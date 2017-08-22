Международный арбитраж для транспортных споров

Международный Арбитражный суд по транспорту (МАСT) и Ассоциация международных автоперевозчиков Молдовы (AITA) провели в Кишиневе практический семинар по вопросам арбитража, специализированного в области транспорта.

Семинар был организован по итогам подписанного 20 января 2017 года Соглашения о партнерстве между AITA и МАСТ. Целью партнерства является поддержка и содействие в урегулировании споров путем международного арбитража, специализированного в области транспорта, смешанных перевозок (автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом), работы ремонтных служб, а также смежных видов деятельности (услуги экспедиторских и таможенных компаний, хранение и обработка грузов, и т.д.).

В международном арбитражном суде могут решаться споры, возникающие при международных перевозках в страны Евросоюза, Черноморского бассейна, США, государства СНГ и другие регионы.

В ходе семинара обсуждались вопросы, связанные с процедурой рассмотрения заявок в арбитраж и исполнением арбитражных решений в Республике Молдова, преимущества введения арбитражной договоренности в контрактах и соглашениях, решении споров в делах и т.д.

Председатель МАСТ Кристиан Шербан сообщил, что «семинар является частью положений, указанных в Соглашении о партнерстве по поддержке и содействию в урегулировании споров арбитражным судом. МАСТ и AITA продолжат серию встреч, посвященных обсуждению практических вопросов в транспортном арбитраже. Эти действия являются продолжением стратегии по расширению и развитию сети международных структур арбитража в области транспорта».

Президент ассоциации AITA Григоре Бернавски заявил: «Престиж МАСТ хорошо известен, это учреждение, которое находит для перевозчиков решение спорных вопросов, развивает партнерство в ряде стран СНГ, Европы и Америки. Через AITA Республика Молдова присоединяется к этим процессам. Сегодняшний семинар убедил молдавских перевозчиков в преимуществах использования арбитража, и мы гордимся, что нам удалось организовать это мероприятие в Кишиневе».

Совместный семинар, организованный МАСТ и AITA, предполагал возможности для изучения дальнейшего развития данной сферы. Прозвучал также призыв для перевозчиков: использовать в разрешении споров именно арбитражный суд, в котором больше преимуществ в ведении дел по специализированным вопросам транспорта по сравнению с судами общей юрисдикции.

Семинар был проведен в духе интерактивной платформы, с активным участием всех гостей, возможностью задавать вопросы и получать ответы, с обозначением текущих проблем, которые наиболее часто встречаются у перевозчиков как на национальном, так и международном уровне.

В семинаре приняли участие эксперты, юристы, адвокаты и представители транспортных компаний Молдовы. Обсуждаемые проблемы были рассмотрены в плоскости принятия конкретных решений, для упрощения процедуры разрешения споров в областях деятельности перевозчиков.

В завершении мероприятия стороны согласовали план действий с целью содействия в информировании перевозчиков Молдовы о преимуществах арбитража, специализированного в области транспорта. Кроме того, AITA и МАСТ подтвердили, что это сотрудничество будет способствовать развитию и углублению изучения законодательства и его применения в практике разрешения спорных дел через Арбитражный суд по транспорту.