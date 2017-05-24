Общий объем продаж услуг мобильной телефонии продолжает сокращаться

В первые три месяца 2017 г. общий объем продаж услуг мобильной телефонии продолжал сокращаться при незначительном увеличении количества пользователей и генерированного им голосового трафика.

Статистические данные, обработанные Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) показывают, что в первом квартале количество пользователей услугами мобильной телефонии увеличилось, по сравнению с тем же периодом 2016 г., более чем на 7 тыс. (+0,2%), и составило 4 млн 436,3 тыс. Объем голосового трафика зарегистрировал небольшой рост в размере 14,1 тыс. минут (+ 0,9%) и составил 1 млрд 518,6 млн минут, а общий объем продаж сократился более, чем на 35,6 млн леев (-4,3%) и составил 791,9 млн леев.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ тремя действующими поставщиками услуг мобильных коммуникаций (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom (Unite), сокращение темпа увеличения общего объема голосового трафика в сетях мобильной телефонии было обусловлено сокращением этого показателя компанией Moldcell. Объем трафика в сети этого поставщика сократился на 14,5 млн минут (-3,4%) и составил 413 млн минут. У компаний Orange Moldova и Moldtelecom голосовой трафик увеличился на 26,6 млн минут (+2,7%) и, соответственно, на 2 млн минут (+2,6%), составив более 1 млрд минут и, соответственно, 80,9 млн минут. В итоге, среднемесячный трафик на одного пользователя практически не изменился, по сравнению с первым кварталом 2016 г. (увеличение на 0,1%), и составил 255 минут (4 часа и 15 минут).

Сокращение общего объема продаж услуг мобильной телефонии было обусловлено спадом уровня продаж у Orange Moldova. Объем продаж у этого поставщика снизился на 36,9 млн леев (- 6,8%) и составил 507,8 млн леев. В то же время, у Moldtelecom продажи увеличились на 0,9 млн леев (+2,7%) и превысили 34,7 млн леев. У Moldcell продажи практически не претерпели изменений и сохранились на уровне 2016 года, составив свыше 249,3 млн леев. В результате такой динамики среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) сократился на 6,1% и составил 70 леев. У Orange Moldova ARPU составил 75,8 леев, у Moldtelecom – 66,8 леев, у Moldcell – 61,1 леев.

Незначительное увеличение общего количества пользователей услуг мобильной телефонии было вызвано расширением абонентской базы у компаний Orange Moldova и Moldtelecom. Абонентская база первого поставщика увеличилась на 21,7 тыс. (+0,8%) и достигла 2 млн 589,5 тыс., а база второго поставщика – на 4,5 тыс. (+1,3%) и поднялась до отметки 355,2 тыс. В то же время, абонентская база компании Moldcell сократилась на 19,1 тыс. (-1,3%) и составила 1 млн 491,5 тыс.

В итоге, уровень проникновения услуг мобильной телефонии на 100 жителей увеличился на 0,2% и составил 124,9%. Судя по этому показателю, на 100 жителей Молдовы приходятся в среднем более чем 124 SIM-карты, приобретенные у поставщиков мобильной телефонии, что означает, что часть пользователей владеют двумя или тремя картами.

В конце первого квартала 2016 г. три действующих поставщика мобильных коммуникаций обладали на рынке услуг мобильной телефонии по объему продаж следующими рыночными долями: Orange Moldova - 64,1%, Moldcell - 31,5% и Moldtelecom – 4,4%.