«Строгой отчетности» станет меньше

C 28 октября 2017 года налоговая накладная и накладная объединяются «с целью упрощения процесса документирования экономических операций». Это предусматривает постановление правительства №238 от 25 апреля 2017 года.

Специалисты положительно оценивают нововведение, подчеркивая, что благодаря этому Молдова приблизится к международным стандартам. В практике многих стран бланки строгой отчетности вообще не используются.

Теперь важно привести в соответствие с новым документом законодательство. В частности, предусмотреть изменения о заполнении декларации по НДС и приложений к ней, о документировании возврата товаров, комиссионной торговли и благотворительных акций. Товарно-транспортная накладная используется и при обычной транспортировке грузов, поэтому эксперты предлагают операции по внутреннему перемещению товаров в рамках одной компании, но по разным адресам, документировать на внутренних документах без получения диапазона номеров и серии от ГГНИ.

Единый документ, который назывался товарно-транспортная накладная, ранее также использовался в Молдове (до 1998 года). Затем был разработан еще один - счет-фактура по НДС, и до 2002 года оба этих первичных документа строгой отчетности применялись для оформления разных операций. Поставка товара фиксировалась на товарно-транспортной накладной, а на базе счета-фактуры налогоплательщику предоставлялось право на зачет НДС. При этом можно было выписать ее в течение недели после поставки. С 2002 года статус этих документов был изменен, и теперь неплательщики НДС используют товарно-транспортную накладную, а плательщики - налоговую накладную.

Эксперты отмечают, что налоговая накладная, которая в настоящий момент используется налогоплательщиками, несет правовую нагрузку. Это документ об отгрузке товара и передаче права собственности. Кроме того, он доказывает, что одна сторона сдала работу, другая приняла и берет на себя обязательства об оплате. С другой стороны, с момента выписки и передачи налоговой накладной у налогоплательщика возникает обязательство по оплате НДС государству, а также право на его зачет. Документ также важен при расчете подоходного налога. То есть, это комплексный документ, который, тем не менее, не всегда сбалансирован, так как в определенных ситуациях дата отгрузки товара и дата зачета по НДС могут не совпадать. За подобное нарушение на налогоплательщика налагается штраф, поэтому при разработке единого документа необходимо учесть этот недочет, подчеркивают специалисты.

Применение двух накладных было оправдано при внутреннем перемещении груза на предприятии, где нет поставок, и не возникает обязательство по оплате НДС. С появлением единого документа в отчет по НДС не попадут необлагаемые поставки, поэтому из-под контроля налоговой службы может выпасть определенный сегмент новых налоговых накладных и соответствующих экономических операций, замечают эксперты.