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Возрождение производства гречневой крупы

№ 20 (1186) 26 May 2017

После шестилетнего перерыва на минувшей неделе заработал единственный молдавский комплекс по переработке крупы Ihceko (Сороки). Из Российской Федерации поступила первая партия сырья для производства гречневой крупы.

 

Завод Ihceko был основан в 1995 году для производства гречневой крупы высшего качества по ГОСТ 5550-74. Но в 2011 году из-за ряда неблагоприятных факторов предприятие прекратило работу.

 

В декабре прошлого года корпоративные права на это производство выкупил предприниматель Василий Медведь. До этого он 11 лет проработал в украинской компании T.B. Fruit (в том числе три года – директором завода по производству концентрированного яблочного сока в промышленном парке «Единец»).

 

«За время после покупки Ihceko я закрыл все задолженности предприятия перед государственным бюджетом и соцфондом, - рассказал для «ЛП» Василий Медведь. – Параллельно на заводе безостановочно шли ремонтные и регламентные работы. И вот мы запустились».

 

Сырье для производства гречневой крупы будет поступать из Украины и России. Комплекс предназначен для проведения работ по очистке, сортировке, пропариванию, фасовке и пр. По словам Василия Медведь, работы по превращению в качественный пищевой продукт добавляют к цене сырья примерно 45%, что позволяет относить этот бизнес к категории «с высокой добавленной стоимостью».

 

В настоящее время в стране работают три оператора, которые импортируют гречку из Украины и фасуют ее.

 

По подсчетам нового владельца Ihceko, ежемесячные потребности Молдовы в гречневой крупе составляют от 300 до 450 тонн, в то время как мощность предприятия позволяет вырабатывать за тот же период порядка 3 тыс. тонн.

 

«Мы сможем насытить местный рынок качественным продуктом по конкурентной цене, и еще 90% произведенной продукции будем экспортировать», - заявил Василий Медведь.

 

Ihceko уже получил от правительства Молдовы право продления срока уплаты НДС и таможенной пошлины на период производственного цикла на импортируемое сырье, используемое исключительно в производстве товаров на экспорт. Отсрочка составляет 180 дней.

7620 Автор: Игорь ФОМИН
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