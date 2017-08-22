«Результаты нашего труда оценят врачи, матери и дети»

В ходе визита в Молдову премьер-министр Турции Бинали Йылдырым совместно с главой правительства РМ Павлом Филипом приняли участие в церемонии официального открытия нового реабилитационного отделения Центра матери и ребенка в Кишиневе. Средства на реконструкцию этого объекта выделило Турецкое агентство по кооперации и координации TIKA. Общестроительные работы на несколько миллионов леев в рамках этого проекта выполнила компания «Incomas» SA, входящая в холдинг IM «Orvento-Metall Trading Co» SRL.

Предприятие «Incomas», отметившее недавно 45-летний юбилей, уже много лет занимает в промышленном секторе экономики нашей страны лидирующую позицию в сферах производства изделий из металла, возведения металлоконструкций различного типа и уровня сложности – от декоративных инсталляций до стальных мостов, а также изготовления нестандартного оборудования. В последние годы предприятие активно развивает еще одно направление деятельности: комплексные строительные работы - от стадии разработки проектной документации, до сдачи объектов «под ключ».

На этом поприще компания «Incomas» SA приобрела первый опыт плодотворного сотрудничества с Турецким агентством по кооперации и координации TIKA в 2016 году. На средства этой госструктуры, внедряющей донорские проекты правительства Турции более чем в 60 странах мира, компания построила детскую площадку в Вулканешть. Позитивная оценка выполненных работ со стороны очень взыскательного заказчика воодушевила руководство «Incomas» SA на решение более масштабных задач. В мае 2016 года предприятие выиграло тендер, организованный TIKA, на реконструкцию Реабилитационного Отделения в столичном Центре матери и ребенка.

«Задача перед нами стояла непростая, - рассказывает директор «Incomas» SA Себастиан Скутельник – Нам был отведен достаточно короткий срок, с июня по сентябрь, на проведение работ. А их перечень был очень обширен. Предстояло благоустроить внутренний двор, клумбы и сквер по периметру зданий медицинского центра. Забегая вперед отмечу, что для этого пришлось доставить многие десятки кубометров плодородной почвы, заменить асфальт, бордюры и тротуарную плитку. Но главное - провести капитальный ремонт одноэтажного реабилитационного корпуса: фасада, соединительной галереи, крыши, водосточной системы, подвалов. А также выполнить облицовочные и отделочные работы, т.н. «евроремонт» внутренних помещений – холла, врачебных кабинетов, бассейнов, тренажерного зала, поменять в них окна и двери, заново смонтировать системы освещения, отопления и кондиционирования воздуха.

При этом стоит упомянуть об одном важном обстоятельстве. Методология TIKA предусматривает не авансовое финансирование, а выделение средств по итогам положительных заключений очень строгих комиссий агентства, проводящихся по завершению определенных этапов проекта. Это требует от подрядчика, с одной стороны, наличия достаточных собственных ресурсов, с другой – профессионализма и высокой ответственности за качество, в данном случае, общестроительных работ. Впрочем, и без подобных дисциплинирующих условий мы были готовы действовать с полной самоотдачей. Ведь в рамках этого проекта мы, помимо всего прочего, в определенном смысле работали на имидж нашей страны – как ответственного субъекта во взаимодействии с международными партнерами по развитию. И самое главное - результаты нашего труда, в конечном счете, предстояло оценить врачам и почувствовать матерям и детям».

Это был яркий эмоциональный стимул для сотрудников «Incomas» SA, а их в реализации этого проекта было задействовано около 70 человек. Стремление создать правильную, располагающую атмосферу в новом реабилитационном отделении даже отодвигало на второй план актуальные, но «приземленные» задачи – уложиться в смету, соблюсти узкие установки проекта. Специалисты компании иногда рисковали, творчески корректируя проект в надежде совместить экономическую целесообразность, внешнюю привлекательность и комфорт.

Например, это воплотилось в световых и цветовых решениях. «Необходимо было учесть, что маленькие пациенты реабилитационного отделения больницы, увы, испытывают стресс, - отмечает Себастиан Скутельник. – В связи с этим нам хотелось, чтобы обилие мягкого света их успокаивало, улучшало настроение. Поэтому в потолке холла отделения мы, в отступление от первоначального проекта, отремонтировали витражные окна и установили современные лампы освещения. Конечно, эта идея повлекла за собой необходимость установить дополнительные кондиционеры, чтобы создать комфортную температуру в помещении жарким летом – но мы пошли на эти расходы. Из тех же соображений было увеличено количество и изменен тип светильников в бассейнах. И они наполнились приятным объемным светом, от чего вода заиграла яркими бликами».

Наряду с дизайнерскими изысками, необходимо было решать малозаметные технические задачи, влияющие и на комфорт, и на безопасность. В частности, чтобы повысить надежность бассейна, заполненного тоннами воды, были усилены перекрытия подвальных помещений. Дабы избежать повышения влажности в помещениях, специалисты «Incomas» SA изменили первоначальный угол наклона крыши, чтобы талые и ливневые воды по новым стокам отводились в сквер, на клумбы.

Однако в процессе реконструкции были выявлены элементы прежней обстановки, которые руководители «Incomas» SA и реабилитационного отделения, вопреки мнению прорабов, решили не изменить, а восстановить. Так, было принято решение в холле сохранить старый солидный дубовый паркет, требующий капитального ремонта и частичной замены. Его пришлось заново перекладывать, циклевать и лакировать. На это потребовалось много времени и денег. Однако обновленный паркет теперь выглядит замечательно – и прослужит гораздо дольше самого качественного линолеума. Новый и в прямом смысле слова - более светлый - период жизни начался также для мраморных облицовочных плит декоративного фонтана в холле.

Строительно-ремонтные работы в реабилитационном отделении Центра матери и ребенка компания «Incomas» SA завершила точно в срок. Затем последовал довольно длительный период монтажа медицинского оборудования. И уж так случилось, что за это время реконструированным помещениям пришлось пройти проверку серией чувствительных землетрясений и других природных невзгод. Испытание было легко пройдено, тем не менее, легкий косметический ремонт все-таки потребовался. Его предприятие сделало за собственные деньги. Но в итоге к официальной церемонии открытия новое отделение заиграло свежими красками.

Incomas SA – одно из ведущих предприятий холдинга IM «Orvento-Metall Trading Co» SRL, включающего в себя 12 компаний, которому 6 мая текущего года исполнилось 24 года. Председателем Совета общества Incomas SA является руководитель холдинга Игорь Крапивка. Производственная мощность предприятия – переработка порядка 1,2 тыс. тонн металлопроката в месяц. Incomas SA располагает большими производственными площадями (более 13 тыс. кв. метров), грузоподъемными механизмами (г/п – 16-20 тонн), парком большегрузных автомобилей, собственным конструкторским бюро и штатом высококлассных специалистов (более 100 человек). Предприятие сертифицировано по системе ISO 9001:2008, а также обладает сертификатом на производство сварных конструкций SREN729/ISO 3834.