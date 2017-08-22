Право на аграрные технологии

В 1960-х годах, пока биолог Пол Эрлих предсказывал наступление массового голода из-за быстрого роста населения, селекционер Норман Борлоуг создавал новые виды растений и разрабатывал те методы ведения сельского хозяйства, которые затем легли в основу Зелёной революции. Считается, что именно благодаря этим достижениям и различным инновациям в аграрных технологиях удалось предотвратить гибель более миллиарда людей от голода и улучшить питание новых миллиардов жителей планеты, которые живут на ней сегодня. Однако есть люди, которые стремятся отменить все эти завоевания.

Помимо спасения жизней, Зелёная революция спасла ещё и окружающую среду от массового уничтожения. По данным исследования Стэнфордского университета, начиная с 1961 года современные аграрные технологии помогли существенно снизить выбросы парниковых газов, хотя при этом чистая урожайность выросла. Данные технологии помогли также сберечь природные территории, равные примерно трём тропическим лесам Амазонки или площади 48 континентальных штатов США, умноженной на два, от вырубки и распахивания под фермерскую землю. Начиная с 1996 года, генетически модифицированные растения, со своей стороны, позволили уменьшить применение экологически вредных пестицидов на 581 млн килограммов (1,28 млрд фунтов) или на 18,5%.

Удивительно, но многие экологи с большей готовностью осуждают эти достижения, чем приветствуют их. Они предлагают вернуться к неэффективным, низкоурожайным аграрным методам. Частью так называемой агроэкологии, которую они отстаивают, является примитивная «деревенская агрикультура», которая снижает урожайность и устойчивость растений, угрожая, тем самым, продовольственной безопасности: уровень голода и надоедания во всём мире возрастёт.

Продвигая всё это безумие, Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН) недавно опубликовал доклад Специального докладчика по праву на питание Хилал Элверы. В нём содержится призыв к введению глобального агроэкологического режима, в частности, к подписанию нового глобального соглашения о регулировании и ограничении применения пестицидов и генной инженерии, которые названы нарушением прав человека.

СПЧ ООН, в который входят такие рьяные защитники прав человека, как Китай, Куба, Катар, Саудовская Аравия и Венесуэла, обычно удовлетворяется критикой Израиля. Однако в 2000 году, по требованию правительства Кубы, здесь был создан пост Специального докладчика по праву на питание. В полном соответствии с абсурдным составом СПЧ ООН, первым человеком, который занял этот пост, стал швейцарский социолог Жан Циглер – один из основателей и лауреатов Международной премии в сфере прав человека им. Муаммара Каддафи.

Со своей стороны, Элвер, по данным UN Watch, цитирует труды, в которых утверждается, что теракты 11 сентября 2001 года были организованы правительством США с целью оправдать войну с мусульманами. Позиция Элвер в продовольственной сфере демонстрирует такой же параноидальный менталитет. Она выступает против «промышленного производства продовольствия» и либерализации международной торговли, регулярно сотрудничает с Greenpeace и другими радикальными экологами.

В новом докладе Элвер для СПЧ ООН повторяются бредовые вымыслы неправительственных организаций, которых финансирует индустрия органических продуктов. Доклад обвиняет агрикультурные инновации, например пестициды, в «дестабилизации экосистемы». В нём также утверждается, что эти инновации не нужны для повышения урожайности.

Всё это можно было бы просто игнорировать, как очередной ошибочный приступ активизма ООН. Однако этот активизм является лишь одним из элементов более широких и важных действий глобальных неправительственных организаций, которые вместе со своими союзниками в Евросоюзе продвигают модель агроэкологии. В этой модели критически важные компоненты фермерства, в том числе пестициды и генетически модифицированные растения, запрещаются. Данная программа сейчас продвигается через широкую сеть агентств и программ ООН, а также в рамках международных договоров и соглашений, таких как Конвенция о биоразнообразии, Комиссия «Кодекса Алиментариус», Международное агентство по изучению рака.

Потенциальный ущерб от этих усилий трудно переоценить. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пока ещё не полностью поддалась влиянию радикальных активистов, без пестицидов фермеры будут терять до 80% урожая из-за насекомых, болезней и сорняков. (Например, за последние 18 месяцев совка травяная уничтожила значительную часть урожая кукурузы во многих странах Африки южнее Сахары). Развивающиеся страны особенно уязвимы перед радикальными режимами регулирования, потому что предоставляемая им внешняя помощь часто обусловлена их соблюдением. Но такие режимы могут изменить сельское хозяйство и в развитом мире, в первую очередь, в странах ЕС.

Миллионы мелких фермеров в развивающихся странах нуждаются в методах защиты урожая. Если у них нет доступа, например, к гербицидам, им приходится пропалывать сорняки на участках вручную. Это в буквальном смысле работа, от которой ломит спину: чтобы прополоть один гектар земли, фермерам – обычно это женщины и дети – приходится, склоняясь в три погибели, пройти десять километров (6,2 мили). Со временем такая работа приводит к травмам спины, очень болезненным и неизлечимым. Именно поэтому в 2004 году штат Калифорния законодательно запретил ручную прополку сельскохозяйственными работниками, хотя для органических ферм было сделано исключение, ведь они отказываются использовать гербициды.

Лишать развивающиеся страны эффективных и устойчивых методов ведения сельского хозяйства значит обрекать их на бедность и ставить под угрозу их продовольственную безопасность. Вот как раз это и есть реальное нарушение прав человека.

© Project Syndicate, 2017.