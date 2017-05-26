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У молдавских вин - 22 медали из Лондона

№ 20 (1186) 26 May 2017

Вина из Молдовы от шести производителей завоевали две серебряных и 20 бронзовых медалей на International Wine & Spirit Competition (IWSC) – это очень неплохой результат среди огромного моря вина со всего мира и учитывая высокий уровень участников. IWSC считается самым престижным конкурсом на планете. Потребители доверяют его медалям и активно ищут награжденную ими продукцию, когда принимают решение о покупке.

 

Серебряные медали:

 

Viorica Vinvoyage, 2015 (Tiraspol Winery & Distillery KVINT)

 

Vinohora Rara Neagra & Malbec, 2015 (Vinaria-Purcari)

 

 

Бронзовые медали:

 

Vinohora Feteasca Neagra & Montepulciano, 2016 (Vinaria-Purcari)

 

Vinohora «Feteasca Alba & Chardonnay» 2016 (Vinaria-Purcari)

 

Sauvignon Blanc de Purcari, 2016 (Vinaria-Purcari)

 

Freedom Blend, 2015 (Vinaria-Purcari)

 

Alb de Purcari, 2014 (Vinaria-Purcari)

 

Sol Negru Cabernet Sauvignon, 2016 Rosé Sweet (Asconi) 

 

Sol Negru Cabernet Sauvignon Rosé, 2016 (Asconi)

 

Chardonnay Sol Negru, 2014 (Asconi) 

 

Feteasca Alba, 2015 (Asconi) 

 

Malbec IGP Codru, 2015 (Asconi) 

 

Radacini Pinot Grigio, 2016 (Albastrele Wines)

 

Merlot, 2014 (Albastrele Wines)

 

Albastrele Wines Feteasca Neagra, 2015 (Albastrele Wines)

 

Fautor Negre, 2015 (Fautor)

 

Fautor Illustro, 2013 (Fautor)

 

Fautor Fume Blanc, 2015 (Fautor)

 

Fautor Chardonnay, 2015 (Fautor)

 

Fautor Cabernet Sauvignon, 2013 (Fautor)

 

Dor Rosu, 2015 (Vinaria-Bostavan)

 

Dor Rose, 2016 (Vinaria-Bostavan)

 

International Wine & Spirit Competition (IWSC) основал в 1969 г. химик Антон Массель. Цель конкурса достаточно проста – признать и наградить самые лучшие вина и спиртные напитки в мире, не только выступить в качестве третьей стороны для подтверждения лучших в виноделии, но также и помочь потребителям сделать разумный выбор.

 

Каждый год в IWSC участвуют образцы алкогольной продукции из более 80 стран (общее число не называется). Их судят порядка 400 экспертов из 30 стран в течение семи месяцев, начиная с ноября. Пробы подаются на дегустацию в уже налитых пронумерованных бокалах, поэтому члены жюри никогда не видят бутылок. Вина-победители проходят химический и микробиологический анализ, чтобы подтвердить своё качество. Присуждаемые награды считаются очень почетными в мире виноделия.

5450 Автор: Соб. инф.
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