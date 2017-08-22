Спикера лишили льгот, которыми он не пользовался

Несмотря на то, что в минувшую пятницу депутаты утвердили повестку дня пленарного заседания на текущую неделю, его не провели: многие депутаты разъехались по заграничным командировкам. А в среду и сам председатель законодательного органа Андриан Канду отправился в Варшаву, где принял участие в двухдневном саммите спикеров парламентов Восточной и Центральной Европы. При этом работа в большинстве комиссий велась в нормальном режиме.

На заседание парламента, которое прошло в конце прошлой недели, пришел президент Игорь Додон. Дело в том, что в этот день присягу принесла новый судья Конституционного суда Виктория Ифтоди, что, по закону, должно проходить в присутствии главы государства. После этого президент вышел к прессе и ответил на несколько вопросов. В том числе дал оценку заявлениям ряда европейских чиновников о возможной задержке с предоставлением РМ финансовой поддержки в рамках программы макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро (40 млн – гранты, 60 млн - кредиты).

Президент отметил, что приветствует данную инициативу, так как оно еще больше приблизит страну к досрочным парламентским выборам, на чем давно настаивает глава государства. Декларация главы государства настолько задела Андриана Канду, что тот сразу же вышел к прессе и назвал позицию президента, по крайней мере, безответственной. Ведь откладывание финансирования означает задержку с реализацией проектов, в которых нуждаются граждане, страна. Он также пожурил представителей непарламентской оппозиции – Майю Санду и Андрея Нэстасе – за давление на европейских коллег, выдвинувших предложение о приостановлении финансирования РМ.

В среду уже после того, как Европарламентом было решено отложить рассмотрение вопроса о предоставлении РМ помощи, спикер созвал брифинг, дабы внести ясность и привести дополнительные детали. По его словам, выделение любой финансовой помощи нашей стране европейскими партнерами осуществляется не просто так, а привязано к выполнению определенных обязательств. На этот раз власти несколько запоздали с реформой правительства. Несмотря на то, что проект предстоящих изменений структуры исполнительной власти существует, его нужно одобрить и хотя бы начать внедрение. По словам спикера, в начале июня пройдут дискуссии с европейскими чиновниками по этому вопросу и, наверняка, уже в июле будет принято решение о дальнейшем финансировании страны.

«Прошу ангажированные структуры не дезинформировать население, не манипулировать общественным мнением. Речь не идет о приостановлении финансирования Молдовы, отказе сотрудничать с властями. Есть обязательства, которые мы должны выполнить, и мы уже начали их реализовывать», - заявил спикер.

В минувшую пятницу один из основных проектов, обсужденных депутатами, стали поправки и дополнения к Закону об ипотеке. Дело в том, что в сентябре 2016 г. Конституционный суд признал неконституционной формулировку, содержащуюся в действующем законодательстве, в частности, ч. (2) статьи 31 «Меры по инициированию осуществления ипотечного права». В соответствии с нормой, «уведомление считается полученным (ипотечным дебитором) по истечении семи рабочих дней с даты отправления». По мнению судей КС, такая трактовка нарушает право дебитора добровольно погасить ипотеку. В Конституционном суде узрели в этом и нарушение прав собственности на имущество. Но судьи КС не исключили, что должник может намеренно уклоняться от получения уведомления, поэтому указали на необходимость обеспечить баланс между «экономическим интересом страны и защиты прав собственности на ипотечное имущество». В связи с этим минэкономики разработало целый ряд дополнений к ст.31 Закона об ипотеке, которые устанавливают новые правила уведомления должников.

По словам замминистра экономики Виталия Юрку, в соответствии с проектом, уведомление считается полученным на день вручения заказного письма с подтверждением получения. В случае, если должник отказывается от получения зарегистрированного отправления, поступившего на его имя, почтовый работник потребует от него проставления отметки «Отказываюсь получить» и подписи на извещении о поступлении. А если должник отказывается сделать такую отметку, почтовый работник делает запись «Отказался. Получатель отказывается сделать отметку», после чего расписывается и указывает дату.

