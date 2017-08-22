Реформы в газовом секторе

В министерстве экономики состоялась встреча, в которой участвовали представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), а также международной компании Schoenherr Rechtsanwaelte GmbH.

В ходе встречи была представлена команда экспертов компании Schoenherr Rechtsanwaelte GmbH, которая будет осуществлять, в соответствии с подписанным в декабре 2016 года с властями Молдовы соглашением, консультационную помощь по вопросам реформирования газового сектора. Как сообщил вице-министр экономики Виталие Юрку, минэкономики будет координировать эту деятельность в рамках технического сотрудничества.

В соответствии с обязательствами Молдовы в рамках внедрения Третьего энергетического пакета, осуществляется реформирование всей сферы энергетики. Так, с января 2015 года RED Union Fenosa разделилась на два юридических лица, две отдельные компании по распределению и поставке электроэнергии. За компанией RED Union Fenosa остались функции по распределению электроэнергии. И было создано новое предприятие «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie», которое получило лицензию на право поставок электрической энергии.

В результате реорганизации Северных (RED Nord) и Северо-Западных электрораспределительных сетей (RED Nord Vest) начало действовать с августа 2015 года новое предприятие - «Furnizarеa Energiei Electrica Nord» (FEE-Nord), которое осуществляет поставки электрической энергии в северном регионе Молдовы.

Аналогичные изменения должны будут произойти и с предприятиями в газовой отрасли. Как сообщил для «ЛП» руководитель главного управления энергетики министерства экономики Кэлин Негура, в соответствии с Третьим энергетическим пакетом до 1 января 2020 года должно быть осуществлено полное разделение предприятий «Молдовагаз» с точки зрения функциональной, юридической и финансовой составляющих. Будут созданы отдельные независимые предприятия по транспортировке, распределению и поставкам природного газа.

В июле 2016 года вступил в силу новый закон №108 «О природном газе», который вносит в наше законодательство положения Третьего энергетического пакета, направленные на либерализацию рынка. Новый закон позволяет свободно выбирать поставщика. Таким образом, потребителю создаются условия для конкурентного выбора.

Параллельно с законодательным процессом идет работа по созданию альтернативы в выборе поставщиков природного газа. Хотя, на сегодняшний день этот выбор не велик. Построен газопровод Яссы-Унгень, готовится к строительству газопровод Унгень-Кишинев. Когда инфраструктура по доставке природного газа из Румынии будет создана, можно будет на практике реализовать принципы европейского законодательства и ощутить реальную выгоду, которую получат конечные потребители.

В настоящее время в Молдове функционирует предприятие по транспортировке природного газа «Молдоватрансгаз», а также 12 региональных 12 предприятий по обеспечению природным газом потребителей в районах республики. Однако все они входят в состав АО «Молдовагаз» и функционально подчинены в принятии решений. В результате реформы должны быть созданы независимые операторы по транспортировке, распределению и поставке природного газа.

Кэлин Негура уточнил, что компания Schoenherr Rechtsanwaelte GmbH будет оказывать консультационную помощь, но метод разделения должно выбрать само предприятие «Молдовагаз». Ему предоставлены такие полномочия. Окончательное решение должно быть разработано не позднее 1 января 2019 года.