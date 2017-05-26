Кризис и потенциал ОЧЭС

В Стамбуле прошел юбилейный саммит государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), посвященный 25-летию организации.

ОЧЭС – международная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. Ее основы были заложены в 1992 году, когда лидеры 11 государств (Турции, Румынии, Болгарии, России, Украины, Молдовы, Албании, Грузии, Азербайджана, Армении, Греции) подписали в Стамбуле Босфорскую декларацию. В 2001 году к ОЧЭС присоединилась Сербия.

Организация изначально ориентирована на экономическое сотрудничество. Одним из важнейших направлений деятельности обозначено развитие малого и среднего бизнеса в странах-участниках, а также предпринимательства в целом. В качестве финансового института организации в 1997 году был создан Черноморский банк торговли и развития.

Президент Молдовы Игорь Додон в своем выступлении на саммите отметил, что Молдова придает особое значение участию в ОЧЭС, особенно в таких областях, как торговля, транспорт, энергетика, образование, культура, наука, борьба с терроризмом и торговлей людьми.

«Торговое пространство стран-участниц ОЧЭС играет важную роль в развитии внешней торговли Молдовы. Наш экспорт в эти страны составил в 2016 году около 48% от общего объема, а импорт достигает 46%», - заявил Игорь Додон.

В рамках саммита прошла и встреча министров иностранных дел ОЧЭС, в которой участвовал и руководитель МИДЕИ Андрей Галбур. В своем выступлении он подчеркнул, что ОЧЭС обладает мощным экономическим потенциалом, который должен быть использован как можно более эффективно.

Потенциал действительно мощнейший. Причерноморье представляет собой регион с населением 335 млн человек и объемом только внутренней торговли в размере $187 млрд в год. Географически он охватывает территории причерноморских государств, Балкан и Кавказа с площадью почти 20 млн км2. Регион находится на двух континентах. После региона Персидского залива в странах ОЧЭС сконцентрированы вторые по величине запасы нефти и природного газа, есть и богатые залежи других полезных ископаемых, включая металлы. Постепенно Причерноморье становится основным транспортным и энергетическим коридором Европы. А с учетом того, что железнодорожная ветка Центрального коридора нового Шелкового пути должна будет пройти через Баку-Тбилиси-Анкару-Стамбул-Софию-Белград и далее на Братиславу, особый смысл приобретает до сих пор не очень активно развивающийся проект кольцевой дороги вокруг Черного моря.

Однако имеющийся потенциал еще надо реализовать. А с этим в последнее время у ОЧЭС проблемы. Хотя организация в момент своего создания провозгласила безусловным приоритетом экономическое сотрудничество, из-за событий вокруг Украины на первый план вышла политика.

В прошлом году, когда председательство в ОЧЭС переходило к России, Киев вообще отказался от участия в саммите. А в Стамбуле вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил о кризисе в организации, возложив ответственность за это на Россию. «Мы должны констатировать, что у нас имеется кризис в ОЧЭС. Мы видим это в том, что приостановлен меморандум относительно создания кольцевой автомобильной дороги вокруг Черного моря, - цитирует украинского вице-премьера «Интерфакс-Украина». - Как мы можем проложить эту дорогу через оккупированную территорию? Что мы можем сделать с оккупированными портами? Это касается также и других больших проектов, которые связаны с развитием туризма, инфраструктуры и так далее».

Это заявление тем более значимо, что Украина станет следующим председателем ОЧЭС, приняв эстафету у Турции.

В ответ на слова Степана Кубив премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев отметил в своем выступлении, что Россия готова работать с Украиной в ОЧЭС во время ее председательствования, если только Киев этого захочет. «Если они хотят развивать сотрудничество в причерноморском регионе, мы к этому готовы», - заявил Медведев. При этом он подчеркнул, что критический настрой Украины никак не скажется на позиции Москвы по сотрудничеству в Причерноморском регионе.

В связи с этим стоит напомнить, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в прошлом году при переходе председательства в ОЧЭС России, что Москва выделит $1 млн на развитие механизма сотрудничества Организации Черноморского экономического сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Фондом «Шелкового пути». Предполагалось, что этот механизм будет нацелен на разработку проектов в области возобновляемой энергии, энергетической эффективности, зеленых технологий, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение региональной и муниципальной инфраструктуры.

Понятно, что ОЧЭС и Причерноморский бассейн отнюдь не являются синонимами. И возникает закономерный вопрос, в состоянии ли именно эта организация реализовать потенциал региона. Поскольку во время саммита прозвучали достаточно скептические слова о том, что за 25 лет организация не реализовала ни одного по-настоящему масштабного проекта. Это отметил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Взаимный товарооборот пока довольно скромный, - сказал он. - И в последние годы он падал, что связано с нехваткой инвестиций».

В данном контексте можно сослаться на негативный пример Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которая, фактически, впала в кому еще 20 лет назад, практически сразу с момента создания. Тем не менее, правительство Молдовы продолжает платить взносы на поддержание секретариата ГУАМ в Киеве, на 2017 год запланировано перечислить на эти цели $74 926 или 1,5 млн леев.

В стамбульский секретариат ОЧЭС Молдова перечислит в нынешнем году 49 тыс. евро (1,09 млн леев). Получила ли страна какой-то профит за 25 лет участия в этой организации?

«Я не могу приводить примеры за весь период, - ответил молдавский дипломат Виктор Цвиркун, занимавший в 2012-2015 должность генерального секретаря ОЧЭС. – Расскажу только о трех годах своей работы. В 2013 году Техническому университету Молдовы был выделен грант в 50 тыс. евро для завершения проекта малых гидроэлектростанций. В том же году министры транспорта Молдовы, Украины и Румынии завершили стыковку маршрутов планируемого кольца автомобильных дорог вокруг Черного моря. В 2015 году в Кишиневе прошла международная конференция по профессиональной подготовке кадров для бизнеса, в столице Молдовы проходили и другие форумы, финансируемые за счет ОЧЭС.».

Виктор Цвиркун также рассказал о том, что в рамках ОЧЭС создаются кластеры по основным видам экономической деятельности, и именно через участие в такие кластерах Молдова осуществляет контакты со Всемирной туристической организацией, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и др.

«Именно через ОЧЭС мы получили финансирование для присоединения к сети бизнес-инкубаторов стран Причерноморского бассейна Black Sea Bi-Net, - рассказала финансовый директор Организации по развитию малого и среднего бизнеса ODIMM Людмила Дука. – И теперь девять (а скоро их станет 11) молдавских бизнес-инкубаторов контактируют и осуществляют совместные проекты с коллегами из Украины, Армении, Болгарии и других стран».