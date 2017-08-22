Бум активности «небанковских кредиторов»

Интерес предпринимателей к тому или иному сектору экономики легко проследить по числу вновь создаваемых предприятий. Судя по опубликованной Национальной комиссией по финансовому рынку отчетности за 2016 год, сегмент «небанковских кредиторов» переживает бум активности.

Год тому назад о своей деятельности регулятору отчиталось 91 МФУ, ныне – уже 116. Число учреждений, официально зарегистрированных в качестве «микрофинансовых», доросло до 137-ми.

Особый интерес представляет появление дополнительной седьмой колонки в таблице. Благодаря ей, впервые появились данные о числе заемщиков у каждого микрофинансового учреждения.

С огромным отрывом по этому показателю всех опережает «Easy Credit» – за год он выдал кредиты 107 240 клиентам. Это больше, чем половина от числа заёмщиков в целом по системе МФУ. Такой широте охвата кредитованием физлиц могут позавидовать многие комбанки.

На втором месте «Iute Credit» с 36 648 заёмщиками. Это в двадцать раз больше, чем в среднем по системе. На третьем месте с 14 266 заёмщиками «Moldcredit». Его директор-учредитель Георге Урсу в прошлом был вице-председателем правления одного из крупных банков.

У входящих в пятёрку компаний-лидеров «Credit Rapid» и «Express Leasing» количество клиентов по итогам прошедшего года, соответственно, 11 898 и 9 468.

У следующих пятнадцати компаний число заёмщиков варьирует в пределах трёх тысяч. Практически у половины отчитавшихся МФУ число заёмщиков на конец 2016 года не превышало сотни. В том числе у десяти компаний, представленных в таблице, нет вообще ни одного заёмщика. Ещё почти у двух десятков МФУ в клиентах числятся буквально один-три человека.

Как нам объяснили специалисты, компании с показателями, близкими к нулю в графе «заемщики», это либо учреждения, только намеревающиеся приступить к профильной деятельности, либо, наоборот, вследствие неудач свернувшие активную деятельность. В качестве «особого случая» обратим внимание на данные «Elit-Credit», у которой при полном отсутствии клиентской базы в графе «предоставленные займы» обозначена сумма в 169 тыс. леев.

Впервые официально опубликованные данные о числе заёмщиков у каждого МФУ важны не только для понимания размаха деятельности у одних и отсутствия таковой у других. Данные открывают новые возможности для более детального анализа деятельности как отдельных учреждений, так и всего сектора «микрокредитования». Прежде всего, мы имеем в виду возможность вычислить суммы «среднего займа, приходящегося на одного заёмщика».

В целом по системе, согласно нашим расчетам, среднестатистическая сумма займа не превышает 18 тыс. леев. Однако у разных компаний объем «средневзвешенного займа» варьирует в чрезвычайно широком диапазоне. От нескольких тысяч и даже сотен леев до многомиллионных кредитов.

Мы насчитали 32 компании (из 116 отчитавшихся), у которых средневзвешенный кредит на одного заёмщика превышает 100 тыс. леев.

В том числе у 16 компаний на одного заёмщика приходятся суммы от 100 до 300 тыс. леев. У девяти компаний этот показатель варьирует в диапазоне от 300 тыс. до 1 млн леев, а у семи превышает миллионный рубеж. В том числе у трёх микрофинансовых (как бы парадоксально в данном контексте это ни звучало) учреждений объем средневзвешенного займа на одного заёмщика варьирует от 5до 9 млн леев.

Компании, выдающие займы такого размера «в одни руки», достойны того, чтобы назвать их поименно. За «HML Company» числится всего один выданный займ, но какой - на 5 273 262 лея. На счету «Top Leasing&Credit» тринадцать выданных займов со средним размером в 8 175 138 леев. И всех превзошла «Creditera» – на девять выданных ею займов в среднем приходится по 8 914 250 леев.

Честно говоря, эти результаты заставили нас по-новому взглянуть на этот сегмент финансового рынка. Феномен сверхкрупных «микрофинансовых» займов, несомненно, требует изучения и осмысления в свете перспектив развития финансового рынка страны.

В свое время иностранные инвесторы учредили в Молдове АО «ProCredit» именно как МФУ. Как объяснили изначально, чтобы «не заморачиваться» на регистрации банка, и избежать ненужного регламентирования со стороны национального надзорного органа. Спустя почти десять лет и разросшись, «ProCredit» все-таки перешел в разряд комбанков.

Однако, судя по приведенным данным, и сегодня спрос на универсальную форму использования капитала для работы в кредитной сфере остается. Причем проявляется на очень разных по своей сущности направлениях. От классического кредитного ритейла, предлагающего занять на покупку холодильника или телевизора, до микрофинансовых учреждений, работающих исключительно со «штучными» клиентами.