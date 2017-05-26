Большое предприятие – большая флуктуация

Согласно отчету Floreni SA, крупнейшая в Молдове птицефабрика завершила 2016 год с чистой прибылью в размере 21,2 млн, а предыдущий год – с 5,6 млн леев убытков.

Как утверждает председатель админсовета Floreni SA Владимир Шаульский, по результатам операционной деятельности в 2015 году предприятие также должно было получить прибыль, но по отчетным документам оказалось в убытках. Негативный результат в отчетности акционерного общества сформировался по двум взаимосвязанным причинам: первая – девальвация национальной валюты, второй – «подорожание» больших кредитов, ранее полученных предприятием в иностранной валюте.

В прошлом году финансовый баланс предприятия выровнялся, вернее – вернулся к прежней тенденции: в последние пять лет предприятие работает с прибылью на уровне 10-15 млн ежегодно. В 2016 году рост прибыли обусловлен ростом поступлений с продаж – до 578 млн леев (в предыдущем отчетном году – 477 млн леев).