Нездоровый рост

По итогам первого квартала 2017 года регулятор зарегистрировал существенный рост продаж в страховании. Рынок демонстрирует прирост совокупного объема страховых брутто-премий на 10,22% в годовом выражении. Эксперты связывают это с продолжением не очень здоровых тенденций по «слепому» наращиванию ликвидности. Конфигурация профессиональных участников меняется, но на качестве услуг это мало сказывается.

Второй год подряд страховой рынок удерживает темпы сбора страховых премий. По данным НКФР, 16 действующих страховщиков отчитались о возросшем объеме подписанных брутто-премий на сумму 313,5 млн леев. В том числе по страхованию гражданской ответственности ОСАГО на сумму 85,6 млн леев, по договорам международной ответственности «зеленая карта» - 66,6 млн леев. При этом выплаты по заявленным ущербам на сумму 122,4 млн леев превысили прошлогодние показатели всего на 7%, в том числе по ОСАГО выплаты составили 45,7 млн леев, по «зеленой карте» – 16,3 млн леев.

«Если весь прошлый год рынок демонстрировал существенный рост страховых выплат (в среднем на 40%), то начало нынешнего года выдалось более «экономным», - комментирует ситуацию специалист НКФР Андрей Симиницкий . - Осуществленная регулятором тематическая проверка за предыдущие годы, когда страховщики чуть не лишились бизнеса «зеленой карты», доказала многочисленные нарушения финансовой дисциплины по урегулированию дел об ущербе на рынке автогражданского страхования. Причем как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Ситуация с задолженностью Молдовы по полисам международной ответственности и членству в системе «зеленая карта», которую в прошлом году совместно погашали эмитенты, стабилизировалась, и страховщики перешли на запланированные и текущие выплаты ущерба. Кроме того, в прошлом году произошел скачок цен на запасные части для ремонта автомобилей, что также повлияло на расходы страховых компаний. В нынешнем году такого пока не происходит».

В рейтинге компаний по объему валовых премий сменились лидеры. В первую пятерку вошли в порядке убывания страховые компании Donaris Vienna Insurance Group (18% сборов), Moldasig (16%), Grawe Carat Asigurari (14%), Asterra grup (8%), Klassika Asigurari (7,5%). Входившая в прошлом году в пятерку лидеров СК Alliance Insurance оказалась на 8 месте.

Неплохо стартовал новичок – СК General Asigurari, занявшая 10-ю строчку рейтинга. Для нее это первая отчетная кампания. «Компания сделала акцент на создании сети страховых агентов во всех районах страны, отказавшись в основном от услуг брокерских компаний, - рассказывает начальник отдела страхования СК General Asigurari Лилиана Барбиер. - Результат достигнут, в том числе, благодаря экономии на высоких комиссионных выплатах брокерам. Активно страхуется имущество, жилые строения сельских регионов. Стихийные бедствия в стране не редкость. И понимать необходимость имущественного страхования в этих регионах, особенно после апрельских снегопадов, стало все больше жителей. Стратегию работы компании определил ее учредитель».

Учредил СК General Asigurari в прошлом году бывший генеральный директор СК Moldasig Виталий Бодя, которому пришлось покинуть из-за этого свой пост, оставив разбирательство с составом акционеров компании своему заместителю. «Тяжелое наследие» с процессом вывода недобросовестных собственников компании из игры досталось Георге Нафорница, который теперь возглавляет СК Moldasig. В апреле НКФР принял решение относительно еще одного «потерявшегося» непрозрачного акционера компании - ООО «BUZZDRIVE», - которому также придется добровольно распрощаться с 4,98% акций компании в трехмесячный срок. Поскольку это уже третье решение регулятора о «добровольном отчуждении» активов непрозрачными акционерами, процедура по насильственной смене состава собственников СК Moldasig может затянуться надолго. Хотя в конце прошлого года регулятор обязал страховое общество Moldasig продать 65,03% акций до марта 2017 г. По информации из НКФР, административный совет компании сейчас занимается переоценкой пакета акций для новой эмиссии.

Демонстрируемый страховым рынком рост нельзя назвать здоровым, считает руководитель СК Donaris VIG Дину Герасим. «Никакой радости от первого места в рейтинге страховщиков не испытываю, - говорит Дину Герасим. - Рейтинг продаж – не показатель. На самом деле рынок «гнилой». Компании преодолевают нехватку ликвидности, наращивая сборы, не сообразуясь со своей платежеспособностью. К сожалению, демпинг продолжает процветать. О надежности никто не думает. Очень трудно противостоять такой примитивной политике, когда мы во главу угла ставим долгосрочное качественное развитие национальной компании, входящей в транснациональную сеть предприятий Vienna Insurance Group. Фильтры качества, когда отказываешься подписывать 20-30% договоров, чтобы сохранить надежность, оборачиваются тормозом для развития в таких условиях. Клиент знает, что купить такой же продукт по меньшей цене он сможет в другом месте. Сможет ли он им воспользоваться – его, к сожалению, мало интересует».

Между тем, интерес к страховому бизнесу не ослабевает. Вернуться на рынок решила компания Intact Asigurari Generale, бывшая СК VitoriaAsig, которая в начале 2013 года добровольно сдала лицензию «в связи с антиконкурентной практикой на рынке». В январе НКФР зарегистрировала учредительную эмиссию страховой компании Intact Asigurari Generale на сумму 17,37 млн леев. Возродить страховщика под другим именем решил один из ее нынешних владельцев - компания LLS, которая выкупила 100% акций. Соответствующее решение о квалифицированном участии в уставном капитале Intact Asigurari Generale приняла НКФР.

Компания LLS зарегистрирована в Хынчешть. Ее учредителями числятся Ион и Тудор Колун, Борис Лупашку и Кэлин Томулец, нынешний директор компании Intact Asigurari Generale. Которая на своем официальном сайте позиционирует себя как предприятие, оказывающее услуги в сферах страхования имущества предприятий, транспортных средств, перевозимых грузов, гражданской ответственности владельцев транспортных средств, реализации «зеленых карт», медицинского страхования выезжающих за рубеж, страхования от несчастных случаев работников предприятий и физических лиц и др.

По словам директора компании Intact Asigurari Generale Кэлина Томулец, сейчас предприятие не проводит никакой деятельности и ждет получения лицензии, которая бы давала право оказывать услуги в сфере страхования. Заявленного в ходе учредительной эмиссии капитала хватает для возобновления лицензированной деятельности. Компания LLS являлась соучредителем компании еще с 1997 г., а сейчас стала ее единственным владельцем. О мотивах официального возвращения и сроках выхода на рынок директор говорить не стал, уточнив, что есть еще много задач, которые предстоит решить.