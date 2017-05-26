Условия для расширения списка

Россельхознадзор готов рассмотреть возможность расширения перечня молдавских компаний-экспортеров на рынок России. Но при этом он выдвигает условия: после «получения и анализа информации о базовой системе контроля выполнения запрета на ввоз в РФ семян растений и посадочного материала, генетическая программа которых была изменена с использованием методов генной инженерии, и которые содержат генно-инженерный материал».

Как отмечается на сайте российского санитарного ведомства, об этом было заявлено на встрече с советниками президента РМ по экономическим вопросам Еленой Гореловой и в агропромышленной области Иваном Пержу. В переговорах с молдавской стороны также приняли участие председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Раду Мудряк и посол РМ в РФ Андрей Негуца, а с российской - представители правительства.

Иван Пержу отметил, что цель визита в Россельхознадзор – «восстановление в полном формате торговых отношений с Россией, утратив которые Молдова понесла убытки». Он выразил заинтересованность в расширении перечня предприятий, которым разрешен доступ на российский рынок, поскольку сельское хозяйство – «одна из ведущих отраслей экономики РМ, активно развиваемая и поддерживаемая государством».

«В последнее время у нас проведена модернизация производств и мест хранения растительной продукции, начато субсидирование предприятий полного цикла, выращивание новых сортов и культур, проведена реконструкция фитосанитарных лабораторий во всей стране», - сказал советник.

Глава Россельхознадзора Юлия Швабаускене напомнила, что российский рынок плодоовощной продукции для молдавских производителей был потерян в связи с многократным выявлением товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям России.

«Ситуацию осложняло хаотичное формирование партий, не позволяющее отследить логистические пути и выяснить происхождение продукции. Зафиксированы попытки ввоза в РФ запрещенной польской растительной продукции под видом молдавской. Особую обеспокоенность вызвал факт подтверждения подлинности молдавских сертификатов на польскую продукцию Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов РМ, из-за чего мы были вынуждены прибегнуть к особой мере контроля, позволяющей осуществлять поставки в Россию продукции с предприятий, которые соответствуют международным и российским требованиям. Сформирован список из 125 компаний, безопасность поставок продукции которых гарантировало агентство», - сказала она.

В результате этой работы объемы экспорта плодовоовощной продукции стали стремительно расти. За первый квартал 2017 года, по данным таможенной статистики, только яблок в Россию поставлено 60 тыс. т.

«В связи с таким увеличением Россельхознадзор трижды запрашивал у Молдовы детальную информацию об объемах и номенклатуре производства и поставок растительной продукции по каждому из предприятий, осуществляющему разрешенную коммерческую деятельность с Россией. Однако до настоящего момента данные предоставлены не были», - сказала Швабаускене.

Молдавская сторона пообещала взять этот вопрос под контроль и подчеркнула заинтересованность Молдовы в обеспечении прозрачного экспорта только с тех предприятий, которые производят безопасную и качественную продукцию. Иван Пержу отметил, что в «настоящий момент проводится проверка в отношении официальных лиц, участвующих в мошеннических схемах».