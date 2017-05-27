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DescOPERĂ: откройте для себя классическую музыку в естественном амфитеатре в Молдове

DescOPERĂ: откройте для себя классическую музыку в естественном амфитеатре в Молдове

Фестиваль классической музыки на открытом воздухе – DescOPERĂ, возвращается! Приглашаем вас 9-11 июня 2017, в Бутучень, Старый Орхей, проникнуться исключительной атмосферой вместе с людьми, увлечёнными классической музыкой.

 

В рамках события зрители откроют для себя изысканность классической музыки в сочетании с естественный красотой сельской местности и природного амфитеатра, являющегося частью природно-культурного заповедника «Старый Орхей» и обеспечивающего идеальную акустику для симфонического оркестра и голосов оперных певцов.

 

Участники фестиваля также получат возможность ознакомиться с достопримечательностями заповедника «Старый Орхей». Монастырский комплекс, пещерные кельи монахов, музей и хозяйства жителей села сохраняющие атмосферу прошлых веков, раскроют посетителям уклад социальной и культурной жизни наших предков.

 

Благодаря местным гастрономическим изыскам и выставкам работ народных умельцев посетители почувствуют специфическую энергетику региона. Природно-культурный заповедник «Старый Орхей» находится в процессе включения в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

 

Специальные гость  являются дирижер – Фридрих Пфайфер из Австрия и режиссер Андреа Баттистини из Италия.

 

Билеты будут доступны он-лайн в ближайшее время на iticket.md, а так в следующих пунктах Национальный Театра Оперы и Балета «Мария Биешу», Национальной филармонии «Сергей Лункевич», Национальный дворец «Николае Сулак» и в Информационный центр Бутучень, Орхей.

 

Впервые фестиваль на открытом воздухе в Бутучень был организован в 2016 году и имел оглушительный успех среди любителей классической музыки.

 

Организаторы фестиваля классической музыки на открытом воздухе – DescOPERĂ, являются Министерство Культуры Республики Молдова, Национальный Театр Оперы и Балета «Мария Биешу» и Национальная филармония «Сергей Лункевич».

 

Три концерта классической музыки будет проходить в Eco-Resort „Butuceni”. Мероприятие организовано в сотрудничестве с Publicis Moldova, при поддержке Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству в РМ, так же стратегической поддержке Проекта по конкурентоспособности в Молдове, финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID),  и Шведское международное агентство по развитию сотрудничества (Sida).

450 Автор: По материалам пресс-релиза
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