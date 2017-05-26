«Высокая кухня» правительственной реформы

Во вторник, 23 мая, в ходе заседания Национального совета по административной реформе премьер-министр Павел Филип официально объявил о ее запуске. Объявленная год назад и буксующая реформа правительства вдруг заиграла новыми красками – без «лишних» политических фигур вице-министров и без существенных сокращений кадрового состава.

Согласно информированным источникам, реформированное правительство должно было появиться уже к концу марта. Но что-то пошло не так, и до поры до времени разговоры о правительственной реформе поутихли. Оживление в стане реформаторов началось с понимания – без явных результатов донорских денег не будет. Заявление лидера ДПМ Владимира Плахотнюка стало сигналом говорить о начале реструктуризации исполнительной власти и другим деятелям, причастным к «высокой политической кухне».

Павел Филип после заседания признал, что правительство затянуло со стартом, и причиной тому была «долгая техническая подготовка и наличие политической воли», которую исполнительная власть ждала от правящего альянса. Еще премьер объяснил, что речь не идет об отставке действующего правительства, а всего лишь о «модернизации структуры», на что нынешняя исполнительная власть имеет право. Пока все выглядит очень лаконично. И новый финансовый год власти рассчитывают начать с уже реформированным правительством.

«Противостояние было очень велико. Поскольку смена лиц в составе исполнительной власти затрагивает интересы определенного бизнеса. Надеюсь, что новое правительство будет правительством технократов», - говорит экс-советник премьера Борис Гылка. Эксперты считают, что замедление объявленных реформ связано с их радикальностью. За это реформаторы расплачиваются своими рейтингами. Но уйти от взятых обязательств тоже не могут.

«Правительственная реформа – одно из ключевых условий внешнего финансирования. И она требует политической поддержки. По опыту других стран, новый состав правительства должен еще пользоваться поддержкой общества. А с этим у нас возникает множество проблем, поскольку кадровый резерв, который призван обслуживать интересы определенной части общества, не так велик. Когда хочется поменять правительство, не меняя его курс, обычно опираются на второстепенные вещи. Обещают правительство профессионалов, говорят об экономии расходов, сокращении госструктур. Все это дела не меняет – госчиновники высокого ранга продолжают ориентироваться на выдвинувшие их бизнес-кланы, являясь их заложниками», - считает эксперт IDIS Viitorul Татьяна Ларюшина.

По мнению эксперта, сейчас стоит задача не просто переформатировать действующее правительство, а сменить формулу исполнительной власти. Нынешняя доказала, что не может вести страну по пути реальных реформ, наращивания собственного производительного потенциала. «У нынешней исполнительной власти нет резервов для смены модели экономического роста. Переводы трудовых мигрантов иссякнут. Еще ни одна экономика не поднималась на грантах и кредитных «пожертвованиях». Качество инвестиционных средств оставляет желать лучшего. А человеческий капитал продолжает утекать. Сейчас стране нужно правительство, которое будет способно решать задачи такого масштаба, а не горстка чиновников, распределяющая скудные потоки внешнего финансирования», - говорит Татьяна Ларюшина.

Общественности пока стала доступна только презентационная часть реформы правительства, о которой многие и так были наслышаны из последних «утечек информации» в СМИ. Обсуждение реформы прошло за закрытыми дверями. Собственно, ничего нового представлявший реформу премьер не сказал, объяснив, что ключевым моментом оптимизации структуры будет сокращение с 16 до 9 количества министерств, оптимизация структуры государственных агентств и упразднение должности заместителей министра. На смену им придут несменяемые со сменой правительств государственные секретари и их заместители. Фигура министра останется политической, «как во всем мире», подчеркнул Филип, «но это будут люди, способные руководить министерством». Премьер также напомнил, что правительственная реформа началась с Госканцелярии, которая была с начала года реорганизована в Центр правительства, проводящий экспертизу основных решений.

