Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Международный арбитраж для транспортных споров

№ 19 (1185) 19 мая 2017

Международный Арбитражный суд по транспорту (МАСT) и Ассоциация международных автоперевозчиков Молдовы (AITA) провели в Кишиневе практический семинар по вопросам арбитража, специализированного в области транспорта.

 

Семинар был организован по итогам подписанного 20 января 2017 года Соглашения о партнерстве между AITA и МАСТ. Целью партнерства является поддержка и содействие в урегулировании споров путем международного арбитража, специализированного в области транспорта, смешанных перевозок (автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом), работы ремонтных служб, а также смежных видов деятельности (услуги экспедиторских и таможенных компаний, хранение и обработка грузов, и т.д.).

 

В международном арбитражном суде могут решаться споры, возникающие при международных перевозках в страны Евросоюза, Черноморского бассейна, США, государства СНГ и другие регионы.

 

В ходе семинара обсуждались вопросы, связанные с процедурой рассмотрения заявок в арбитраж и исполнением арбитражных решений в Республике Молдова, преимущества введения арбитражной договоренности в контрактах и соглашениях, решении споров в делах и т.д.

 

Председатель МАСТ Кристиан Шербан сообщил, что «семинар является частью положений, указанных в Соглашении о партнерстве по поддержке и содействию в урегулировании споров арбитражным судом. МАСТ и AITA продолжат серию встреч, посвященных обсуждению практических вопросов в транспортном арбитраже. Эти действия являются продолжением стратегии по расширению и развитию сети международных структур арбитража в области транспорта».

 

Президент ассоциации AITA Григоре Бернавски заявил: «Престиж МАСТ хорошо известен, это учреждение, которое находит для перевозчиков решение спорных вопросов, развивает партнерство в ряде стран СНГ, Европы и Америки. Через AITA Республика Молдова присоединяется к этим процессам. Сегодняшний семинар убедил молдавских перевозчиков в преимуществах использования арбитража, и мы гордимся, что нам удалось организовать это мероприятие в Кишиневе».

 

Совместный семинар, организованный МАСТ и AITA, предполагал возможности для изучения дальнейшего развития данной сферы. Прозвучал также призыв для перевозчиков: использовать в разрешении споров именно арбитражный суд, в котором больше преимуществ в ведении дел по специализированным вопросам транспорта по сравнению с судами общей юрисдикции.

 

Семинар был проведен в духе интерактивной платформы, с активным участием всех гостей, возможностью задавать вопросы и получать ответы, с обозначением текущих проблем, которые наиболее часто встречаются у перевозчиков как на национальном, так и международном уровне.

 

В семинаре приняли участие эксперты, юристы, адвокаты и представители транспортных компаний Молдовы. Обсуждаемые проблемы были рассмотрены в плоскости принятия конкретных решений, для упрощения процедуры разрешения споров в областях деятельности перевозчиков.

 

В завершении мероприятия стороны согласовали план действий с целью содействия в информировании перевозчиков Молдовы о преимуществах арбитража, специализированного в области транспорта. Кроме того, AITA и МАСТ подтвердили, что это сотрудничество будет способствовать развитию и углублению изучения законодательства и его применения в практике разрешения спорных дел через Арбитражный суд по транспорту.

8050 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1952
ГЕОРГИУ АннаЭкономист.
1955
ЧОРИЧ ВалерийВ 2003-2011 председатель Резинского района.
1958
БЫНЗАРЬ ИраидаПредседатель Фэлештского района.
1959
ГРОЗАВУ НисторЗаместитель генерального примара Кишинева.
1972
ТЭРЭБУРКЭ ДмитрийДиректор фирмы GOFMA-Consulting
1979
БАРБУ НаталияПевица.


Курс валют НБМ на 22.08.2017
EUR
21.0030
+0.0239
USD
17.8649
+0.0058
RON
4.5769
+0.0047
RUB
0.3029
+0.0022
UAH
0.7020
+0.0029

15/0822/08


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
16%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
9%
Каждую неделю
14%
Каждый день
59%
Всего голосов: 44




Список персон


Онлайн
Войчех Колигнан: Мы довольны, как развивается «Moldova-Zahăr»
Фестиваль "DeVin&DeGust" в Ватре!
Invitation for Bids
Elit Tehnica: «Мы по-прежнему на шаг впереди»
Заявление Верховного Представителя/Вице-председателя Федерики Могерини и Комиссара Йоханесса Хана о внесении поправок в избирательное законодательство Республики Молдова
John Deere и Agromester HD: умножение двух качеств
Новый элеваторный комплекс Südzucker Moldova на «зеленой энергии»
«Moș Zaharia» - одна из лучших торговых марок в Молдове
Черноморский Банк Торговли и Развития продолжит сотрудничество с правительством Молдовы в реализации его приоритетов в экономической и инвенстиционной политике – президент банка Ihsan Delikanli
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР) НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛДОВЕ




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».