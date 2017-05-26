«Обычные и необходимые» расходы

Большое количество ошибок при исчислении подоходного налога связано с определением расходов, которые можно включать в налоговые вычеты. Главным условием отнесения расходов на вычеты считается принцип «обычности и необходимости». Но часто налоговики и плательщики трактуют этот принцип по-разному.

Налоговый спор немецкой компании Draexlmaier, которая отстояла свою правоту в истории с вычетами расходов на питание работников, - самая громкая иллюстрация к такому расхождению в понятиях. «По вычетам, связанным с расходами на сотрудников, можно дать предприятиям определенную свободу, - говорит Татьяна Гриник, администратор аудиторской фирмы GR & TI Audit Consult. - Если предприятие «вкладывает» средства в здоровье сотрудников, это выгодно не только ему, но и государству. Оно могло бы поддерживать вычеты расходов предприятия на решение жилищных проблем работников – при покупке или строительстве жилья. Они не дадут сиюминутного эффекта, но будут стимулировать развитие бизнеса, а значит, и доходов в бюджет».

Наиболее распространенный риск при исчислении подоходного налога представляет начисление износа в налоговых целях. «Одни из экспертов предлагают вычитать износ, который начисляется в финансовом учете, другие - упростить его расчет в налоговых целях, - говорит Артур Выртосу, финансовый директор компании Efes Moldova. –Я думаю, что унифицировать износ основных средств и в финансовом, и в налоговом учете было бы проблематично. По-моему, нужно упростить процедуру начисления износа в налоговых целях».

Татьяна Гриник дополняет, что стоит приравнять финансовый и налоговый износы для мелких, малых и средних предприятий. Оставить налоговый износ только для крупных, предварительно пересмотрев нормы по его исчислению. На сегодняшний день никто не обосновал и не рассчитал экономический эффект от существующей системы расчета износа в налоговых целях. Либерализация его процедуры могла бы допускать и вычеты морального износа - для увеличения конкурентоспособности нашего бизнеса.

Можно начать с простых вещей, считает Артур Выртосу. Одна из них связана с расходами на ремонт. Они подразделяются на два вида: расходы, которые капитализируются в стоимость основных средств, и которые относятся на расходы периода. Согласно НК, сумма этих расходов лимитируется в размере 15% от стоимостного базиса основных средств. «Мы считаем, что можно лимитировать только вычеты расходов на текущий ремонт, если законодатель сохранит подобный подход. Или вообще не лимитировать, но тогда появляется риск, что предприятия будут относить к текущим все расходы по ремонту. Но не стоит лимитировать капитальный ремонт, так как эти суммы все равно через износ основных средств будут вычитаться».

Из-за того, что подход к амортизации основных средств комплексный, ее начисление в целях налогообложения сложно автоматизировать. Поэтому нужно упростить метод начисления износа в налоговых целях.

Если в отношении производства оговорено, что технологические потери предприятия могут вычитаться в налоговых целях, то технологические потери в торговле во внимание не принимаются. К примеру, торговля в залах, несмотря на камеры видеонаблюдения, чревата такими потерями в результате мелких краж или повреждения покупателем товара, его упаковки и т.д. Это типичные расходы, и они должны быть вычитаемы, уверены эксперты.

В этом контексте они считают спорным намерение минфина передать функции расчета норм естественной убыли отраслевым министерствам. «Невозможно установить такие нормы для товаров, произведенных в других странах, – комментирует Татьяна Гриник. - Это касается, например, потерь при производстве колбас из импортного мяса или фарша или в процессе продажи. Налоговые органы не всегда принимают к вычету такие потери, считая их превышающими нормы. Нормы расхода топлива, установленные для определенных марок автомобилей, величины относительные, так как невозможно установить точную норму для наших дорог, и следует принимать релевантные расхождения от них в качестве вычетов».

Основную проблему эксперты видят в том, что до сих пор не само предприятие решает, какие вычеты считать необходимыми для осуществления предпринимательской деятельности, а налоговый орган. На первый взгляд, расходы на такси нельзя признать расходами, без которых невозможно вести бизнес, т.е. «обычными и необходимыми». И налоговые органы не всегда принимают их к вычетам. Но есть множество ситуаций, когда они «необходимы», а по сравнению с затратами на приобретение и использование собственного автомобиля (или найма чужого), более чем «обычны» и экономны. Или расходы налогоплательщика на визитные карточки, которые также связаны с получением дохода и относятся на вычеты при определении налогооблагаемого дохода в обычном порядке.

Но насколько выдерживается принцип «экономической обоснованности» в ситуации, когда расходы осуществлены, а доходы не получены? Здесь возникает много спорных моментов, говорят специалисты. Что делать, когда услуги агентств по подбору персонала оплачены, а нужные сотрудники не найдены? Когда предприятие осуществило расходы на обязательную сертификацию своей продукции, а сертификацию не прошло? Когда сотрудник съездил в командировку, но цель ее не достигнута? Были осуществлены расходы на прием делегации иностранной фирмы, а соглашение не заключено? Предприятие участвовало в тендере на получение контракта и проиграло тендерные торги? И т.д.

НК не связывает напрямую допустимость вычета расходов с фактом получения доходов, а указывает на то, что вычитаемые расходы должны носить предпринимательский характер. Что не одно и то же. Предпринимательство – это не только выгоды, но и риски, и инвестиции. Кто не рискует, не получает выгоду, а значит, не платит денег в бюджет.

«По поводу услуг агентств по подбору персонала, логика многих проверяющих проста – если усилия не принесли результатов, то затраты нельзя относить на вычеты, – говорит Сергей Темрин, директор аудиторской компании Concept. - Но, с другой стороны, успех компании во многом зависит от ее персонала. Чтобы у предприятия были высокопрофессиональные кадры, их надо найти. Иными словами, аргументы могут быть разными».

Размытость границы при определении вычетов, возможность двусмысленной трактовки усиливают значение правоприменительной практики ГНС при осуществлении проверок, ее разъяснений по спорным вопросам и решений судебных инстанций по налоговым спорам. Так, практика проверок показывает, что в некоторых случаях убытки, возникающие вследствие уплаты штрафов и пени по хозяйственным договорам, не считаются «обычными и необходимыми» расходами. В свою очередь, специалисты приводят контраргументы: штрафные санкции и пени, возникающие при нарушении хозяйственных договоров, - это не форс-мажорные обстоятельства, а обычная предпринимательская практика. Соответственно, расходы по выплате штрафных санкций и пени – это обычные и необходимые расходы, которые можно включать в вычеты.

«Мы сделали запрос в ГНС о возможности включения в состав представительских расходов затраты предприятия по приобретению авиабилетов для иностранной делегации и оплате проживания в гостинице, и получили отрицательный ответ, - рассказывает Сергей Темрин. - А между тем, перечень представительских расходов в законодательстве открытый («а также другие расходы»). Странно, что расходы на посещение культурно-зрелищных мероприятий включаются в представительские расходы, а на гостиницу, авиабилеты – нет. В то же время, предельная сумма представительских расходов, разрешаемых к вычету из валового дохода в Молдове, – одна из самых низких в мире».