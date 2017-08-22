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Цифровые инновации в экономике Молдовы

№ 19 (1185) 19 мая 2017

В Молдове на очень серьезном уровне осуществляется поддержка сферы информационно-коммуникационных технологий со стороны правительства, хорошо развита инфраструктура для распространения, функционирования и финансирования ИКТ.

 

Об этом заявил Мохамед Ба, руководитель недавно созданного при Международном союзе электросвязи (ITU) бюро по инновациям. На протяжении нескольких дней он находился в Кишиневе вместе с экспертами ITU, которые совместно со специалистами министерства информационных технологий и связи участвовали в заседаниях рабочих групп по развитию политик и законодательства в области ИКТ инноваций.

 

В целом мероприятие «Workshop on the national digital innovation framework» направлено на поддержку и укрепление цифровой экономики в Молдове и создание экосистемы ИКТ (IT Base Innovation). Бюро по инновациям ITU развернуло программы в нескольких странах, в том числе и Молдове. Зарубежные эксперты осуществляют анализ развития информационно-коммуникационных технологий в нашей стране, и в последующие два месяца представят свои рекомендации по развитию политик в сфере ИКТ. Из 193 стран, входящих в Международный союз электросвязи, Молдова стала седьмой, где началась эта работа.

 

Вице-министр информационных технологий и связи Виталие Тарлев заявил для «ЛП»: «Нам нужны эти рекомендации на международном уровне, чтобы выработать на будущее направления эволюции ИКТ. В Молдову приехали эксперты в различных сферах, каждый из них участвует в заседании своей рабочей группы, наряду с представителями молдавских IT-компаний, министерств, банковского сектора, академической среды, неправительственных организаций, а также с партнерами по развитию, - USAID и UNDP, - у которых есть свои программы».

 

Почему именно сейчас потребовалось взаимодействие различных структур для создания экосистемы ИКТ инноваций? Дело в том, что к настоящему времени достигнуты определенные результаты по основным пунктам принятой в 2013 году Национальной стратегии развития информационного общества «Цифровая Молдова 2020». В прошлом году парламентом был принят закон о создании виртуальных IT-парков. В марте 2017 года на основе частно-государственного партнерства, при поддержке USAID и правительства Швеции был создан Центр формирования кадров и инноваций Tekwill. Удалось внести улучшения в систему подготовки молодых кадров, обновить программу образования. Поскольку основные пункты Стратегии выполнены, теперь стоит задача совместно с местным ИКТ сообществом, зарубежными экспертами и донорами выработать ряд совместных мер на данном этапе, чтобы приступить к разработке новой концепции по развитию ИКТ сектора в Молдове.

 

Как заявил Виталие Тарлев, Молдова хочет определиться с пакетом приоритетных мер. В том числе в отношении политик и законодательства в области ИКТ индустрии; доступа к финансированию; развития человеческого капитала; развития инфраструктуры (ИКТ-парки, инкубаторы, и т.д.).

 

В Стратегии развития информационного общества Молдовы отмечается, что «доля сектора ИКТ в ВВП страны в последние годы практически достигла приблизительно уровня 8-10%». Комментируя эти данные, Виталие Тарлев пояснил, что на протяжении последних десяти лет объем сектора ИКТ возрастал на 500-600 млн леев ежегодно, а за 2016 год увеличился на 1 млрд леев.

 

В совокупности объем продукции и услуг рынка ИКТ в прошлом году превысил 10 млрд леев. Но если раньше в ВВП страны вклад сектора ИКТ составлял 10%, то теперь он оценивается в 8%. Многие восприняли эти цифры, как свидетельство спада в отрасли. Но как отметил Виталие Тарлев, такой подход не очень корректен. Речь идет не о снижении показателей IT-компаний, а о более динамичном росте в других отраслях национальной экономики. В абсолютных цифрах сектор ИКТ по-прежнему демонстрирует стабильный рост, а внедрение современных технологий и инноваций только повысит его потенциал.

8260 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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