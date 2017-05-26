Гранты для пчеловодов

Проект «Продуктивное сельское хозяйство в Молдове» (APM), финансируемый Агентством США по международному развитию USAID, приступил к реализации программы грантов для сельскохозяйственного сектора с открытия первого этапа приема заявок от производителей и экспортеров меда.

В рамках первого этапа проекта бенефициариям будут предоставляться гранты в размере 250-400 тыс. леев. При этом соискатель должен вложить в свой инвестиционный проект не менее 40% от общей суммы запрошенного гранта. Заявки могут быть поданы до 22 июня 2017 года.

Первые гранты будут выделены пчеловодам на закупку специальных стандартных контейнеров для меда, предназначенного для переработки или сбыта в свежем виде на отечественном и внешних рынках.

В настоящее время в Молдове производится порядка 4 тыс. тонн товарного меда. Его ассортимент довольно широк: мед майский, полифлерный, липовый, акациевый. Экспорт меда из Молдовы вырос в 12 раз за последние 10 лет - с 245 тонн в 2006 году до 3160 тонн в 2016 году. Экспорт молдавского меда на рынок ЕС обладает хорошими предпосылками роста в ситуации, когда потребительский спрос в странах Евросоюза покрывается за счет внутреннего производства меда лишь на 60%.

Однако расширение доступа к рынку ЕС для молдавских производителей меда возможно лишь при условии соответствия продукции стандартам ЕС. В частности, это относится и к таре, в которую собирается мед, закупаемый экспортерами для поставок в Евросоюз. К сожалению, на сегодняшний день в Молдове товарный мед фасуется в алюминиевые бочки или нестандартные пластиковые емкости, которые негативно влияют на качество продукта. Проект АРМ/USAID, а именно его грантовый компонент, нацелен на стимулирование перехода пчеловодов на более совершенную тару с точки зрения гигиены, технологии сбора, транспортировки, фасовки и хранения меда.

Впоследствии грантовая программа по линии проекта АРМ будет распространена и на другие сегменты производства сельхозпродуктов с высокой добавленной стоимостью, в частности, фруктов, ягод и овощей, выращиваемых как в теплицах, так и в открытом грунте.