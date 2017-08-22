«Сигналы» по акциям МАИБ

Затянувшиеся каникулы, взятые акциями КБ «Moldova Agroindbank», могут закончиться уже сегодня. Долгое отсутствие сделок с этими ценными бумагами, (последняя была заключена еще 5 апреля по цене 1030 леев за акцию), усугублялось полным отсутствием предложения — срок действия последней заявки на продажу в открытых позициях Фондовой биржи Молдовы истек примерно тогда же, в конце марта.

Если не считать двух пакетов дополнительной эмиссии акций МАИБ, которые будут выставлены почти до конца июня, самые ходовые «движимые ценности» попросту исчезли из статистики ФБМ. Это много даже для молдавской не слишком активной биржевой жизни. Возможно, игроков сбила с толку невнятная попытка «быков» немного задрать цену, когда устойчивый курс в 1030 леев вдруг вырос до 1082 леев в конце февраля - начале марта этого года. Добила их та самая, последняя, заявка на продажу 284 акций по 1300 леев, за судьбой которой следил весь брокерский бомонд. Ничего не случилось, но участники рынка покинули биржу в ожидании более понятных сигналов.

И вот сигналы поступили. С 19 мая открылись торги по пакету акций МАИБ ценой в 1170 леев. Похоже, это тот самый мартовский пакет, поскольку количество выставленных акций совпадает — 284 акции. Если же цена покажется инвесторам все еще завышенной, у них будет шанс вложить свободные денежные средства в понедельник, 22 мая. Станет доступным пакет в сотню акций по цене 1100 леев за штуку. Торги по обоим пакетам пройдут в режиме голосового аукциона, так что цена еще может измениться.

Брокеры не дают четких прогнозов на итоги этих торгов. С одной стороны инвестиционный голод, который испытывают покупатели этих ЦБ, вполне может подвигнуть их на заключение сделки. Для портфельных инвесторов акции банка сегодня являются едва ли не единственным активом, достойным внимания. Тем более, что он вернулся на рынок после полуторамесячного перерыва. Но этим психологическим фактором, собственно, и ограничиваются аргументы «за» то, что сделка или сделки будут заключены.

Аргументов «против» больше, и они вполне конкретны. Во-первых, продолжается рост лея к основным валютам. Потратив свои леи сейчас, инвестор ничего с этого роста уже не получит. Правда, несмотря на заверения Нацбанка пока воздержаться от масштабной скупки валюты, сколько еще продолжится рост — неизвестно. А скоро начнется сезон отпусков, так что момент начала отката молдавского лея уже можно ловить.

Во-вторых, сохраняется неизвестность с дивидендами «Moldova Agroindbank» по итогам прошлого года. Общее собрание не приняло окончательного решения, отложив его на будущее. На очередное внеочередное собрание акционеров. Непонятно даже, смогут ли претендовать на получение дивидендов акционеры, купившие акции в 2017 году. Не исключено, на ситуацию влияет тот факт, что 41% акционеров из числа прошлогодних потеряли право на дивиденды, и это право может перейти к потенциальным покупателям новой эмиссии. Она-то все еще в продаже. Соответственно, окончательное решение по дивидендам будет, вероятно, принято не раньше, чем закончится вся эта история с «согласованными» акциями.

В-третьих, ужесточение требований и ограничений к акционерам банков заметно снизило привлекательность банковских акций в качестве портфельных инвестиций. Это случилось не вчера, но в результате этого часть инвесторов в принципе отказались от приобретения такого рода активов. И это, конечно, повлияло на рыночную судьбу акций банков, в том числе и акций «Moldova Agroindbank».