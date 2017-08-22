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Дунай в приоритете

№ 19 (1185) 19 мая 2017

Реализация программы транснационального сотрудничества «Дунай 2014-2020» является национальным приоритетом для Молдовы, заявил министр регионального развития и строительства Василе Бытка.

 

«Благодаря программе, у Молдовы появился уникальный шанс для развития отношений и обмена опытом с представителями 14 стран-участниц. Европейская поддержка, которая с каждым годом имеет все больший эффект, позволила создать и в дальнейшем развивать оптимальный механизм использования, как природных, так и людских ресурсов», - сказал министр.

 

Глава Отдела сотрудничества делегации ЕС в Молдове Анейл Сингх  отметил, что «новый этап программы - это новые возможности для развития предыдущих успехов».

 

«Основным приоритетом для всех проектов «Дунай 2014-2020» является повышение качества жизни людей. У Молдовы есть уникальный шанс перенять богатый опыт других стран, в частности, Австрии с отлично работающим механизмом регионального развития», - сказал он.

 

По словам представителя Австрийского агентства по развитию (ADA) Александра Карнера, «агентство способствует реализации интеграционных процессов, как внутри страны - в Приднестровье и Гагаузии, - так и на межгосударственном уровне. Программа «Дунай 2014-2020» призвана обеспечить обеим странам, не имеющим выхода к морю, новые пути для партнерства. В первую очередь будет сделан акцент на подготовке качественных кадров в Молдове».

 

Координатор программы Татьяна Удря сообщила, что «на реализацию второго этапа «Дунай 2014-2020» ЕС выделит Молдове более 2 млн евро. Предполагается три приоритетных направления проектов: инновации и социальное развитие (804 тыс. евро), защита окружающей среды (919 тыс. евро) и энергетика (600 тыс. евро). В программе могут участвовать органы центральных и местных властей, эксперты независимых международных организаций и представители частного сектора.

 

Общая стоимость программы транснационального сотрудничества «Дунай 2014-2020» составляет 268,78 млн евро. Она реализуется ЕС через Европейский фонд регионального развития (ERDF), Европейский инструмент соседства (ENI) и Европейский инструмент по подготовке к вступлению (IPA). Кроме Молдовы, Украины и Румынии в программе принимают участие Австрия, Болгария, Венгрия, Чехия, Германия, Сербия, Черногория. На реализацию второго этапа программы выделено порядка 60 млн евро.

8000 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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