Авторы предлагают, чтобы ипотечный должник, который отказывается получить заказное письмо-уведомление кредитора, считался уведомленным со дня отказа, если на письме и бланке подтверждения о получении ипотечным кредитором почтальоном сделана соответствующая отметка. А в ситуациях, когда ипотечный должник не находится по сообщенному адресу или место его пребывания не известно, кредитор должен будет опубликовать в «Официальном мониторе» соответствующую информацию. После этого в течение 15 дней с момента размещения объявления должник может получить от ипотечного кредитора уведомление, в котором выражается намерение осуществить ипотечное право. В случае неявки должника в этот срок, он считается уведомленным.

Коммунист Олег Рейдман отметил, что министерство, выдвинув данные поправки, усложняет взаимоотношения между кредитором и заемщиком. По его мнению, было бы достаточно предусмотреть в контрактах, заключаемых между сторонами, пункт, в соответствии с которым клиент обязан сообщать кредитору информацию о смене жительства или прописки. А за несоблюдение этого обязательства, предложил депутат, внести ответственность, равносильную ответственности за действия мошеннического характера. Замминистра отметил, что, разрабатывая данные поправки, авторы не намеревались что-то усложнить, а просто выполняли предписание КС, которое является обязательным к исполнению. Так что тут ничего не поделаешь, и проект придется принять. Что и было сделано большинством голосов.

Представить депутатам проект закона о библиотеках в парламент пришла министр культуры Моника Бабук. По ее словам, новая редакция призвана регламентировать правовые отношения, связанные с организацией и функционированием национальной системы библиотек, порядком создания, организации и ликвидации публичных библиотек, а также обязанности органов публичной власти по развитию библиотечного дела.

По документу, в РМ могут существовать публичные библиотеки, частные библиотеки (созданные в рамках или в подчинении юридического лица частного права или находящаяся в собственности физического лица), библиотековедческие центры (библиотека в сети библиотек, наделенная функциями по методологическому координированию и непрерывному обучению библиотекарей). Также проект содержит такое понятие, как «мобильные библиотечные услуги» - услуги, предоставляемые пользователям посредством специально оборудованных транспортных средств в качестве альтернативы прямому доступу в помещение библиотеки.

Авторы предусмотрели, что бюджет публичных библиотек будет являться составной частью бюджета органов публичного управления/публичных учреждений, в ведении которых они находятся. Закон обязывает публичную администрацию ежегодно выделять библиотекам средства для приобретения как минимум 50 названий документов на 1000 жителей. И еще один момент: в бюджете публичных библиотек будут предусматриваться фонды для приобретения литературы на языках национальных меньшинств.

В целом депутаты поддержали намерение министерства развивать отрасль, но усомнились в том, что местные власти смогут профинансировать обновление библиотечных фондов за счет собственных средств. Либерал-демократ Юрие Цап отметил, что примарам и местным советам придется сложно изыскивать средства на приобретение новой литературы. Моника Бабук на это ответила, что со временем местные власти осознают, насколько важен данный вопрос для повышения культурного уровня населения, и постараются изыскать необходимые средства. В итоге проект, который был назван ординарным, единогласно приняли в окончательном чтении.

Под конец заседания социалист Василе Боля представил проект поправок в Закон о статусе депутата парламента, который предусматривает исключение из него положения о том, что спикер законодательного органа (включая экс-спикеров) пользуется льготами на коммунальные услуги. Народные избранники поддержали предложение социалиста, а Андриан Канду заметил, что никогда не пользовался данной возможностью и даже не думал делать это.

На своем заседании 12 мая судьи Конституционного суда избрали новым председателем КС Тудора Панцыру. Он сменил на этом посту Александру Тэнасе, срок полномочий которого закончился.

Новый председатель Конституционного суда родился 26 октября 1951 года в селе Барабой района Дондушень. Судьи КС избирают тайным голосованием председателя на трехлетний срок. Полномочия Панцыру в качестве судьи истекают в феврале 2019 года.