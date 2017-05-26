Медленная посевная

В текущем году из-за нестабильных погодных условий на протяжении всей весны сев яровых культур, особенно зернобобовых второй группы, проходит медленней оптимального темпа. По состоянию на начало третьей декады мая засеяно порядка 80-90% ярового клина. Предположительно, сев будет завершен в последних числах месяца.

По оперативным данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), посевы ярового ячменя составили около 40 тыс. га. Это меньше прогнозировавшейся в преддверии сезона площади (55 тыс. га). Но при этом порядка 36 тыс. га из них, по оценкам фитосанитарных инспекторов агентства, находятся в хорошем и очень хорошем состоянии, особенно в ряде северных районов страны.

Немного не дотянула до предполагавшегося уровня (25 тыс. га) и площадь посевов сахарной свеклы - 22 тыс. га по факту. При этом, как отмечают агрономы компании Sudzucker Moldova, из-за прохладной погоды на протяжении большей части весеннего периода свекла не развивалась, или же развивалась слишком медленно. Более того, из-за неблагоприятной комбинации низкой температуры и осадков семена утратили какую-то долю первоначальной защиты, сформированной протравителями. В результате, часть проростков была повреждена болезнями и вредителями. Кроме того, прохладная погода не помешала распространению сорняков. Соответственно, свекловоды провели обработку посевов гербицидами, что также было стрессом для свеклы. В итоге, на отдельных полях погибло до 20-30% растений. Однако, благодаря потеплению и легким осадкам в последнюю неделю, свекла активно пошла в рост, как говорят специалисты – «продемонстрировала свою природную пластичность и высокий потенциал восстановления».

А вот посевы ярового рапса оказались обширней запланированных (490-500 га). По предварительным сведениям ANSA этой ранней масличной культурой занято не менее 700 га. Однако представители крупных трейдерских компаний отмечают, что под сев текущего года они реализовали весь товарный ресурс семян этой культуры – на более чем 1 тыс. га. По их мнению, основным фактором возросшего спроса на семена ярового рапса были потребности отдельных крупных сельхозпредприятий в пересеве значительных площадей других культур, фатально пострадавших от природных катаклизмов.

Медленно проходит сев сои. На данный момент ею занято порядка 45 тыс. га, при том, что прогнозировавшаяся госструктурами площадь под сев этой культуры была существенно больше – 65 тыс. га. Специалисты минсельхоза и ANSA надеются, что за последнюю декаду мая засеянные соей поля подтянутся к уровню 50-55 тыс. га. Хотя сами сельхозпроизводители сомневаются в подобном исходе, так как даже перед началом весенней посевной на рынке ресурсов для аграрного сектора ощущался дефицит качественных семян сои. Тем более теперь, в сложных условиях сева поздних культур, фермеры вряд ли будут рисковать – сеять влаголюбивую и крайне чувствительную к атмосферной засухе сою существенно позже оптимального срока для этой важнейшей операции.

Подсолнечником, по оперативным данным ANSA, засеяно около 260 тыс. га. Ранее специалисты минсельхоза определили площадь 240 тыс. га в качестве научно-обоснованного лимита для подсолнечника в структуре посевных площадей аграрного сектора Молдовы. Однако эта норма не соблюдалась на протяжении полутора десятилетий. Более того, в предыдущие два года посевы подсолнечника достигали 300 тыс. га и более. В такой ситуации вряд ли корректно говорить о «недосеве» этой культуры.

Кукурузой на конец второй декады мая было занято 430 тыс. га – чуть менее плана (450 тыс. га). Но в отдельных районах сев этой основной яровой культуры продолжается. Не исключено, что фактическая посевная площадь в итоге достигнет плановой.

Специалисты ANSA с удовлетворением отмечают, что в нынешнем году в Молдове возрос масштаб возделывания бобовых культур – «подзабытые опять становятся традиционными». Так, фасолью занято около 3 тыс. га – примерно вдвое больше, чем в среднем на протяжении последнего пятилетия. Медленно, но верно растут посевы и других бобовых, например, чечевицы. Однако сдерживающим фактором в этом случае выступает опять-таки дефицит семян. Ощущался он и в «гороховом сегменте». Хотя в целом результат неплох – 18 тыс. га. Как отмечают семеноводы-трейдеры, в ближайшие год-два семян гороха на рынке страны будет достаточно.

Явным аутсайдером весенней посевной кампании-2017 стал табак. Учитывая нисходящую динамику прошлых лет (500-900 га табачных плантаций, не более) минсельхоз строил на текущий год достаточно скромные планы - 700 га. Но до сих пор табаком было засажено лишь 240 га. В министерстве и ANSA надеются, что под занавес посевной кампании площади под табаком вырастут до «круглой» величины в 300 га.

По данным минсельхоза на 24 мая, яровыми культурами в Молдове засеяно почти 667 тыс. га. Прогноз общей площади ярового клина – 1 млн га, в том числе зернобобовые – 570 тыс. га, технические – 316 тыс. га, кормовые культуры – 65 тыс. га, картофель и овощи – 65 тыс. га. Кукурузой к указанной дате засеяно около 362 тыс. га, в том числе в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах – 262 тыс. га. Посевы подсолнечника достигли 299 тыс. га. Соей занято чуть более 30 тыс. га, яровым ячменем – 27 тыс. га. Данные по засеянной некоторыми культурами площадям минсельхоза и ANSA существенно расходятся.