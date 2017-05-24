Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


У молдавских вин - 22 медали из Лондона

У молдавских вин - 22 медали из Лондона

Вина из Молдовы от шести производителей завоевали две серебряных и 20 бронзовых медалей на International Wine & Spirit Competition (IWSC) – это очень неплохой результат среди огромного моря вина со всего мира и учитывая высокий уровень участников.

 

IWSC считается самым престижным конкурсом на планете. Потребители доверяют его медалям и активно ищут награжденную ими продукцию, когда принимают решение о покупке.

 

Серебряные медали:

 

Viorica Vinvoyage, 2015 (Tiraspol Winery & Distillery KVINT)

 

Vinohora Rara Neagra & Malbec, 2015 (Vinaria-Purcari)

 

Бронзовые медали:

 

Vinohora Feteasca Neagra & Montepulciano, 2016 (Vinaria-Purcari)

 

Vinohora "Feteasca Alba & Chardonnay" 2016 (Vinaria-Purcari)

 

Sauvignon Blanc de Purcari, 2016 (Vinaria-Purcari)

 

Freedom Blend, 2015 (Vinaria-Purcari)

 

Alb de Purcari, 2014 (Vinaria-Purcari)

 

Sol Negru Cabernet Sauvignon, 2016 Rosé Sweet (Asconi) 

 

Sol Negru Cabernet Sauvignon Rosé, 2016 (Asconi)

 

Chardonnay Sol Negru, 2014 (Asconi) 

 

Feteasca Alba, 2015 (Asconi) 

 

Malbec IGP Codru, 2015 (Asconi) 

 

Radacini Pinot Grigio, 2016 (Albastrele Wines)

 

Merlot, 2014 (Albastrele Wines)

 

Albastrele Wines Feteasca Neagra, 2015 (Albastrele Wines)

 

Fautor Negre, 2015 (Fautor)

 

Fautor Illustro, 2013 (Fautor)

 

Fautor Fume Blanc, 2015 (Fautor)

 

Fautor Chardonnay, 2015 (Fautor)

 

Fautor Cabernet Sauvignon, 2013 (Fautor)

 

Dor Rosu, 2015 (Vinaria-Bostavan)

 

Dor Rose, 2016 (Vinaria-Bostavan)

 

International Wine & Spirit Competition (IWSC) основал в 1969 г. химик Антон Массель. Цель конкурса достаточно проста – признать и наградить самые лучшие вина и спиртные напитки в мире, не только выступить в качестве третьей стороны для подтверждения лучших в виноделии, но также и помочь потребителям сделать разумный выбор.

 

Каждый год в IWSC участвуют образцы алкогольной продукции из более 80 стран (общее число не называется). Их судят порядка 400 экспертов из 30 стран в течение семи месяцев, начиная с ноября. Пробы подаются на дегустацию в уже налитых пронумерованных бокалах, поэтому члены жюри никогда не видят бутылок. Вина-победители проходят химический и микробиологический анализ, чтобы подтвердить своё качество. Присуждаемые награды считаются очень почетными в мире виноделия.

670 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1939
ЗГУРЯНУ ТеодорДирижер, композитор.
1947
ТОМА СветланаАктриса.
1972
САНДУ МайяПредседатель Партии «Действие и справедливость».
1975
ХАДЕЙ ЭдуардЗаместитель директора Лицензионной палаты.


Курс валют НБМ на 24.05.2017
EUR
20.5996
+0.0011
USD
18.3279
-0.0136
RON
4.5213
+0.0029
RUB
0.3244
+0.0006
UAH
0.6966
+0.0004

17/0524/05


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Общий объем продаж услуг мобильной телефонии продолжает сокращаться
У молдавских вин - 22 медали из Лондона
Все «звезды» сходятся в отеле «Классик»
Музыкальный «десант»
Доля «зеленой энергии» растет
ТОП-10 лучших молдавских розовых вин
Председатель Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов встретился с Премьер-министром РМ
Услуги мобильного и фиксированного Интернет-доступа стали основными двигателями роста сектора электронных коммуникаций
За что платят потребители?
«Selena-Bivol»: длинный путь к мечте




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».