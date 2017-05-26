«Интенсивный» бизнес семьи Скутару

Крестьянское хозяйство «Scutaru Victor» из Единец - из разряда образцово-показательных: в качестве наглядного пособия его демонстрируют даже студентам. В истории семейного бизнеса Виктора Скутару и четырех его сыновей действительно много поучительного. Сегодня это один из крупнейших экспортеров молдавских фруктов (яблок, черешни и сливы) под торговой маркой «SV Fruct».

Садовые угодья семьи Скутару — это 80 га плантаций, обеспечивающих порядка 3000 тонн фруктов в сезон. Основной упор делается на выращивание яблок по интенсивной и суперинтенсивной технологии, с использованием системы капельного орошения, опорных стоек и противоградовых установок. На территории построен современный холодильный склад с сортировочной линией, потребовавший свыше $2 млн инвестиций. Есть свой автопарк многотонных фур с возможностью поддержания заданной температуры в пути, озеро для ирригации, запланирован дополнительный накопительный бассейн. Одним словом, хозяйство создано крепкое.

«Садоводством мы начали заниматься в 2003 году, - рассказал управляющий компанией и старший из братьев Виктор Скутару. - До этого несколько лет закупали яблоки для экспорта в Россию, но риски такой работы постоянно росли. Из резервов местной примэрии взяли в аренду участок в 40 га, посадив первый яблоневый сад — целенаправленно под будущий экспорт. Посадка производилась по старой методике, без использования эффективных технологий. Что оказалось ошибкой: урожайность составляла не более 37 тонн яблок с 1 га, тогда как интенсивный сад обеспечивает 80 тонн с 1 га, позволяя контролировать процесс производства. Поэтому после покупки нового участка в 40 га, закладывались уже интенсивные плантации. Без капельного орошения или тех же систем защиты от внешних факторов такой сад напоминает хороший автомобиль без колес. По этой причине метод требует больших вложений еще на старте — не менее 40 тыс. евро на 1 га, включая посадочный материал и все технологические компоненты».

Первая составляющая такого бизнеса — саженцы. Именно они обеспечивают около 80% коммерческого успеха. Мировая селекция сегодня насчитывает более 20 тыс. сортов яблок, но лишь малая часть из них относится к «ходовым». Основным отличием сортов интенсивного типа (кроме высокой товарности плода) — это плотная закладка цветочных почек на однолетних побегах. Такой саженец специально формируется в питомнике и с первого года посадки «работает» на плодоношение. Несмотря на то, что его стоимость в 2,5-3 раза выше обычной «однолетки», т. н. интенсивный саженец окупает себя очень быстро.

«Посадочный материал покупали в Польше, - отметил управляющий. - С молдавскими питомниками сложно работать, в чем мы неоднократно убеждались. Так, к примеру, еще при закладке старого сада я приобрел местные яблони сорта «Jonagold», а через пять лет вырос «Golden». Это абсолютно не экспортный сорт, он весьма проблемный для российского рынка, на который мы ориентированы. В России предпочитают яблоки красных сортов, крепкие, гладкие, без шероховатостей, поэтому светло-зеленый «Golden» там мало востребован. В итоге, подали в суд, по решению которого нам выплатили стоимость самих деревьев. Но мы потеряли в разы больше — целых пять лет, в течение которых более 100 наших работников обслуживали площадь в 5 га! Тот сад остался, и до сих пор с ним одна нервотрепка».

Сегодня в хозяйстве «Scutaru Victor» выращивают 12 коммерческих сортов яблок: зимние «Jonagold» («Decosta», «Supra», «Red Prince»), «Gala Must», «Idared», «Reinette-Simirenko», «Florina», «Gloster», «Fuji», «Golden Delicious», «Szampion». А также летние - «Discovery», «Slava Peremojţiam», «Papirovka», «Early Geneva». Яблоневые сады занимают 60 га. Еще на 3 га посажена итальянская мясистая черешня «Cordia», «Regina» и «Summit». Остальное отдано под сливовый сад сортов «Stanley», «Udlinennaia», «President», «Haganta» и «Vizion» (последние два сорта в Молдове никто больше не культивирует). Площадь интенсивных и суперинтенсивных садов занимает лишь 16 га: 10 га приходится на яблони, по 3 га — на черешню и сливу.

«Мы постоянно обновляем плантации, - говорит Виктор Скутару-старший. - Уже начали выкорчевку старого сада, на месте которого производится посадка саженцев по новой технологии. К примеру, выкорчевали 7 га сливы, которая лет десять не давала никакой прибыли — то мерзла, то цветы опадали раньше срока, не позволяя плодам сформироваться. Вместо нее посадили 4 га сливы столового сорта «Vizion» и «Haganta». В этом году цветок у них получился крепкий, качественный, но результат пока неизвестен: слива — весьма капризный фрукт. Поэтому обновлять будем, в основном, черешневые и яблоневые посадки. Это — наш главный сегодня товар».