Также в мае правительственным постановлением была утверждена новая правительственная структура – Агентство государственных услуг, куда вольются Центр регистрации и документирования, Регистрационная палата, Лицензионная палата, Служба гражданского состояния и Агентство земельных отношений и кадастра. По замыслу реформаторов, в течение последующих 18-20 месяцев территориальные представительства этого агентства откроются во всех населенных пунктах страны. И после проведения административно-территориальной реформы, когда многие селения лишатся «политического руководства», они станут там «единственными представителями государства». Премьер напомнил, что на повестке дня еще две реформы, связанные с новым административным делением страны, переформатированием местной власти и финансовой децентрализацией.

«Реформа пройдет в два этапа. После двухнедельных консультаций законопроект «О правительстве» будет утвержден правительством и передан в парламент. До летних каникул закон должен быть принят, чтобы во второй половине года можно было приступить к его реализации, - отметил Павел Филип. - Основные аспекты нового закона включают в себя разделение политических и административных функций, исключение дублирования функций центральными органами власти, разделение обязанностей министерств и Государственной канцелярии, регламентация принципов выдвижения членов исполнительной власти и случаев прекращения членства, применение новой правовой терминологии».

Директор Центра по внедрению реформ Юрие Чокан представил проект модернизированной структуры министерств и ведомств. Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, три вице-премьера и девять министерств. Министерству экономики и инфраструктуры переданы функции министерств строительства и регионального развития, транспорта и дорожной инфраструктуры, информационных технологий и связи. В структуре остались министерства иностранных дел и европейской интеграции, финансов, МВД, юстиции, обороны. Еще один «конгломерат» - министерство образования, культуры, молодежи и спорта (с функциями соответствующих министерств плюс функции Академии наук по распределению средств на научные исследования). Два остальных министерства тоже будут «сборными» - министерство труда, социального развития и здравоохранения, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

«Только при такой структуре можно найти баланс интересов, чтобы ни одна правительственная функция не была утеряна. И без иерархии одних министерств над другими. Все программы развития при поддержке внешнего финансирования в рамках ликвидируемых министерств будут продолжены в новом составе. Министерства, которых не коснутся радикальные изменения структуры, тоже подвергнутся внутренней реорганизации», - заявил Юрие Чокан.

По его словам, под сокращение должны подпасть 707 штатных единиц. Учитывая, что среди них 335 на сегодня вакантны, то своих мест лишатся гораздо меньше госслужащих. «С учетом всех социальных выплат и компенсаций уволенным, которые составят около 26 млн леев, мы все равно сэкономим 10 млн леев на фонде оплаты труда в результате сокращения персонала министерств и ведомств к концу года», - подчеркнул Чокан.

Агентству публичной собственности будут переданы в управление все ведомственные госактивы, дабы упразднить конфликт интересов между министерствами, объявили реформаторы. Очевидно, оно будет выведено из подчинения минэкономики, потому что в результате «пертурбаций» в подчинении правительства окажется не 5, а 7 агентств (плюс создаваемое агентство госуслуг). С 12 до 7 в целом сократится количество ведомственных агентств, с 55 до 43 – количество ведомственных госучреждений.

«Большая встряска» исполнительной власти не пойдет на пользу экономике, считают эксперты. Помнится, в прошлом году одни только разговоры о правительственной реформе вызвали паралич государственной машины. «Пока вопросов больше, чем ответов, - считает директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. – Все равно потребуется время для представления результатов проводимых реформ, а средства для поддержки бюджета «подвисают». Переформатирование таких госучреждений, от которых зависит решение практических вопросов бизнеса, да и населения в целом, может занять достаточное время, чтобы нанести реальный ущерб. Экономика не прощает незапланированных остановок».

В процесс формирования правительства должен вернуться принцип состязательности, считает Татьяна Ларюшина. «Риторика способов назначения правительства приурочена только к избирательным циклам. А о ней надо помнить постоянно», - считает эксперт. Коалиционные правительства так или иначе будут характерны такой стране, как наша, и впредь. Но тот алгоритм, по которым выдвигались члены исполнительной власти, должен сойти со сцены. Состязательность кандидатур – не мнимая, а реальная – единственная возможности уйти от партийного квотирования. Для этого надо иметь длинную «скамейку запасных игроков», считают эксперты.