На рынке IT-компаний пополнение

В Кишиневе открылся филиал международной IT-компании Stefanini, которая является поставщиком услуг аутсорсинга, консалтинга, интеграции, разработки программного обеспечения и поддержки для клиентов по всему миру.

Компания Stefanini была основана в Бразилии 30 лет назад, затем вышла на рынок Латинской Америки, США, Европы, Азии и Африки. В настоящее время количество занятых превысило 21,2 тыс. человек. Это специалисты, которые работают в 88 офисах в 39 странах и используют в работе с клиентами 35 языков. Аутсорсинговый центр Stefanini расположен в Бухаресте.

Stefanini позиционирует себя, как глобальный провайдер основанных на IT-технологиях бизнес-решений, и обслуживает клиентов в таких отраслях, как финансовые услуги, телекоммуникации, химическая и перерабатывающая промышленность, электронная торговля, телекоммуникации, страхование, туризм, и др. Используется программное обеспечение и приложения Java, Javascript, PNP, C/C++. В число клиентов входят мировые компании: Heinz, Hilton Hotels, Levi Strauss, Eurocontrol, Ford Motor Company и др.

Операционный менеджер Stefanini в Молдове Эдуард Панфил отметил для «ЛП», что открытие филиала в Кишиневе стало естественных ходом по расширению бизнеса компании. «В Молдове хороший рынок для нашей компании, поскольку люди здесь знают русский и английский языки. Филиал здесь будет работать по двум основным направлениям: аутсорсинг бизнес-процессов (Business process outsourcing) и программирование», - отметил он.

Специалисты, которые осуществляют аутсорсинг бизнес-процессов, получают звонки от клиентов и отвечают на вопросы. Они не программируют и не работают с программными приложениями, а ведут сопровождение на уровне бизнеса. Им хорошо известно, как пользоваться программами Stefanini и решать возникающие у клиентов вопросы. Другая группа специалистов — программисты. Их работа включает в себя разработку, тестирование и предоставление программ клиентам.

На данный момент количество занятых в филиале Stefanini в Молдове уже насчитывает 65 человек. В следующем году намечено увеличить их количество до 200 человек.

На вопрос, будет ли Stefanini работать и на местный рынок, например, в создании программ для e-Government, Эдуард Панфил ответил так: «Это интересная тема, которую мы тоже хотели бы изучить и понять, есть ли для нас смысл ее осваивать. С нашей стороны есть что предложить: у нас имеются некоторые ноу-хау для разработки специализированного программного обеспечения. Но работа для местного рынка - это коммерческий вопрос, который требует предварительной детальной проработки».

Менеджер по человеческим ресурсам Ольга Ботушан подчеркнула, что сотрудники Stefanini получают привлекательную зарплату, однако все зависит от специалиста: его технической подготовки, знания программирования, иностранных языков (в данный момент поддерживается шесть языков — английский, русский, румынский, шведский, французский, испанский, и продолжается поиск специалистов, работающих на шведском, испанском и немецком языках). Начисляются бонусы и дополнительные финансовые поощрения. То есть, в оплате труда применяется дифференцированный подход. Проводятся постоянные тренинги. Но главное — для персонала Stefanini имеется возможность развивать карьеру в международной среде.