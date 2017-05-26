Рекомендации властям Молдовы

Парламентский Комитет по ассоциации РМ - ЕС принял ряд рекомендаций для молдавских властей. Они указана в заявлении, принятом по итогам IV заседания, состоявшегося в Кишиневе.

Основные рекомендации касаются необходимости борьбы с коррупцией на высоком уровне, реформы юстиции (с улучшением уровня прозрачности в принятии решений и эффективный механизм отбора судей), утверждения нового плана по защите прав человека и свободы СМИ, продолжение диалога с Приднестровьем.

«В то же время, государственные учреждения должны быть деполитизированы, а медленный темп реализации пакета законов о неподкупности подчеркивает необходимость обеспечения внимательного процесса подбора руководства и инспекторов Национального органа по неподкупности», - отмечается в документе.

В заявлении указывается на необходимость немедленных действий, призванных привлечь к ответственности всех виновных в банковском мошенничестве. Вместе с тем, Парламентский комитет выразил разочарование «отсутствием прогресса в уголовных делах, которые последовали после публикации результатов первого этапа расследования Kroll».

В заявлении говорится также, что Молдова должна в срочном порядке принять новый Кодекс о телевидении и радио, а также национальный План действий в области прав человека.

Авторы заявления подчеркивают, что «реформа избирательной системы должна быть проведена на основе широких консультаций в обществе и широкого консенсуса между политическими силами».