Процедура для объектов национального значения

Ответственность за выпуск разрешительных документов для проведения общественно-полезных работ на объектах национального значения будет полностью возложена на министерство регионального развития и строительства (МРРС).

Процедура получения градостроительного сертификата и разрешения на производство строительных работ для таких объектов описана в специальном Положении, утвержденном правительством в феврале, и конкретизирована приказом министра регионального развития и строительства.

Как пояснил «ЛП» начальник управления архитектуры, проектирования, городского и территориального планирования МРРС Сергей Мунтяну, получить статус национального значения объект может только по специально изданному закону. И не каждый, казалось бы, важный для страны объект получает такой статус. Например, даже разрушенные во время массовых беспорядков в 2009 году президентура и здание парламента такой чести не удостоились, и выдача градостроительного сертификата на проектирование и разрешения на производство строительных работ осуществлялось по установленной процедуре, то есть местным органом власти. Больше шансов стать объектом национального значения у строек, которые проходят через многие населенные пункты и районы и связаны с экспроприацией земель у собственников. Возможно, статус объекта национального значения получит газопровод Унгень-Кишинев.

Как сказано в законе «О разрешении выполнения строительных работ» на общественно полезные работы национального значения градостроительный сертификат для проектирования и разрешение на строительство/снос издаются национальным органом управления в строительстве. Чтобы соблюсти норму закона, правительство и утвердило специальное Положение, а министерство приказ, в которых четко описана процедура получения этих документов: куда обращаться, какие документы подавать, кто ответственный за их выдачу и т.п.

Так, заказчик/инвестор объекта, в отношении которого были провозглашены общественно-полезные работы национального значения, представляет в адрес МРРС заявление на получение градостроительного сертификата для проектирования. Заодно должны быть приложены следующие документы:

а) отчет о технической экспертизе в случае реконструкции, реставрации, изменения или усиления существующего объекта недвижимости, выполненный аттестованными техническими экспертами;

b) нотариально заверенное согласие сособственников объекта недвижимости/участка, интересы которых могут быть непосредственно затронуты в процессе выполнения строительных работ и в период эксплуатации построенного объекта;

c) эскизный проект, согласованный c главным архитектором административно-территориальной единицы;

d) эскизный проект, согласованный с Национальным советом по историческим памятникам при министерстве культуры, в случае осуществления вмешательства в памятники истории, искусства и архитектуры или в зоны застройки, включенные в Реестр памятников Республики Молдова, охраняемых государством;

e) мощность предусмотренного строения в соответствии с требованиями планируемого использования;

f) размеры и площади участков, подлежащих застройке, согласно данным Реестра недвижимого имущества.

Министерство в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления направляет органам местного публичного управления, на территории которых были провозглашены общественно-полезные работы национального значения, запрос о разработке и выдаче согласования (которое содержит данные о расположении участка, необходимую информацию из документации по градостроительству и обустройству территории).

Органы местного публичного управления разрабатывают и выдают министерству в течение 20 рабочих дней: план размещения объекта недвижимости/участка с указанием его размеров/границ; санитарное заключение; заключение службы спасателей и пожарных и др.

Градостроительный сертификат для проектирования выпускается бесплатно в трех экземплярах – для заказчика/инвестора и органа местного публичного управления.

Насколько оправдано такое разделение полномочий между министерством и местными органами власти, вызывает сомнение. По мнению Сергея Мунтяну, в данном случае смешаны две вещи - собственность (территория), которую необходимо изъять, и проектирование, которое осуществляется на этой территории. Потому что в любом случае управляет территорией местный орган власти, который располагает градостроительной документацией, согласованной необходимыми инстанциями.

В новом Градостроительном кодексе, который в настоящее время обсуждается, вышеописанной процедуры не предусмотрено. Его цель - упростить все процедуры, но стать законом во всех своих частях. Действующий в настоящее время закон «О градостроительстве и обустройстве территорий» местными органами власти зачастую воспринимается, как необязательный. Отсюда и весь хаос в градостроительстве, который мы наблюдаем.