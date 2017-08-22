Кабмин занялся правами потребителей

Очередное заседание правительства премьер-министр Павел Филип начал с требования разобраться с нелегальной торговлей алкоголем в интернете, а также прекратить контрабанду алкогольной продукции.

«Сегодня утром я попросил, чтобы купили 10 бутылок разных алкогольных напитков. Принесли - все они без акцизных марок», - сказал Филип. И отметил, что такие же напитки, которые ввезены в республику контрабандным путем, продаются в большинстве ресторанов и баров.

«Не надо делать вид, что мы не знаем, что происходит. Нужно навести порядок и наказать виновных. В Молдове не будет развития, не будет инвестиций и нормального уровня жизни до тех пор, пока мы не научимся работать по закону, бороться с теневой экономикой», - заявил премьер.

В продолжение темы правительство утвердило план действий на 2017-2020 гг. по реализации Стратегии по защите прав потребителей. Документ станет продолжением прежней стратегии, утвержденной сроком на три года в июле 2013 году. Реализация действий, предусмотренных в Плане, будет финансироваться из бюджета и ресурсов от внешних партнеров по развитию.

Другим документом, утвержденным на заседании правительства, стала Стратегия развития внутренней торговли и план действий в этом направлении на период 2017-2020 гг. Она является продолжением предыдущего аналогичного документа, утвержденного в 2013 году.

Минэкономики утверждает, что в 2017 - 2018 годы будут завершены действия, предусмотренные для первого этапа (2014-2016), но будут инициированы и новые акции, которые касаются как продажи товаров, так и услуг, связанных с торговлей - ремонт, прокат, общественное питание, туризм и пр. А на последнем этапе, в 2019-2020 годах, акцент будет сделан на совершенствование торговой инфраструктуры, модернизации системы распределения товаров, в том числе запуске новых методов распределения.

Приглашения для получения визы в Молдову будут выдавать иностранцам через интернет. Соответствующие изменения в Регламенте выдачи приглашений одобрены в среду на заседании правительства.

Как сообщили в кабмине, изменения позволят иностранным физическим и юридическим лицам подавать заявления и необходимые документы через интернет и получать приглашение в электронной форме. Изменения упростят процедуру, а также снизят расходы заявителя.

В настоящее время граждане 85 стран должны получить приглашение для выдачи въездной визы в Молдову. Это не касается стран Евросоюза и еще около ста государств, для которых Молдова ввела безвизовый режим.

Правительство Молдовы не приняло решение о возврате администрации президента здания на проспекте Штефана чел Маре, 154. Вопрос о возврате здания был включен в среду в повестку дня правительства, но не набрал большинства голосов.

Согласно проекту решения, десятиэтажное здание предлагалось передать с баланса Главного управления по зданиям правительства на баланс администрации президента. Вместе с основным зданием должны были быть переданы и три прилегающих строения площадью 1360 m2, 817 m2 и 810,4 m2, а также участок земли площадью 1,2449 га.

Здание в центре Кишинева было частично повреждено во время массовых беспорядков 7 апреля 2009 гг. Ущерб оценили в $40 млн. Согласно данным правительства, на ремонт было выделено более $30 млн, работы должны были закончиться еще в 2012 году. Но из-за отсутствия фондов были прекращены в 2010 г.

Президент Игорь Додон подверг критике решение кабмина и заявил, что будет настаивать на возврате здания администрации президента.

Правительство на своем заседании также утвердило доклад о мониторинге безопасности поставок электроэнергии и газа. Одобренный на заседании в среду документ будет представлен секретариату Энергетического сообщества.

Согласно документу, в котором дается ссылка на энергетический баланс 2015 года, в общем первичном снабжении страны электроэнергией преобладающими энергетическими источниками являются нефтепродукты и природный газ (35% и 34,7% соответственно). Сто процентов природного газа импортируется из Российской Федерации, а нефтепродукты - из Румынии, Болгарии, России и других стран.

Биотопливо и отходы составляют 13,6%, уголь и электроэнергия - 4,3% и 12,3% соответственно.

Согласно документу, только 12% спроса на энергию удовлетворяется из местных энергетических ресурсов.

Правительство также приняло решение подписать новое соглашение с Россией в области международных перевозок, чтобы избежать ограничений доступа молдавских перевозчиков на территорию РФ.

Как отметили в кабмине, хотя двусторонние отношения в области автомобильных перевозок грузов в двустороннем и транзитном режиме регулируются законом 1993 г., который предусматривает либерализованный режим, в сентябре 2016 г. Москва денонсировала это соглашение. Законодательство России обязывает подписывать типовое соглашение в области международных автомобильных перевозок со странами-членами ЕС, а также ассоциированными с ним. Поэтому предстоит подписать новое соглашение, которое предусматривает, что двусторонние автомобильные перевозки пассажиров и грузов будут осуществляться на основании разрешений.

Еще одним решением правительство утвердило положение о финансировании кинематографа. Документ устанавливает порядок и условия распределения и использования денежных средств на финансирование проектов, кинопроизводство и совместное кинопроизводство, кинофестивали. Финансирование кинематографической деятельности из госбюджета будет осуществляться через Национальный центр кинематографии на основе отбора предложений не реже раза в год. В целях реализации положения на 2017 г. выделено 6 млн леев.