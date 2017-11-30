Железная дорога ждет сигнала из Украины

Молдова готова немедленно приступить к восстановлению своего участка железнодорожной ветки Басарабяска (Молдова) - Березино (Украина), и в течение 1,5 месяцев завершить все работы. Об этом «ЛП» сообщили в госпредприятии «Железная дорога Молдовы».

Реализация проекта восстановления железнодорожного сообщения Басарабяска - Березино снова стала актуальной после новых заявлений украинской стороны. По сообщениям украинских СМИ, в ходе недавнего визита в Одессу директор Украинской железной дороги «Укрзализниця» Войцех Балчун заявил, что уже в этом году планируется запустить проект по восстановлению железнодорожной линии Басарабяска — Березино.

Ветка между этими станциями была демонтирована 20 лет назад из-за малого грузопотока и плохого технического состояния путей. На сегодня сохранились земляная насыпь и несколько мостов, но отсутствуют рельсы и большая часть щебеночной основы под путями.

Как сообщила «ЛП» представитель «Железной дороги Молдовы» Елиза Ботнарь, «мы пока не получили официального подтверждения от украинских коллег о начале работ по восстановлению ветки Басарабяска-Березино, поэтому не можем назвать точные сроки. Ожидаем их запроса. На молдавской территории предстоит реабилитировать около 2,2 км пути, наше предприятие сделает это в кратчайшие сроки и за свои средства. Протяженность отрезка на украинской территории составляет около 20 км, его восстановление берет на себя «Укрзализниця».

На участке в 2,2 км, которые предстоит реабилитировать молдавской стороне, отрезок в 1 км нуждается в капитальном ремонте, остальную часть придется строить заново, поскольку рельсы и шпалы здесь отсутствуют. Вместе с созданием новой инфраструктуры, прокладкой электрических кабелей, систем сигнализации, и т. д., общие затраты «Железной дороги Молдовы» составят порядка 20 млн леев. Это предварительные расчеты. Однако специалисты предприятия будут искать все варианты для снижения затрат по строительству. Экономии можно будет достичь, используя снятые с других участков неиспользуемые рельсы, шпалы и различное оборудование.

Елиза Ботнарь подчеркнула: «Молдавская сторона в реализации проекта руководствуется исключительно экономическими интересами. Не надо акцентировать внимание на том, что эта ветка проходит мимо Приднестровья. Потому что главная цель — сокращение пути до портов Одесской области и увеличение грузопотока на юге нашей страны».

Активные переговоры по проекту Басарабяска— Березино начались еще в октябре 2015 года. Тогда же состоялись встречи с губернатором Одесской области и главой «Укрзализници», было подписано соответствующее соглашение. Обсуждались и технические вопросы, в том числе о ширине колеи. Была достигнута договоренность, что колея будет широкая, 1540 мм. Также было запланировано открыть на одесском направлении еще один пункт пропуска на молдавско-украинской границе - в Басарабяске, плюс к существующему пункту пропуска в Кучурганах.

В августе 2016 года была создана совместная рабочая группа из представителей железных дорог двух стран, местных властей и экспертов. По предварительным оценкам, для «Укрзализниця» стоимость проекта составит не менее 300 млн гривен, а работы по восстановлению украинского участка Березино - Бессарабская и капитальному ремонту участка Арциз - Березино займут 2-3 месяца. Задача облегчается тем, что частично сохранились насыпи, выемки и мосты. Проектом предусматривается обеспечить техническую возможность движения не менее 6 пар грузовых и пассажирских поездов в сутки.

Согласно договоренностям, работы по реабилитации ветки Басарабяска— Березино должны были начаться летом 2016 года. К сожалению, этого не произошло. Украинская сторона ссылается на большие затраты в реализации проекта, хотя восстановление этой линии обойдется в несколько раз дешевле, чем строительство новой. С точки зрения украинских железнодорожников, логистически выгодно создать кратчайший путь от станции Арциз, через Басарабяску до порта Рени.

Следует уточнить, что линия от станции Басарабяска до Рени находится на обслуживании «Железной дороги Молдовы», хотя город и станция Рени находятся в Одесской области.

Проект Басарабяска— Березино экономически выгоден для обеих стран. Молдова получает наиболее короткий путь к портам Одесса, Ильичевск, Измаил, Белгород-Днестровский, Черноморск. В свою очередь, украинская сторона получает кратчайший путь между портами Одессы и портом Рени.

В настоящее время сеть железных дорог на юге Одесской области выглядит так: от Одессы идет ветка до Измаила, через Затоку, Белгород-Днестровский и Арциз. От Арциза до Березино идет тупиковая ветка (поскольку дальше до Басарабяски сейчас дороги нет). Тем не менее, в 2016 году украинские железнодорожники отремонтировали несколько километров пути на участке Арциз - Березино, что говорит о серьезности их намерений по восстановлению всего участка Арциз – Березино - Басарабяска.

Повторим, между станциями Арциз и Березино железнодорожные пути сохранились, однако их состояние оставляет желать лучшего. «Укрзализниця» неоднократно хотела этот участок закрыть. Если начнется реализация проекта по восстановлению участка Басарабяска - Березино, то потребуется капитально отремонтировать и участок между Арцизом и Березино. В результате станет возможным движение грузовых поездов между портами Одессы и Рени, по линии Одесса-Арциз-Березино-Басарабяска-Рени, что сулит большие экономические перспективы.

И для Украины, и для Молдовы ветка Березино - Басарабяска может пригодиться для участия в создании коридора движения международных контейнерных поездов «Викинг» и «Зубр», идущих от портов Балтийского моря к портам Черного моря.

Для украинской стороны речь идет о перспективах не только перевозки грузов, но и пассажиров. С введением для Украины безвизового режима с Евросоюзом становится привлекательной идея прямого пассажирского поезда из Одессы в Рени, Галац, и дальше - до Бухареста, Софии или Варны. Следует сказать, что широкая колея 1520 мм заходит в румынский город Галац и доходит до металлургического комбината (куда идет экспорт из Украины железной руды). Появится техническая возможность запуска прямого пассажирского поезда из Одессы в Галац, а после перестановки вагонов на колею европейской ширины (в Галац есть такая возможность), поезд может обеспечить связь Одессы с другими городами Европы.