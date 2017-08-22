Слушания по тарифам

Запрашиваемое Apa-Canal Chisinau повышение тарифов на воду в Кишиневе вызвали дискуссии в ходе публичных слушаний в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) во вторник.

Директор Apa-Canal Chisinau Вероника Херца сообщила, что требование связано с проведением масштабных работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации. Только на ремонт очистных сооружений Кишинева потребуется 11 млн евро. Также предстоит обновить около 200 км водопроводных труб и 7 км канализации с целью уменьшения потерь воды.

По словам экономического директора Apa-Canal Chisinau Иона Будила, расходы предприятия в 2017 году составят 352 млн леев. Увеличение тарифов связано с тем, что в этом году существенно сократится поступление воды из Днестра (с 72 млн куб. м до 62,9), а количество потребителей ежегодно растет на 5,6 тыс. человек. Если в 2009 г. предприятие обслуживало 60 тыс. клиентов, то на сегодняшний день их уже более 90 тыс.

Муниципальный советник Илиан Кашу отметил, что «аргументы наподобие того, что тарифы не обновлялись восемь лет и что в других населенных пунктах вода еще дороже, кишиневцев не устраивают».

«Я также не согласен с криминальным законом, который включает потери, понесенные Apa-Canal, в тариф, то есть перекладывает на плечи граждан. Разве с повышением тарифа улучшится качество управления и технического обслуживания на Apa-Canal?», - недоумевает советник.

Гражданский активист Виталий Ввозной отметил, что проведение данных слушаний проводится с нарушением регламента, так как на них не присутствует представитель Госканцелярии.

Эксперт Серджиу Тофилат поинтересовался, какие убытки понес Apa-Canal от незаконных расходов предыдущей администрации, на что получил ответ: 58 млн леев. «Данные потери ни в коем случае нельзя включать в тариф», - заявил он.

Гендиректор НАРЭ Тудор Копач признал слушания состоявшимися и отметил, что окончательное решение будет принято на открытом заседании регулятора, дата которого будет объявлена позже.

Apa-Canal Chisinau настаивает на повышении тарифа на воду еще с июля 2015 г. В этом году предприятие обратилось в НАРЭ с требованием увеличить тариф на 2,56 лея, который должен составит 11,75леев/куб. м для физических лиц и 25,52 леев/куб. м - для юридических.