Ассортиментная линейка подобрана с учетом того, чтобы сбор урожая велся постепенно. Так, с 15 июня начинается сбор черешни, через месяц пойдут летние яблоки. К середине августа поспеют «Slava Peremojţiam» и «Discovery», а с 1 сентября — все остальные сорта. С другими фруктами компания не работает из-за их слабого оборота: нет спроса, к примеру, на грушу, причем во всей Европе. Этот фрукт сам по себе не коммерческий, его мало едят. Равно как и айву, которая в западных странах больше используется в декоративных целях. Короткий сезон у персика. И очень тяжело экспортировать вишню.

«Наш потребитель — исключительно российский, - убежден Скутару-старший. - В 2009 году мы сертифицировали хозяйство по международному стандарту Global G.A.P., он обязателен для доступа на европейские рынки. Процедура сложнейшая, при этом сертификация нам обходится в 33 тыс. леев в год. Я нацелился на дальнее зарубежье, прозондировал рынок Ирака и Швейцарии. По линии ACED экспортировал даже пробную партию яблок в Бангладеш. Однако мы там неконкурентоспособны. Та же Польша, которая находится в центре Европы, производит 4 млн тонн яблок в год. А вся Молдова — чуть более 300 тыс. тонн, которые при поставке повышаются в цене из-за расходов на логистику. В результате наши яблоки будут дороже польских, этот факт очевиден. Именно поэтому мы полностью сконцентрировались на российском рынке и были первыми из тех, кто в 2014 году получил разрешение на экспорт от российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Сейчас наши фрукты поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск, при этом спрос остается высоким».

До 2012 года компания обходилась собственными оборотными средствами. Часть финансирования в виде государственных субвенций (порядка 2,5 млн леев) агрохозяйство получило от Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Однако пять лет назад семья Скутару запустила капиталоемкий проект — строительство холодильного хранилища с сортировочной и упаковочной линиями, мощностью в 2 тыс. тонн. Это давало возможность торговать на внешних рынках круглый год, сохраняя внешний вид товара и не опуская заявленных в пик сезона цен. Собственных ресурсов не хватило, поэтому были привлечены заемные средства. Вопрос выбора партнера не стоял: компания обратилась в «Moldova Agroindbank» (MAIB), услугами которого пользуется с момента своего основания.

«Первый кредит на сумму в $600 тыс. мы получили в MAIB по линии проекта «Конкурентоспособность сельского хозяйства и развития предприятий (ACED), реализуемого совместно с USAID, - комментирует Виктор Скутару. - Это в какой-то мере заменило нам кредитную историю, которой у компании не было. Банк изначально предоставил выгодную ставку в 3,6% годовых, что сказалось на доверии к этому учреждению. Следующий кредит на 1,5 млн леев для закупки химикатов для защиты растений в MAIB был выдан также быстро и без бумажной волокиты. При запуске второго инвестиционного проекта, связанного с покупкой современной сортировочной линии, банк предоставил еще один крупный займ в $200 тыс. При этом все кредиты были выданы непосредственно в Единец, что существенно сэкономило время. У нас в райцентре хороший филиал MAIB: даже если у конкурентов процентные ставки установлены чуть ниже, банковские служащие всегда идут навстречу, обеспечивая нам такие же условия. За пять лет мы не получали ни одного отказа в финансировании проектов или оборотного капитала. Однако и у нас не было ни дня просрочки по выполнению своих обязательств, что тоже немаловажно».

Следующий инвестиционный проект семьи Скутару - строительство накопительного резервуара для полива сада. Есть идеи, связанные с продвижением торгового знака «SV Fruct», но исключительно в странах экспорта. Как ни крути, не интересен внутренний рынок единецким садоводам ни своей конъюнктурой, ни соотношением цен.

«Из всего объема продукции дома мы продаем не больше 1%, - говорит Виктор Скутару-младший. - Это всегда низкосортный товар: как ни странно, для кишиневской розницы закупается именно такой. Вы удивитесь, но в Молдове нет спроса на высококачественные яблоки, хотя первый сорт мы предлагаем всего по 10 леев кг, а второй сорт — по 7 леев. Стоимость на внутреннем рынке всегда продиктована закупочной ценой в России, дешевле продавать нет смысла. Так вот у местных оптовиков в ходу яблоки по 2-3 лея за 1 кг. Довольно часто их смешивают с продукцией более высокого сорта, и в торговле они появляются уже по цене от 12 леев и выше. Вот такая торговая специфика. Подобных нюансов с экспортом никогда не возникает. Поэтому в нашем семейном бизнесе лишь одна проблема — погода. В 2016-м из-за заморозков мы потеряли большую часть урожая, получив 600 тонн яблок вместо запланированных 3 тыс. тонн. В нынешнем году надеемся компенсировать потери, благо апрельская стихия нас не коснулась. Одним словом, работаем, нам грех жаловаться».