есть определенные области, которые требуют дальнейшего изучения, т.к. к настоящему времени исследовано только 30-50% случаев позитивного эффекта вина на диабет. Исследования могут быть проведены, чтобы изучить, как потребление вина влияет на риск развития сахарного диабета второго типа, в зависимости от особенностей образа жизни человека, включающих здоровую диету, физическую активность, индекс массы тела, отказ от курения.

Несколько работ показали, что сахарный диабет второго типа в значительной степени может быть предотвращен с помощью здорового образа жизни. В связи с умеренным потреблением вина требуют изучения различные модели диеты – с высокой и низкой гликемической нагрузкой. Кроме того, информация о генах, отвечающих за метаболизм алкоголя и за развитие сахарного диабета, также может использоваться в изучении взаимосвязи между вином, генетической предрасположенностью и риском диабета. И необходимо изучение любых взаимодействий между алкоголем и фенольными веществами вина, чтобы выделить разные механизмы воздействия алкогольных напитков на снижение риска диабета второго типа.