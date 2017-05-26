MIEPO организует «Moldova Automotive Days 2017»

Молдавские и ведущие международные компании в области автомобильной промышленности встретятся 13-14 июня в Кишиневе в рамках форума «Moldova Automotive Days 2017». Его проводят Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы (MIEPO) в сотрудничестве с Германским агентством по развитию (GIZ) и Ассоциацией европейского бизнеса (EBA).

Главная цель «Moldova Automotive Days 2017» - привлечение иностранных инвестиций в молдавскую автомобильную индустрию, развитие деловых партнерских отношений между местными поставщиками и региональными компаниями, а также возможность трудоустройства для выпускников инженерных факультетов.

В мероприятии примут участие действующие компании из автомобильной промышленности Молдовы, руководители транснациональных корпораций, представители государственных учреждений, академических кругов и др.

Откроет программу мероприятий премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола, после чего последуют презентации бизнес-климата страны и инвестиционного потенциала данного сектора, дискуссии о развитии и перспективах автомобильной промышленности. С речью перед участниками форума выступят министр экономики Октавиан Калмык, глава офиса ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе, руководитель глобальных продаж Gebauer&Griller Мартин Цвоцл, представитель немецкого Комитета по восточно-европейским экономическим отношениям.

Мероприятия в рамках «Moldova Automotive Days 2017» направлены на продвижение Молдовы, как страны назначения для инвестиций в автомобильной промышленности в региональном контексте, создание международной платформы для взаимодействия между национальными и международными субъектами автомобильной промышленности, общественных и частных организаций для развития потенциала данного сектора.

В автомобильную промышленность нашей страны на данный момент инвестировали серьезные средства уже 15 ведущих компаний из Германии, США, Японии, Австрии, Италии. Объем экспорта этой отрасли составляет более $400 млн, что превышает 20% от общего объема экспорта Молдовы.

В настоящее время молдавские компании производят компоненты и программное обеспечение для миллионов машин BMW, Mercedes, Toyota, Ford, Nissan, Volvo, Skoda, обеспечивая обивку для более 700.000 автомобилей в год. В этом секторе работают около 10 000 человек, в ближайшие 2 года эта цифра удвоится.

Более подробная информация о «Moldova Automotive Days 2017» доступна на официальном сайте форума www.automotivemoldova.com